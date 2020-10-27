900 очков Мозякина в КХЛ – это круто. Доберётся ли звёздный форвард до 1000?

Свои миллионы главный рекордсмен лиги давно заработал. Вопрос, осталось ли здоровье и желание играть дальше.

Нынешний регулярный чемпионат даётся Сергею Мозякину тяжело. Точнее, всё началось ещё с предсезонки, когда подписание капитаном «Магнитки» нового контракта с уральским клубом переросло в настоящую эпопею. Дошло до пикировки в СМИ с участием вице-президента «Металлурга» и агента Мозякина Сергея Паремузова. В результате жёсткого потолка зарплат звёздный нападающий был вынужден пойти на серьёзные уступки в финансовом плане. Странно, что сторона Сергея вообще торговалась, так как все свои миллионы нападающий давно заработал.



Вся информация о карьере Сергея Мозякина

Мозякин и «Магнитка» ударили по рукам. Легенда КХЛ потеряла 130 млн Контракт нападающего всё равно адекватный, а все свои деньги он давно заработал.

Но одними тяжбами с контрактом дело не закончилось. Сергей в свои 39 лет по-прежнему обладает отменным мастерством и интеллектом на льду, но вот от постоянных болячек в таком солидном для спортсмена возрасте никуда не деться. Именно травма помешала Мозякину как следует начать сезон. Два матча хоккеист откатался вхолостую, а затем отправился на очередной больничный.

В «Металлурге» очень ждали возвращения своего капитана в строй. Особенно, когда на уральцев начала сваливаться эпидемия, выкосившая добрую половину состава. Главный тренер команды Илья Воробьёв прекрасно ладит с Мозякиным. Напомним, что Илья Петрович успел поиграть с Сергеем в одной команде в Мытищах. Мозякин и Воробьёв крайне уважительно относятся друг к другу. Сергей, будучи действующим игроком, прекрасно понимает, что от него ждёт тренерский штаб. Прежде всего, заброшенных шайб и результативной игры в большинстве.

Пропустив месяц, Мозякин вернулся на лёд 16 октября в домашней игре с «Нефтехимиком», отметившись в ней результативной передачей. Увы для «Магнитки», тот матч команда из Магнитогорска проиграла. Сергей же всё ближе подбирался к отметке в 900 очков в Континентальной лиге.

Свою первую шайбу в нынешнем сезоне Мозякин забросил 23 октября. Произошло это в начале третьего периода гостевой встречи с череповецкой «Северсталью» при счёте 1:3. Что примечательно, встречу магнитогорцы в итоге выиграли, хотя ситуация по ходу матча складывалась не в их пользу.

Было 180 млн, стало 50. Пример Мозякина показывает, как работает потолок зарплат Движение навстречу было неизбежно — осталось поставить подписи.

Ну а до почётной отметки в 900 набранных баллов хоккейный ветеран добрался во вчерашней игре его команды с «Торпедо». Более того, помимо гола Сергей стал ассистентом к заброшенной Тейлором Беком шайбе. Таким образом, Мозякин установил очередной рекорд, которых у титулованного форварда и так достаточно.

Из ближайших преследователей – форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв (685 очков) и бывший партнёр Мозякина по первому звену «Металлурга», ныне нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов (655 очков).

«Да, подарили Сергею эту юбилейную шайбу, естественно, и поздравили. Такого нет ни у кого в этой лиге. 1000? Мы будем очень рады, если у него это получится. Сергей — великий игрок, и все это знают», — заявил после игры главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Поздравлять Мозякина принялись не только люди из мира хоккея, но и футбольные специалисты.

«Вчера поздравлял Сергея Мозякина с нереальным рекордом. 900 очков в КХЛ! Карьера, которой надо гордиться. Искал фото в телефоне, где мы вместе — общаемся с Сергеем с того времени, когда он играл за «Атлант».

Даже не знаю, какой ещё рекорд лиги ему не принадлежит. Был удивлён, когда Мозякина не взяли на Олимпиаду в Сочи, но в Пхёнчхане он своё олимпийское золото выиграл. Скромный, спокойный и при этом суперзвезда», — написал известный футбольный тренер Вадим Евсеев в «Инстаграме».

Доберётся ли Сергей Мозякин до отметки в 1000 очков в КХЛ? Загадывать ничего нельзя, но «однозначно нет» тоже не скажешь. Правильно заметил Илья Воробьёв, отметивший величие Мозякина.

Да, контракт с магнитогорцами у Сергея закончится после сезона-2020/2021. Кто знает, может Сергей решит уйти из хоккея и повестить коньки на гвоздь, а может ещё год-два поиграет? 1000 очков – это, конечно, серьёзная мотивация даже для таких заслуженных мастеров, как Мозякин. Но, повторимся, очень многое будет зависеть от здоровья игрока, а следственно и от его физических возможностей. По итогам текущего регулярного чемпионата и будущего розыгрыша плей-офф выбить 1000 баллов вряд ли представляется реальным.