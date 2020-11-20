«Он принадлежит «Монреалю». Фанат на спор едва не украл Кубок Стэнли

«А что вы будете делать, если я принесу Кубок Стэнли и вручу его «Монреалю»?» — спросил журналистов болельщик «хабов» Кен Киландер. Его любимая команда была фаворитом в серии с «Чикаго» и вела 2-0. Накануне третьего матча репортёры выпивали в лобби отеля Чикаго. Кто-то из них предположил, что «Блэкхоукс» отыграются и возьмут серию, и эти слова задели Киландера.
Слова болельщика все приняли за первоапрельскую шутку (третий матч серии состоялся 1 апреля). «Я тебя сфотографирую и напишу об этом в газете», — смеялся один журналист. «Представьте, какой переполох здесь поднимется», — поддакивал другой.
Но Киландер был серьёзен как никогда. Алкоголь сделал своё дело, и вскоре стороны заключили пари. Киландеру обещали 400 долларов, если он принесёт Кубок Стэнли в отель «Монреаля».
Он был не совсем обычным фанатом – в детстве он сам занимался хоккеем и мечтал играть за «Монреаль», но таланта для НХЛ не хватило. Вместо этого он стал пианистом, но остался горячим болельщиком «хабов». Его прекрасно знали игроки команды и журналисты, потому что он постоянно ездил за командой на выезды (иногда даже на одном поезде). Деньги на такое хобби Киландер зарабатывал, играя на фортепьяно либо в отелях, где останавливался «Монреаль», либо в окрестных барах.
Фото: reddit.com
Почему же Киландер задумал выкрасть Кубок Стэнли? Годом ранее его «Монреаль» шёл на рекордный шестой чемпионский титул подряд, но в первом раунде «Канадиенс» проиграли «Чикаго». Те, в свою очередь, в итоге выиграли свой первый Кубок Стэнли за 23 года.
В сезоне-1961/1962 «Монреаль» вновь был сильнее всех в регулярке, а «Чикаго» финишировал третьим. Киландер жаждал реванша за прошлый год и грезил Кубком Стэнли. «Кубок принадлежит «Монреалю» и больше никому», — говорил он.
Это были времена «Оригинальной шестёрки», и в плей-офф выходили всего четыре команды. Сетка составлялась тоже не так, как сейчас, – в первом раунде лучшая команда регулярки играла с третьей, а вторая с четвёртой. «Монреаль» выиграл у действующего чемпиона первые два матча дома, оба раза с преимуществом в одну шайбу.
Кубок Стэнли был выставлен на всеобщее обозрение в холле «Чикаго Стэдиум» в честь прошлогоднего чемпионского титула «ястребов». Придя на матч, Киландер остановился около него и увидел, что стеклянный короб запирается всего на один маленький замочек. А его идея-то, оказывается, вполне выполнима!
Фото: reddit.com
Но для начала Киландер хотел увидеть победу своей команды, которая бы заставила сомневающихся журналистов проглотить свои языки. Однако уже после первого периода «Блэкхоукс» вели 2:0. Перед вторым перерывом хозяева реализовали большинство, но шанс отыграться у «Монреаля» ещё оставался. Все надежды на камбэк перечеркнул четвёртый гол «Чикаго» в начале третьего периода. Смысла смотреть матч дальше уже не было, и Киландер спустился в холл, туда, где стоял никем не охраняемый серебряный трофей.
Киландер надавил на стеклянную дверцу, и замочек не выдержал. «Я не смог удержаться и взял его в руки. Кто знает, когда бы мы увидели его в следующий раз? Кубок значил для меня всё», — рассказывал он.
Схватив кубок, он устремился к выходу. К несчастью, его дерзкий план был совершенно не продуман. Во-первых, было невозможно быстро убежать с 15-килограммовой ношей в руках. Во-вторых, было невозможно остаться незамеченным. Киландера остановил молодой билетёр и спросил, что это он делает. «Несу Кубок «Монреалю», туда, где он и должен быть!» — воскликнул фанат и пошёл дальше.
Билетёр стал звать на помощь, и на его крики прибежал полицейский. Быстро сориентировавшись, в чём дело, офицер задержал Киландера, который уже почти достиг выхода. Кен вновь стал объяснять, что несёт трофей в отель «Монреаля», на что полицейский ответил: «Ни за что. Только если ты не Рокет Ришар».
Фото: reddit.com
В официальном отчёте после задержания Киландера значилось, что тот объяснил свой поступок пари на 400 долларов и пытался подкупить полицейских, чтобы те его отпустили. На следующий день Киландер предстал перед судом Чикаго.
Ему повезло, что «Блэкхоукс» решили не выдвигать обвинения в краже (Кубок Стэнли тогда оценивался в $ 8 тыс.), а судья, посмеявшись, снял обвинения за попытку взятки. Киландер оправдывался тем, что не собирался ничего красть, а просто хотел отнести Кубок в отель, чтобы сфотографироваться с ним и дать интервью монреальским газетам.
Киландер отделался штрафом в 10 долларов за хулиганство, а судья взял с него обещание, что он больше не будет пытаться выкрасть кубок. «Он сказал мне: можешь сходить на завтрашний матч поболеть за свой «Монреаль», но кубок останется здесь».
Несмотря на то что Киландеру не удалось выполнить свою часть сделки, журналисты всё равно написали заметки об этом происшествии. О нём узнали и в «Монреале». «Мы, конечно, хотим получить кубок. Но хотим выиграть его, а не украсть», — заявил тренер команды Гектор Блэйк.
«Чикаго» действительно отыгрался с 0-2 и выиграл серию в шести матчах, правда, в итоге им всё же пришлось отдать кубок – в финале они проиграли «Торонто».
Киландер ещё долгие годы путешествовал за командой, а после этого случая ему даже запретили посещать «Мэдисон Сквер Гарден» (хотя «Рейнджерс» в те времена можно было не переживать за сохранность Кубка, чаще всего они даже в плей-офф не выходили). Удивительно, но Киландер добился встречи с генменеджером «Рейнджерс» Крейгом Патриком и смог уговорить его снять запрет.
Этот случай имел и более серьёзные последствия. С тех самых пор Кубок Стэнли не появляется на людях без серьёзной охраны.
- 20 ноября 2020
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