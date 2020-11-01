«Он может стать элитным игроком НХЛ». Как в «Миннесоте» следят за приключениями Хованова

Когда нападающий «Монктона» Александр Хованов играл в молодёжной лиге Квебека под начальством бывшего тренера ЦСКА Джона Торчетти, то наставник искренне считал, что россиянин в будущем непременно войдёт в число шести лучших нападающих «Миннесоты Уайлд» — клуба, выбравшего Александра в третьем раунде драфта в 2018 году.

Но Торчетти всегда любил говорить: «Вы должны знать, как тренировать Хови». Американский тренер после армейского клуба, где он рулил 6 лет назад, успел поработать главным в АХЛ, недолго был главным в той же «Миннесоте», но успешнее всего проявил себя при работе с молодёжью.

Статистика Александра Хованова:



2019/2020, «Монктон Уайлдкэтс» (QMJHL) — 51 матч, 99 (32+67) очков.

2020/2021, «Ак Барс» (КХЛ) — 7 матчей, 0 очков, «+2», 4 минуты штрафа.

2020/2021, «Барс» (ВХЛ) — 5 матчей, 4 (2+2) очка, «+3», 4 минуты штрафа.

«Если нападать на него во время матча, то вы потеряете с ним связь»

«Помню, как однажды я убрал его со льда во время игры в большинстве, и он сидел на углу скамейки запасных, угрюмый и хмурый. И я сказал ему, что этого не должно происходить, потому что нужно заботиться об интересах команды. Я понял, что Хованову нельзя ничего говорить во время игры, потому что ответом будет только эмоциональная реакция на меня. Поэтому я ждал следующего дня и говорил: «У меня есть видеоролик для тебя. Давай обсудим это». Во время просмотра я говорил ему, что он играет излишне мягко, что вот в этом моменте нужно было жёстче ставить клюшку, а здесь — лучше обороняться. Наши отношения значительно улучшились, потому что я не пытался переучивать его во время матча. Он это оценил.

Если вы будете нападать на него во время матча, вы потеряете с ним связь. Это те вещи, которые можно исправить с возрастом и зрелостью, но как тренер я должен понимать, как это работает. Это просто один из трудных моментов роста. Он должен стать лучше», — вспомнил Торчетти.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате".

Если бы не пандемия, уроженец Саратова наверняка играл бы сейчас в АХЛ за «Айову», а к советам Торчетти прислушивались бы наставники фарм-клуба Тим Арми и Алекс Тангэй. Но сезон в АХЛ, как известно, отложен, и Хованов был отдан в аренду «Ак Барсу», куда форвард приехал за игровой практикой. Цель заключалась в том, чтобы поиграть на высоком уровне и стать готовым к потенциальному прорыву в НХЛ.

Подобный сезон в карьере Александра уже был, когда в свой последний год в «Монктоне» он финишировал вторым бомбардиром лиги после самого Алексиса Лафренье, стал лидером по показателю полезности (+58) и 29 раз набирал более одного очка за игру. Всё это было после известных историй с заболеванием гепатитом и операции на доброкачественной опухоли. «Это просто невероятный игрок. Саша очень талантлив, и я думаю, что все видят, что это хоккеист уровня НХЛ», — сказал скаут Бретт Тёрнер.

«Будет обменян — отлично. Не будет обменян — отлично»

Командировка в «Ак Барс» оказалась не вполне удачной. Александр сыграл лишь 7 матчей, не набрав очков, и получая в среднем лишь 9 минут игрового времени. Последние пять матчей он провёл уже в ВХЛ за «Барс», где набрал 4 (2+2) балла, играя почти по 15 минут за матч.

Предположения о том, что нападающий не ладит с наставником «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым, что в порыве эмоций он удалил из своего «Инстаграма» все фотографии, связанные с «Ак Барсом», и что возможен его обмен, дошли до штаба «Миннесоты». И в стане «Уайлд» отнеслись к этому совершенно спокойно — гораздо спокойнее, чем многие болельщики и эксперты в России.

«Обмен Хованова в России? Это не будет проблемой. Если он будет продан — отлично. Если этого не произойдёт — отлично. Мы счастливы уже тому, что он играет в этом сезоне, в то время как другие такой возможности не имеют. Он может играть на родине, чего не делал уже очень давно. Ему повезло, что он может играть, получать хорошее количество времени на льду. Так что для нас здесь сплошные плюсы», — сказал директор «Миннесоты» по развитию игроков Брэд Бомбардир.

«Дикари» находятся в курсе всего, что происходит с Ховановым в России: Бомбардир и его помощник Мэтт Хендрикс много общаются с Александром, а благодаря видеоскауту, отслеживают все его действия на льду.

«Нас устраивает то, как он играет. Больше всего беспокоил темп игры, но он учится играть быстрее. Играет быстро, но по-прежнему хорошо видит, читает игру. Конечно, он не идеален, есть проблемы с контролем шайбы, есть моменты, в которых он должен прибавлять. Но исходя из тех моментов, которые мы видели, он становится лучше в тех аспектах, где необходимо стать лучше. Поверьте, я знаю, что Хованов хочет быть на виду в каждом матче. Но у него много игрового времени в ВХЛ, он играет на своей позиции, где ему удобно. Самая большая задача Хованова — стать профессионалом, а это означает, что необходимо справляться с проблемами и трудностями», — сказал Бомбардир, припомнив, что в «Монктоне» в прошлом сезоне россиянин как-то получил 10-минутный штраф за удар соперника, который что-то ему сказал.

«Дикари» в курсе и небольшого конфликта Хованова с магнитогорским «Металлургом», когда в серии послематчевых буллитов во время предсезонного матча Александр что-то выкрикнул соперникам. В лиге Квебека Хованов уже имел репутацию «горячей головы», заработав три дисквалификации за два года, а его эмоциональное празднование голов вполне может обидеть соперников.

Видео празднования голов Хованова можно посмотреть в YouTube.

«Если Александр повзрослеет, то станет отличным игроком в НХЛ. Всем нравится его огонь, энергия, и того же он ждёт от своих одноклубников. Он очень похож на Александра Радулова, с которым я работал в ЦСКА. Хови очень сильно хочет победить и стремиться быть на льду в любой ситуации. И если вы не понимаете такого хоккеиста, то могут возникнуть проблемы. Но ему всего 20 лет, для него это этап обретения зрелости. Он должен пройти через это и вырасти. Если ты хочешь быть элитным игроком, то твои тело и разум должны соответствовать», — отметил Торчетти.