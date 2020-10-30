Уфимские финны забили четыре гола, Хартикайнен воткнул с лёту! Шоу лучшего звена КХЛ

Когда лидеры «Салавата» в форме, против них невозможно бороться.

Один из главных матчей на старте пятничного игрового дня в КХЛ состоялся в Магнитогорске, где «Металлург» принимал «Салават Юлаев». Перед игрой команды располагались в середине кубковой восьмёрки Востока, однако плотность в таблице этой конференции настолько высока, что одна победа могла моментально вернуть «Магнитку» или уфимский клуб в лидирующую группу. Особенно ощутим успех мог быть для «юлаевцев», которые в случае набора двух очков могли догнать лидера своего дивизиона «Авангард» и, соответственно, обозначить претензии на второе место в конференции.

Впрочем, «Металлургу» победить тоже было архиважно. Дело в том, что подопечные Ильи Воробьёва, подкошенные коронавирусом и временной потерей лидеров, растеряли уверенность, с которой они обыгрывали лидеров КХЛ в начале октября и потерпели четыре поражения в последних пяти встречах. Сейчас почти все заболевшие у «Магнитки» вернулись в строй, и победа над сильным соперником нужна была уральцам для психологической уверенности.

Однако «Салават Юлаев» уже в начале игры показал, что приехал в Магнитогорск за победой. Теэму Хартикайнен изумительной передачей из своей зоны бросил в отрыв Маркуса Гранлунда, и последний играючи обхитрил голкипера Глеба Носова.

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Как оказалось, это была лишь увертюра перед финским спектаклем на магнитогорском льду. Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен и примкнувший к ним «полузащитник» Филип Ларсен доминировали почти в каждой смене, беспрестанно генерировали опасные моменты, ну а «Магнитка» играла в обороне очень медленно, разреженно, плюс допускала кучу ошибок, которые в результате и сгубили подопечных Ильи Воробьёва. Да, «Металлургу» ещё предстоит долгий набор формы, коронавирус подставил магнитогорской команде обидную подножку.

Уфимские финны тоже столкнулись с главной напастью 2020 года, но уже успели восстановиться, и чем дольше шла игра, тем элегантнее и красивее получалось у них раскатывать уставших хозяев площадки. В середине второго периода Маннинен, Ларсен и Гранлунд убежали в контратаку и тремя быстрыми передачами нарисовали идеальную комбинацию. Её итогом стал второй гол Гранлунда, который снова направил шайбу в «домик» Носову.

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Получив 0:2, «Металлург» встрепенулся и выдал свой лучший отрезок в матче. Хозяева смогли напрячь Метсолу и даже отыграли одну шайбу, благодаря умной передаче Егора Мартынова на пятачок и удачному отскоку от ноги Андрея Нестрашила. Но силы у хозяев закончились довольно быстро, а в самом начале третьего периода лидеры «Салавата» обрушили все надежды «Магнитки» на спасение. Сразу после вбрасывания Гранлунд притащил шайбу к воротам Носова, та подпрыгнула и находившийся поблизости Хартикайнен зарядил по ней с лёту и воткнул её точно в девятку ворот! Красивейший гол, который мог забить только большой мастер, невероятно уверенный в собственных силах.

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Через 5 минут уфимские финны начертили ещё одну прекрасную комбинацию. И снова острый точный своевременный пас от Хартикайнена, а завершил старания партнёра в этот раз Сакари Маннинен.

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Магнитогорск увидел, как играет лучшее звено КХЛ. Конечно, болельщики хотели бы посмотреть на успех своих любимцев, но в этот вечер уставшая, обессиленная «Магнитка» ничего не могла противопоставить бодро бегущему «Салавату», чьи главные исполнители сегодня дали очередной концерт. По итогам матча у Гранлунда 3 (2+1) очка, у Хартикайнена 3 (1+2) результативных балла, у Маннинена гол и передача.

«Металлург» терпит третье поражение подряд и отправляется зализывать раны перед воскресным дерби Челябинской области. Ну а «Салават» в хорошем настроении возвращается домой, чтобы подготовится к игре с «Куньлунем».