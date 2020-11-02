Курьёз года. Венгерский хоккеист разбил защитное стекло и вылетел с площадки

Разбитое заградительное стекло – не редкость в профессиональном хоккее. Бывает, что в него слишком сильно попадёт шайба. Или же габаритный игрок применяет до такой степени мощный силовой приём, что не выдерживают даже стёкла.

Но то, что произошло в чемпионате Венгрии, можно смело назвать главным хоккейным курьёзом года. Защитник клуба «МАК Уйбуда» Марко Чоллак отметился неудачным празднованием гола в матче чемпионата Венгрии с «Фехерваром» (4:3 ОТ).

Наверное, до сегодняшнего дня мало кто слышал в России о такой команде. Венгерский чемпионат сам по себе малопопулярен, а тех, кто следит за первенством Венгрии из России, можно пересчитать по пальцам. Но теперь, думается, поклонников у турнира точно прибавится. Видео с Чоллаком становится вирусным и разлетается по каждому уголку земного шара. Причём, смех данный ролик вызывает не только у тех, кто увлекается спортом в целом и хоккеем в частности, но и у, казалось бы, далёких от спорта людей.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Федерации хоккея Венгрии.

Как можно посмотреть на видео, в середине первого периода 18-летний хоккеист отметился дебютной шайбой в Эрсте Лиге, после чего отпраздновал гол прыжком на защитное стекло. Конструкция не выдержала такого приёма и разбилось. Форвард вместе с грудой осколков вылетел за пределы площадки, серьёзно не пострадав. И это, конечно, главное, так как после такого празднования можно было получить как минимум серьёзные порезы, а то и вовсе заработать перелом и надолго отправиться в лазарет.

Думается, что сам Марко Чоллак надолго запомнит этот эпизод. Ну а для работников хоккейной арены появился дополнительный повод проверить на прочность всё спортивное сооружение.

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Кстати, судя по габаритам, Чоллак – далеко не самый хрупкий парень. 190 сантиметров роста и 80 килограммов веса говорят сами за себя. Страшно представить, что будет, если под такой сокрушительный хит игрока попадёт кто-нибудь из соперников. В таком случае в разные стороны полетят уже не стёкла, а искры из глаз.

Интересно, что ранее генеральный секретарь Федерации хоккея Венгрии Шипош Левенте уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о заинтересованности в проведении одного из матчей лиги.

«Наша федерация связывалась с руководством КХЛ. Нашей целью является проведение игры лиги в Венгрии. Господин Морозов и другие руководители лиги выразили к этому свой интерес и намерение сотрудничать, но на данный момент мы собираем информацию для рассмотрения», — приводил слова Левенте ТАСС.

Что ж толк в хорошем хоккее в Венгрии знают. Но не хочется, чтобы игроки клубов КХЛ, прилетевшие в эту страну играть выставочные матчи, попали бы в такую же историю. Смех смехом, но о здоровье тоже забывать не нужно.