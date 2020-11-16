Надежда только на голы Овечкина. Почему рекорд Гретцки по передачам никогда не будет побит

Как известно, у капитана «Вашингтон Кэпиталз» есть реальная возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых за карьеру в НХЛ. Многим достижение Великого, который забросил 894 шайбы, кажется недостижимым, поскольку у Овечкина сейчас на счету 706 голов, а локауты и нынешняя пандемия банально не дают играть. Но было время, когда рекорд Горди Хоу из 801 шайбы тоже казался нереальным, пока не пришёл Уэйн. Его действующий рекорд по голевым передачам — это действительно что-то космическое, и если среди снайперов у нас есть на кого надеяться, то среди распасовщиков всё намного сложнее. Наверное, это странно, поскольку считается, что результативную передачу записать на свой счёт проще — почти в каждом голе записывают двух ассистентов. Тем весомее достижение Великого.
1. Уэйн Гретцки — 1963 передачи,
2. Рон Фрэнсис — 1249,
3. Марк Мессье — 1193,
4. Рэй Бурк — 1169,
5. Яромир Ягр — 1155,
6. Пол Коффи — 1135,
7. Джо Торнтон — 1089,
8. Адам Оутс — 1079,
9. Стив Айзерман — 1063,
10. Горди Хоу — 1049.
Непревзойдённый Гретцки
Гретцки опережает ближайшего конкурента более чем на 700 передач, и даже такое превосходство не полностью отражает перевес Уэйна над всеми остальными. Гретцки владеет рекордом НХЛ по количеству передач за один сезон — 163 паса, то есть в среднем более двух результативных передач за игру. Это достижение Великий установил в сезоне-1985/1986, когда он попутно наколотил ещё и 52 гола. Полученные в той регулярке 215 очков также являются рекордом лиги по количеству баллов, набранных в одном сезоне.
Что ещё более невероятно, Гретцки владеет первыми семью (!) строчками в списках лучших ассистентов (по количеству передач за один сезон), а если взять первую дюжину мест, то от фамилии Уэйна будет просто рябить в глазах — он занимает 11 из 12 первых строчек. Единственным, кто смог побеспокоить Гретцки в этом сольном хит-параде, был Марио, который сделал 114 передач в сезоне-1988/1989, когда ему одного балла не хватило до отметки в 200 очков.
Кроме этих двух персонажей, до показателя в 100 голевых передач за регулярный чемпионат добирался только легендарный защитник Бобби Орр, который смог сделать 102 паса в сезоне-1970/1971. Близко к сотне подбирались тот же Лемье (98, 1987/1988), Адам Оутс (97, 1992/1993) и Джо Торнтон (96, 2005/2006), но повторить успех всё же не смогли.
Идущий вторым в общем карьерном списке Рон Фрэнсис отыграл в НХЛ 23 сезона — его персональный рекорд равняется 92 ассистам в сезоне-1995/1996, и он 16 раз добирался до отметки в 50 передач за регулярный чемпионат. Марк Мессье сыграл 25 сезонов, но гениальным диспетчером никогда не считался (личный рекорд — 84 передачи за сезон).
Рэй Бурк — лидер НХЛ по передачам среди защитников с личным рекордом в 72 паса (1986/1987). Что же до Яромира Ягра, у которого 1155 передач, то в свои 48 лет он вроде бы восстановился от травмы и, по свидетельствам Томаша Плеканеца, готов и дальше «зажигать» за свой «Кладно».
«Яромир снова должен начать играть, это будет уже скоро. В 48 лет он уже не будет лучшим игроком лиги, но будет одним из хороших игроков. Он спокойно может играть до 50 лет, я в это верю. Он слишком любит хоккей, он в хорошей форме. Если у него не будет травм, то до 50 лет он точно доиграет», — сказал Плеканец, вот только пасы за «Кладно» в зачёт, конечно, не идут.
Пол Коффи — второй после Бурка защитник в топ-10, он четыре раза достигал отметки в 80 передач за сезон. Что же до Горди Хоу, то он занял пост лидера по голевым передачам в сезоне-1957/1958 и удерживал его на протяжении 30 лет. Грецки догнал его своим 1050-м пасом 1 марта 1988 года.
Торнтон останется лучшим среди действующих
1. Джо Торнтон — 1 089 передач,
2. Сидни Кросби — 801,
3. Райан Гецлаф — 691,
4. Никлас Бекстрём — 684,
5. Евгений Малкин — 660,
6. Патрик Кейн — 633,
7. Патрик Марло — 626,
8. Анже Копитар — 617,
9. Джейсон Спецца — 599,
10. Эрик Стаал — 585.
В мире, где нет Уэйна, лидером является Джо Торнтон, перевес которого тоже солидный — почти 300 передач преимущества над ближайшим преследователем. Джамбо Джо делал 92 и 96 голевых пасов за сезон, и никто из действующих хоккеистов до этого пока не дотянулся — шанс был у Никиты Кучерова, который в сезоне-2018/2019 остановился на цифре 87. Торнтон идёт на седьмом месте в списке лучших ассистентов всех времён. у него отставание в 46 передач от Пола Коффи и 66 — позади Ягра.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.
Однолетний контракт с «Торонто» вряд ли даст Торнтону шанс подняться в этом хит-параде, да и цели у Джо уже давно совсем другие. У него в активе так и нет Кубка Стэнли, а его роль в 41 год вряд ли будет значительной, поэтому куда важнее помогать команде в рамках имеющихся возможностей. Чтобы всерьёз рассчитывать догнать Коффи, потребуется минимум ещё один сезон, что выглядит достаточно проблематично.
33-летнему Кросби нужно почти 200 передач, чтобы стать 14-м игроком в истории, кто добрался до отметки в тысячу пасов. Если он будет делать в среднем по 40 передач на протяжении пяти лет, пока действует его контракт, то это выглядит реальным, но всегда есть фактор травмы. Пик карьеры Кросби пришёлся на сезон-2006/2007, когда Сидни отдал 84 передачи.
Что же до остальных, то Райану Гецлафу будет трудно добраться даже до отметки в 800, а результативность Никласа Бекстрёма во многом будет зависеть от одного результативного форварда слева от него. Возможность выбить тысячу передач для Евгения Малкина тоже практически закрыта — россиянину уже 34 года, и в семи из последних восьми сезонов он сыграл менее 70 матчей.
Словом, исторические чарты с годами становятся лишь всё более неприступными — особенно сейчас, когда хоккей вынужден подстраиваться под существующие условия. Тем значительней выглядит достижение Гретцки, каким бы более результативным ни был хоккей 30 лет назад.
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