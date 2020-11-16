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Почему рекорд Уэйна Гретцки по передачам никогда не будет побит

Рекорд Гретцки по передачам никогда не будет побит
Максим Замятин
Надежда только на голы Овечкина. Почему рекорд Гретцки по передачам никогда не будет побит
Джо Торнтон — лучший из нынешних ассистентов. Но бить рекорды ему уже не с руки, да и выиграть Кубок Стэнли для него куда важнее.
Хоккей / НХЛ 0

Как известно, у капитана «Вашингтон Кэпиталз» есть реальная возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых за карьеру в НХЛ. Многим достижение Великого, который забросил 894 шайбы, кажется недостижимым, поскольку у Овечкина сейчас на счету 706 голов, а локауты и нынешняя пандемия банально не дают играть. Но было время, когда рекорд Горди Хоу из 801 шайбы тоже казался нереальным, пока не пришёл Уэйн. Его действующий рекорд по голевым передачам — это действительно что-то космическое, и если среди снайперов у нас есть на кого надеяться, то среди распасовщиков всё намного сложнее. Наверное, это странно, поскольку считается, что результативную передачу записать на свой счёт проще — почти в каждом голе записывают двух ассистентов. Тем весомее достижение Великого.

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10 лучших ассистентов НХЛ всех времён:

1. Уэйн Гретцки — 1963 передачи,
2. Рон Фрэнсис — 1249,
3. Марк Мессье — 1193,
4. Рэй Бурк — 1169,
5. Яромир Ягр — 1155,
6. Пол Коффи — 1135,
7. Джо Торнтон — 1089,
8. Адам Оутс — 1079,
9. Стив Айзерман — 1063,
10. Горди Хоу — 1049.

Непревзойдённый Гретцки

Гретцки опережает ближайшего конкурента более чем на 700 передач, и даже такое превосходство не полностью отражает перевес Уэйна над всеми остальными. Гретцки владеет рекордом НХЛ по количеству передач за один сезон — 163 паса, то есть в среднем более двух результативных передач за игру. Это достижение Великий установил в сезоне-1985/1986, когда он попутно наколотил ещё и 52 гола. Полученные в той регулярке 215 очков также являются рекордом лиги по количеству баллов, набранных в одном сезоне.

Что ещё более невероятно, Гретцки владеет первыми семью (!) строчками в списках лучших ассистентов (по количеству передач за один сезон), а если взять первую дюжину мест, то от фамилии Уэйна будет просто рябить в глазах — он занимает 11 из 12 первых строчек. Единственным, кто смог побеспокоить Гретцки в этом сольном хит-параде, был Марио, который сделал 114 передач в сезоне-1988/1989, когда ему одного балла не хватило до отметки в 200 очков.

Кроме этих двух персонажей, до показателя в 100 голевых передач за регулярный чемпионат добирался только легендарный защитник Бобби Орр, который смог сделать 102 паса в сезоне-1970/1971. Близко к сотне подбирались тот же Лемье (98, 1987/1988), Адам Оутс (97, 1992/1993) и Джо Торнтон (96, 2005/2006), но повторить успех всё же не смогли.

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Идущий вторым в общем карьерном списке Рон Фрэнсис отыграл в НХЛ 23 сезона — его персональный рекорд равняется 92 ассистам в сезоне-1995/1996, и он 16 раз добирался до отметки в 50 передач за регулярный чемпионат. Марк Мессье сыграл 25 сезонов, но гениальным диспетчером никогда не считался (личный рекорд — 84 передачи за сезон).

Рэй Бурк — лидер НХЛ по передачам среди защитников с личным рекордом в 72 паса (1986/1987). Что же до Яромира Ягра, у которого 1155 передач, то в свои 48 лет он вроде бы восстановился от травмы и, по свидетельствам Томаша Плеканеца, готов и дальше «зажигать» за свой «Кладно».

«Яромир снова должен начать играть, это будет уже скоро. В 48 лет он уже не будет лучшим игроком лиги, но будет одним из хороших игроков. Он спокойно может играть до 50 лет, я в это верю. Он слишком любит хоккей, он в хорошей форме. Если у него не будет травм, то до 50 лет он точно доиграет», — сказал Плеканец, вот только пасы за «Кладно» в зачёт, конечно, не идут.

Пол Коффи — второй после Бурка защитник в топ-10, он четыре раза достигал отметки в 80 передач за сезон. Что же до Горди Хоу, то он занял пост лидера по голевым передачам в сезоне-1957/1958 и удерживал его на протяжении 30 лет. Грецки догнал его своим 1050-м пасом 1 марта 1988 года.

Торнтон останется лучшим среди действующих

10 лучших ассистентов среди действующих игроков НХЛ:

1. Джо Торнтон — 1 089 передач,
2. Сидни Кросби — 801,
3. Райан Гецлаф — 691,
4. Никлас Бекстрём — 684,
5. Евгений Малкин — 660,
6. Патрик Кейн — 633,
7. Патрик Марло — 626,
8. Анже Копитар — 617,
9. Джейсон Спецца — 599,
10. Эрик Стаал — 585.

В мире, где нет Уэйна, лидером является Джо Торнтон, перевес которого тоже солидный — почти 300 передач преимущества над ближайшим преследователем. Джамбо Джо делал 92 и 96 голевых пасов за сезон, и никто из действующих хоккеистов до этого пока не дотянулся — шанс был у Никиты Кучерова, который в сезоне-2018/2019 остановился на цифре 87. Торнтон идёт на седьмом месте в списке лучших ассистентов всех времён. у него отставание в 46 передач от Пола Коффи и 66 — позади Ягра.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Однолетний контракт с «Торонто» вряд ли даст Торнтону шанс подняться в этом хит-параде, да и цели у Джо уже давно совсем другие. У него в активе так и нет Кубка Стэнли, а его роль в 41 год вряд ли будет значительной, поэтому куда важнее помогать команде в рамках имеющихся возможностей. Чтобы всерьёз рассчитывать догнать Коффи, потребуется минимум ещё один сезон, что выглядит достаточно проблематично.

33-летнему Кросби нужно почти 200 передач, чтобы стать 14-м игроком в истории, кто добрался до отметки в тысячу пасов. Если он будет делать в среднем по 40 передач на протяжении пяти лет, пока действует его контракт, то это выглядит реальным, но всегда есть фактор травмы. Пик карьеры Кросби пришёлся на сезон-2006/2007, когда Сидни отдал 84 передачи.

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Что же до остальных, то Райану Гецлафу будет трудно добраться даже до отметки в 800, а результативность Никласа Бекстрёма во многом будет зависеть от одного результативного форварда слева от него. Возможность выбить тысячу передач для Евгения Малкина тоже практически закрыта — россиянину уже 34 года, и в семи из последних восьми сезонов он сыграл менее 70 матчей.

Словом, исторические чарты с годами становятся лишь всё более неприступными — особенно сейчас, когда хоккей вынужден подстраиваться под существующие условия. Тем значительней выглядит достижение Гретцки, каким бы более результативным ни был хоккей 30 лет назад.

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