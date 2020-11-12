Последний шанс или подачка? Как пробные контракты могут повлиять на игроков КХЛ

Пробный контракт – распространённое явление в КХЛ. Особенно по ходу регулярного чемпионата, когда свободных агентов с пометкой «топ» на рынке практически нет. Бывают ситуации, как у Никиты Нестерова или Вячеслава Войнова, но эти хоккеисты изначально планировали вернуться в НХЛ. Мы же на конкретных и разных по своим итогам примерах решили рассказать, что для игрока, которого кто-то уже успел списать со счетов, значит просмотровое соглашение и как им можно воспользоваться.
з. Кирилл Лямин, 34 года
Пробный контракт со «Спартаком»
Статистика: 2 игры, 0 очков, «-1» показатель полезности
Пробный контракт с «Динамо» М
Интересно, что из «Спартака», в котором Лямин проходил просмотр, защитника попросили на выход сразу после грубой ошибки в дерби с «Динамо». Но долго без работы Кирилл не сидел. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов хорошо относится к этому игроку, поэтому теперь у Лямина появился новый шанс проявить себя в клубе, за который он выступал в прошлом году. Тем более динамовцы не могут рассчитывать на получившего серьёзную травму Михаила Григорьева.
з. Никита Пивцакин, 29 лет
Пробный контракт с «Куньлунем»
Пробный контракт со «Спартаком»
Полноценный контракт со «Спартаком»
Статистика: 13, 1 (0+1), «-4»
Пивцакин – яркий пример того, как через пробный контракт можно получить полноценный. Никита мог продолжить карьеру в «Куньлуне», но не договорился с китайским клубом об условиях соглашения. В результате на игрока обратили внимание в «Спартаке», дали пробный контракт, а затем и подписали до конца сезона. Правда, в составе красно-белых Никита уже успел получить травму и отправиться в лазарет.
н. Дмитрий Лугин, 30 лет
Пробный контракт с «Куньлунем»
Пробный контракт с «Витязем» — полноценный контракт с «Витязем»
Статистика: 11, 7 (1+6), «+3»
Полноценный контракт с «Амуром»
Нападающий Дмитрий Лугин путешествует весь нынешний сезон. Покинув «Куньлунь», форвард перебрался в «Витязь», где впечатлил своей игрой руководство и тренерский штаб. Да и статистика, скажем прямо, у Дмитрия достойная. Но разве можно было отказаться от предложения «Амура», в котором в должности исполнительного директора работает отец хоккеиста Евгений Лугин? В «Витязе» препятствовать не стали. Посмотрим, как сложится карьера Лугина-младшего на Дальнем Востоке.
н. Максим Майоров, 31 год
Пробный контракт со «Спартаком»
Статистика: 2, 0, «0»
Многие помнят Максима Майорова ещё по выступлению в Северной Америке. После «Коламбуса» последовало возвращение в КХЛ, игра за «Атлант», московское «Динамо» и «Салават Юлаев». И вот теперь нападающий оказался на пробном контракте в «Спартаке». Сложно что-то говорить об игре Максима, так как его физическое состояние оставляет желать лучшего. Форвард постепенно набирает форму через матчи. Это техничный и обученный нападающий, который способен помочь команде Знарка. Но, конечно, пора набирать очки.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
з. Виталий Меньшиков, 31 год
Полноценный контракт с «Сибирью»
Статистика: 12, 2 (1+1), «-2»
Пробный контракт с «Металлургом» Мг
Статистика: 2, 0, «-1»
Неограниченно свободный агент
От Меньшикова отказались в «Сибири», хотя гендиректору клуба Кириллу Фастовскому давно пора обратить внимание на свою деятельность, а не выставлять крайними игроков. Да, Виталий в Новосибирске не блистал, однако возложенную на него работу выполнял исправно. После ухода из «Сибири» Меньшиков попытался попробовать свои силы в «Магнитке». Увы, не получилось. Ещё и злосчастный коронавирус спутал все планы.
н. Максим Казаков, 27 лет
Полноценный двусторонний контракт с «Куньлунем»
Командирован в ХК «Тамбов»
Статистика: 4, 3 (2+1), «0»
Пробный контракт с «Витязем»
Думается, что форвард Максим Казаков получил последний шанс для того, чтобы закрепиться в КХЛ. В «Куньлуне» игрока сразу отправили в Высшую лигу, но сам нападающий продолжает надеяться на лучшее. Пробный контракт с «Витязем» — аванс для Максима. И уж точно не какая-то подачка. В Подольске после ухода Лугина как раз освободилось место.
н. Глеб Зырянов, 28 лет
Полноценный контракт с «Куньлунем»
Статистика: 10, 2 (0+2), «-5»
Пробный контракт с «Динамо» Р
Незаметно прошло расставание «Куньлуня» с нападающим Глебом Зыряновым, хотя особой результативностью форвард в китайской команде никого не поразил. Теперь Зырянов отправился в столицу Латвии, где будет помогать Петерису Скудре вытаскивать рижское «Динамо» из подвала турнирной таблицы. Ситуация в команде тяжёлая, очков мало, поэтому расслабиться не получится ни на секунду. Хотя и сам требовательный Скудра не позволит этого сделать.
з. Максим Матушкин, 30 лет
Пробный контракт с «Северсталью»
Сезоном ранее на Матушкина возлагали большие надежды в Магнитогорске, а бывший босс «Магнитки» Геннадий Величкин расщедрился на солидный контракт для защитника. Но сыграл Максим не так, как от него ждали, поэтому расставание с игроком получилось логичным. Интересно понаблюдать, как Андрей Разин будет использовать Матушкина, обладающего хорошими атакующими навыками, в «Северстали». Наверняка поставит на большинство. Сам хоккеист получил шанс реанимировать свою карьеру в КХЛ.
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