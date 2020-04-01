Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей

Из всех многочисленных рекордов Уэйна Гретцки есть один, которому, кажется, предстоит быть актуальным всегда. 30 декабря 1981 года «Эдмонтон Ойлерз», за который играл Великий, принимал дома «Филадельфию Флайерз» — это был 39-й матч регулярного чемпионата.
Гретцки начал этот матч с показателем в 45 голов, забитых к этому моменту. Уэйн стремился к тому, чтобы стать лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто забросил 50 шайб менее, чем за 50 матчей — до него это удавалось Майку Босси и Морису Ришару. Но получилось так, что Гретцки установил новый рекорд, побить который вряд ли кому-то удастся в ближайшем будущем.
Уже в первом периоде Уэйн оформил голевой дубль, затем один раз забил во втором периоде, оформив хет-трик. Когда в третьей двадцатиминутке зрители увидели четвёртый гол Гретцки, стало ясно, что происходит нечто невероятное. Оставался главный, 50-й гол в сезоне, и партнёры сделали всё, чтобы он состоялся. 99-й номер «нефтяников» забил его в пустые ворота и стал единственным хоккеистом в истории, кто добрался до «полтинника» менее, чем за 40 сыгранных матчей.
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Это было по-настоящему волшебное время для хоккея. Династии «Эдмонтона» и «Айлендерс», крепкий «Монреаль» и «Бостон», рекорды Гретцки и четь позже появление молодого Марио — всё это захватывало дух и делало ледовой игре прекрасное будущее.
«Я уже в первом матче того сезона говорил друзьям, что Гретцки наберёт 200 очков. Я был абсолютно уверен в магии этого молодого человека. Жаль, что мой прогноз оказался излишне консервативным, хотя приятели надо мной посмеивались. 30 декабря 1981 года всегда останется в моей памяти, потому что это был готовый сценарий для Голливуда. Юбилейный, 50-й гол он забил всего за 3 секунды до сирены! Ему ассистировали Грант Фюр и Гленн Андерсон, а «Эдмонтон» выиграл со счётом 7:5.
Отмечу, что Гретцки не тянул одеяло на себя, а продолжал активно ассистировать партнёрам в том матче, даже когда «застрял» на 49 голах. В том сезон он оформил рекордные 10 хет-триков. Так родился величайший персональный рекорд в этом спорте», — отмечал ветеран североамериканской журналистики, обозреватель Edmonton Journal Брюс Маккарди.
Нынешние герои — в частности, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — о подвигах тех лет знают только по рассказам очевидцев. «Я думаю, что этот рекорд Гретцки никогда не будет побит. Я ещё готов предположить, что кто-то забьёт 50 голов за 50 матчей, но 50 за 39 — это нереально. Я видел в интернете несколько голов Уэйна из того сезона, они были классными», — отмечает Макдэвид.
«Мне тогда было 14 лет, тот матч с «Филадельфией» я смотрел по телевизору. Все говорили и думали, сможет ли он добраться до отметки в 50 голов, никто не хотел пропустить этот момент. Все хотели увидеть эту историю. Конечно, команда играла на Гретцки, но, в то же время, «нефтяники» старались уверенно отрабатывать в обороне. Можно ли будет побить этот рекорд? Конечно. Посмотрите на Овечкина. В начале нынешнего сезона у него было 13 голов в 19 матчах. Другое дело, что результативность упала, защитники стали больше и лучше, а вратари — и вовсе элитными. Не то, чтобы они тогда не были элитой, но сейчас играют по-другому и забивать стало сложнее. Но если это произойдёт, я был бы не против подобное увидеть», — говорил в 2017-м тогдашний главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан.
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