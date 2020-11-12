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Как пробные контракты могут повлиять на хоккеистов КХЛ, примеры

Как пробные контракты могут повлиять на хоккеистов
Павел Панышев
Последний шанс или подачка? Как пробные контракты могут повлиять на игроков КХЛ
Рассказываем о ситуации на конкретных примерах.
Хоккей / КХЛ 0

Пробный контракт – распространённое явление в КХЛ. Особенно по ходу регулярного чемпионата, когда свободных агентов с пометкой «топ» на рынке практически нет. Бывают ситуации, как у Никиты Нестерова или Вячеслава Войнова, но эти хоккеисты изначально планировали вернуться в НХЛ. Мы же на конкретных и разных по своим итогам примерах решили рассказать, что для игрока, которого кто-то уже успел списать со счетов, значит просмотровое соглашение и как им можно воспользоваться.

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з. Кирилл Лямин, 34 года

Пробный контракт со «Спартаком»

Статистика: 2 игры, 0 очков, «-1» показатель полезности

Пробный контракт с «Динамо» М

Интересно, что из «Спартака», в котором Лямин проходил просмотр, защитника попросили на выход сразу после грубой ошибки в дерби с «Динамо». Но долго без работы Кирилл не сидел. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов хорошо относится к этому игроку, поэтому теперь у Лямина появился новый шанс проявить себя в клубе, за который он выступал в прошлом году. Тем более динамовцы не могут рассчитывать на получившего серьёзную травму Михаила Григорьева.

з. Никита Пивцакин, 29 лет

Пробный контракт с «Куньлунем»

Пробный контракт со «Спартаком»

Полноценный контракт со «Спартаком»

Статистика: 13, 1 (0+1), «-4»

Пивцакин – яркий пример того, как через пробный контракт можно получить полноценный. Никита мог продолжить карьеру в «Куньлуне», но не договорился с китайским клубом об условиях соглашения. В результате на игрока обратили внимание в «Спартаке», дали пробный контракт, а затем и подписали до конца сезона. Правда, в составе красно-белых Никита уже успел получить травму и отправиться в лазарет.

н. Дмитрий Лугин, 30 лет

Пробный контракт с «Куньлунем»

Пробный контракт с «Витязем» — полноценный контракт с «Витязем»

Статистика: 11, 7 (1+6), «+3»

Полноценный контракт с «Амуром»

Нападающий Дмитрий Лугин путешествует весь нынешний сезон. Покинув «Куньлунь», форвард перебрался в «Витязь», где впечатлил своей игрой руководство и тренерский штаб. Да и статистика, скажем прямо, у Дмитрия достойная. Но разве можно было отказаться от предложения «Амура», в котором в должности исполнительного директора работает отец хоккеиста Евгений Лугин? В «Витязе» препятствовать не стали. Посмотрим, как сложится карьера Лугина-младшего на Дальнем Востоке.

н. Максим Майоров, 31 год

Пробный контракт со «Спартаком»

Статистика: 2, 0, «0»

Многие помнят Максима Майорова ещё по выступлению в Северной Америке. После «Коламбуса» последовало возвращение в КХЛ, игра за «Атлант», московское «Динамо» и «Салават Юлаев». И вот теперь нападающий оказался на пробном контракте в «Спартаке». Сложно что-то говорить об игре Максима, так как его физическое состояние оставляет желать лучшего. Форвард постепенно набирает форму через матчи. Это техничный и обученный нападающий, который способен помочь команде Знарка. Но, конечно, пора набирать очки.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Виталий Меньшиков, 31 год

Полноценный контракт с «Сибирью»

Статистика: 12, 2 (1+1), «-2»

Пробный контракт с «Металлургом» Мг

Статистика: 2, 0, «-1»

Неограниченно свободный агент

От Меньшикова отказались в «Сибири», хотя гендиректору клуба Кириллу Фастовскому давно пора обратить внимание на свою деятельность, а не выставлять крайними игроков. Да, Виталий в Новосибирске не блистал, однако возложенную на него работу выполнял исправно. После ухода из «Сибири» Меньшиков попытался попробовать свои силы в «Магнитке». Увы, не получилось. Ещё и злосчастный коронавирус спутал все планы.

н. Максим Казаков, 27 лет

Полноценный двусторонний контракт с «Куньлунем»

Командирован в ХК «Тамбов»

Статистика: 4, 3 (2+1), «0»

Пробный контракт с «Витязем»

Думается, что форвард Максим Казаков получил последний шанс для того, чтобы закрепиться в КХЛ. В «Куньлуне» игрока сразу отправили в Высшую лигу, но сам нападающий продолжает надеяться на лучшее. Пробный контракт с «Витязем» — аванс для Максима. И уж точно не какая-то подачка. В Подольске после ухода Лугина как раз освободилось место.

н. Глеб Зырянов, 28 лет

Полноценный контракт с «Куньлунем»

Статистика: 10, 2 (0+2), «-5»

Пробный контракт с «Динамо» Р

Незаметно прошло расставание «Куньлуня» с нападающим Глебом Зыряновым, хотя особой результативностью форвард в китайской команде никого не поразил. Теперь Зырянов отправился в столицу Латвии, где будет помогать Петерису Скудре вытаскивать рижское «Динамо» из подвала турнирной таблицы. Ситуация в команде тяжёлая, очков мало, поэтому расслабиться не получится ни на секунду. Хотя и сам требовательный Скудра не позволит этого сделать.

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з. Максим Матушкин, 30 лет

Пробный контракт с «Северсталью»

Сезоном ранее на Матушкина возлагали большие надежды в Магнитогорске, а бывший босс «Магнитки» Геннадий Величкин расщедрился на солидный контракт для защитника. Но сыграл Максим не так, как от него ждали, поэтому расставание с игроком получилось логичным. Интересно понаблюдать, как Андрей Разин будет использовать Матушкина, обладающего хорошими атакующими навыками, в «Северстали». Наверняка поставит на большинство. Сам хоккеист получил шанс реанимировать свою карьеру в КХЛ.

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