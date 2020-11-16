«Трактор» сломал «Йокерит», забив три гола за три минуты! На Востоке новый фаворит?

Пять лет «Йокерит» не покорялся «Трактору». Единственная победа челябинцев над финнами была датирована 7.10.2015 года – тогда ещё в «Тракторе» играли Глинкин с Поповым и Дерон Куинт (как давно это было!). С тех пор прошло девять поражений.



В этом году «Трактор» в прямом смысле слова на коне – команда под руководством Анвара Гатиятулина уверенно держится в группе лидеров Восточной конференции и из последних 13 матчей лишь раз уходила со льда без победы, обыгрывая и середняков, и топ-клубы.

«Йокерит» продолжает лихорадить. Постоянные карантины пробивали серьёзные бреши в составе, которые приходилось затыкать молодёжью, а некоторые матчи и вовсе отменять. Конечно, это сказывалось на результатах – «шуты» проиграли два из трёх последних матчей. Сегодня в строй вернулась большая группа лидеров, но «Йокериту» это не помогло.



Впрочем, два периода «шуты» провели на отличном уровне – реализовали большинство, постоянно поддавливали гостей, однако «Трактор» держался и не позволял сопернику оторваться в счёте. Но вот распечатать ворота Линдбека всё никак не получалось.

На третий период «Трактор» вышел уверенной в своих силах командой, которая без сомнения во что бы то ни стало отыграется. Именно с таким настроем челябинцы полетели в атаку и сломали «Йокерит» меньше, чем за три минуты. Сначала Станислав Гареев мощным щелчком вогнал шайбу в сетку.

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Спустя 79 секунд Ярослав Косов легко убежал от защитника по правому флангу и мастерски расстрелял Линбека. Карантин не проходит для хоккеистов бесследно, и игроки «Йокерита» — не исключение. Косов убежал от Микко Лехтонена – одного из лучших защитников «шутов», который вышел из лазарета меньше недели назад. «Мы не были похожи сами на себя, не было бойцовского духа, возможно, дело в том, что мы были не в лучшей форме. Карантин, можно сказать, действует разрушительно на команду…», — говорил после матча нападающий «джокеров» Ессе Йоэнсуу.

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Окончательная капитуляция состоялась ещё спустя минуту и 20 секунд – Артём Шварёв отдал классную поперечную передачу – её даже никто не пытался перекрыть, а Вячеслав Основин идеально бросил с колена.

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Анвар Гатиятулин признался, что не знал об удручающей статистике поражений в матчах с «Йокеритом». «Просто, как и договаривались вышли на победу, и рады, что добились её», — сказал он. Его «Трактор» поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а в своей конференции теперь уступает только «Ак Барсу». Да и то, всего два очка. Кажется, на Востоке появился новый фаворит.