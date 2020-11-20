«Он принадлежит «Монреалю». Фанат на спор едва не украл Кубок Стэнли

«А что вы будете делать, если я принесу Кубок Стэнли и вручу его «Монреалю»?» — спросил журналистов болельщик «хабов» Кен Киландер. Его любимая команда была фаворитом в серии с «Чикаго» и вела 2-0. Накануне третьего матча репортёры выпивали в лобби отеля Чикаго. Кто-то из них предположил, что «Блэкхоукс» отыграются и возьмут серию, и эти слова задели Киландера.

Слова болельщика все приняли за первоапрельскую шутку (третий матч серии состоялся 1 апреля). «Я тебя сфотографирую и напишу об этом в газете», — смеялся один журналист. «Представьте, какой переполох здесь поднимется», — поддакивал другой.

Но Киландер был серьёзен как никогда. Алкоголь сделал своё дело, и вскоре стороны заключили пари. Киландеру обещали 400 долларов, если он принесёт Кубок Стэнли в отель «Монреаля».

«Это был наш Кубок Стэнли». Мусорка, ставшая символом победы худшей команды в истории НХЛ Это с Овечкиным «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, а был сезон, когда над «кэпами» смеялась вся НХЛ.

Он был не совсем обычным фанатом – в детстве он сам занимался хоккеем и мечтал играть за «Монреаль», но таланта для НХЛ не хватило. Вместо этого он стал пианистом, но остался горячим болельщиком «хабов». Его прекрасно знали игроки команды и журналисты, потому что он постоянно ездил за командой на выезды (иногда даже на одном поезде). Деньги на такое хобби Киландер зарабатывал, играя на фортепьяно либо в отелях, где останавливался «Монреаль», либо в окрестных барах.

Фото: reddit.com

Почему же Киландер задумал выкрасть Кубок Стэнли? Годом ранее его «Монреаль» шёл на рекордный шестой чемпионский титул подряд, но в первом раунде «Канадиенс» проиграли «Чикаго». Те, в свою очередь, в итоге выиграли свой первый Кубок Стэнли за 23 года.

В сезоне-1961/1962 «Монреаль» вновь был сильнее всех в регулярке, а «Чикаго» финишировал третьим. Киландер жаждал реванша за прошлый год и грезил Кубком Стэнли. «Кубок принадлежит «Монреалю» и больше никому», — говорил он.

Это были времена «Оригинальной шестёрки», и в плей-офф выходили всего четыре команды. Сетка составлялась тоже не так, как сейчас, – в первом раунде лучшая команда регулярки играла с третьей, а вторая с четвёртой. «Монреаль» выиграл у действующего чемпиона первые два матча дома, оба раза с преимуществом в одну шайбу.

Кубок Стэнли был выставлен на всеобщее обозрение в холле «Чикаго Стэдиум» в честь прошлогоднего чемпионского титула «ястребов». Придя на матч, Киландер остановился около него и увидел, что стеклянный короб запирается всего на один маленький замочек. А его идея-то, оказывается, вполне выполнима!

Фото: reddit.com

Но для начала Киландер хотел увидеть победу своей команды, которая бы заставила сомневающихся журналистов проглотить свои языки. Однако уже после первого периода «Блэкхоукс» вели 2:0. Перед вторым перерывом хозяева реализовали большинство, но шанс отыграться у «Монреаля» ещё оставался. Все надежды на камбэк перечеркнул четвёртый гол «Чикаго» в начале третьего периода. Смысла смотреть матч дальше уже не было, и Киландер спустился в холл, туда, где стоял никем не охраняемый серебряный трофей.

Киландер надавил на стеклянную дверцу, и замочек не выдержал. «Я не смог удержаться и взял его в руки. Кто знает, когда бы мы увидели его в следующий раз? Кубок значил для меня всё», — рассказывал он.

Схватив кубок, он устремился к выходу. К несчастью, его дерзкий план был совершенно не продуман. Во-первых, было невозможно быстро убежать с 15-килограммовой ношей в руках. Во-вторых, было невозможно остаться незамеченным. Киландера остановил молодой билетёр и спросил, что это он делает. «Несу Кубок «Монреалю», туда, где он и должен быть!» — воскликнул фанат и пошёл дальше.

Билетёр стал звать на помощь, и на его крики прибежал полицейский. Быстро сориентировавшись, в чём дело, офицер задержал Киландера, который уже почти достиг выхода. Кен вновь стал объяснять, что несёт трофей в отель «Монреаля», на что полицейский ответил: «Ни за что. Только если ты не Рокет Ришар».

Фото: reddit.com

В официальном отчёте после задержания Киландера значилось, что тот объяснил свой поступок пари на 400 долларов и пытался подкупить полицейских, чтобы те его отпустили. На следующий день Киландер предстал перед судом Чикаго.

Ему повезло, что «Блэкхоукс» решили не выдвигать обвинения в краже (Кубок Стэнли тогда оценивался в $ 8 тыс.), а судья, посмеявшись, снял обвинения за попытку взятки. Киландер оправдывался тем, что не собирался ничего красть, а просто хотел отнести Кубок в отель, чтобы сфотографироваться с ним и дать интервью монреальским газетам.

Киландер отделался штрафом в 10 долларов за хулиганство, а судья взял с него обещание, что он больше не будет пытаться выкрасть кубок. «Он сказал мне: можешь сходить на завтрашний матч поболеть за свой «Монреаль», но кубок останется здесь».

«Четыре раза выносило с дороги в снежную бурю». Игрок «Бостона» рисковал жизнью ради игры По дороге машина улетела в кювет, лицо Эдди Шора было обморожено, а пальцы похожи на клешни. Но он приехал на матч и забил единственный гол.

Несмотря на то что Киландеру не удалось выполнить свою часть сделки, журналисты всё равно написали заметки об этом происшествии. О нём узнали и в «Монреале». «Мы, конечно, хотим получить кубок. Но хотим выиграть его, а не украсть», — заявил тренер команды Гектор Блэйк.

«Чикаго» действительно отыгрался с 0-2 и выиграл серию в шести матчах, правда, в итоге им всё же пришлось отдать кубок – в финале они проиграли «Торонто».

Киландер ещё долгие годы путешествовал за командой, а после этого случая ему даже запретили посещать «Мэдисон Сквер Гарден» (хотя «Рейнджерс» в те времена можно было не переживать за сохранность Кубка, чаще всего они даже в плей-офф не выходили). Удивительно, но Киландер добился встречи с генменеджером «Рейнджерс» Крейгом Патриком и смог уговорить его снять запрет.

Этот случай имел и более серьёзные последствия. С тех самых пор Кубок Стэнли не появляется на людях без серьёзной охраны.