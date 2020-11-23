Ягр приехал в Россию! Увидел кулачный бой, крутой хоккей и победу «Авангарда»

В ноябре омскому хоккею исполнилось 70 лет. По этому случаю «Авангард» решил провести домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» в Москве, на стадионе столичного «Динамо». Дело в том, что в Московской области по-прежнему действует запрет на посещение зрителями массовых (в том числе и спортивных) мероприятий, а сыграть юбилейный матч «ястребам» хотелось при болельщиках. Поэтому из Балашихи, хоть и ненадолго, «Авангарду» пришлось уехать.

С «Ак Барсом» омская команда вышла на лёд в комплекте специально подготовленной к матчу форме. «Юбилейный сезон – отличный повод воссоздать ретро-комплект. Мы обещали нашим болельщикам альтернативную форму и решили, что сделать это именно к юбилейному матчу, вернув крылья на игровые свитера, будет максимально уместно. Мы держим обещания и помним о прошлом, о нашей клубной истории», — заявил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

«Авангард» представил альтернативный вариант формы с крыльями на рукавах

Помимо новой формы любимой команды, болельщиков омского клуба ждал ещё один сюрприз. Матч с «Ак Барсом» посетил легендарный чешский форвард, бывший хоккеист «Авангарда» Яромир Ягр, который нынче играет на родине в клубе «Кладно». Сейчас Ягр травмирован и у него появилось больше свободного времени, поэтому отказать «ястребам» чешский нападающий не мог.

«Когда я услышал, что в этом году у «Авангарда» юбилей, то сразу принял приглашение. 70 лет — это много, это большая история. Рад, что могу стать частью этой истории. Когда в 2005 году я подписал контракт с «Авангардом», то ничего не знал о городе и клубе. Но это было красивое время в моём хоккее, я даже не хотел возвращаться в НХЛ, но в итоге вернулся.

Тяжело было приехать в Россию. Легко было пролететь напрямую из Праги, но пришлось добираться до Турции, оттуда в Москву. Я хотел быть здесь. Когда мне было 18 лет и я уехал из родного Кладно, то всё время думал, что надо вернуться и помочь родному клубу. Я не думаю о работе в КХЛ, так как все мои мысли связаны с родным городом», — сказал Ягр перед матчем.

48-летний Яромир Ягр ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры

Сама встреча началась без раскачки. Команды принялись атаковать ворота друг друга, заставляя голкиперов нервничать. Хозяева, выстояв после двух подряд удалений, в итоге сами забили на отложенном штрафе. Стась с правого края бросил по воротам — Рейдеборн отразил шайбу, но Каски оказался самым расторопным на добивании.

Буквально сразу «ястребы» могли увеличить своё преимущество. После неразберихи на пятаке Чинахов бросал с неудобной руки, но шайба предательски для «Авангарда» ударилась сперва об одну штангу, затем об другую, но линию ворот так и не пересекла.

Далее зрители увидели отличную драку. Воронков сцепился со Стасем и, как показалось, выиграл по очкам. Судьи не стали вмешиваться, в результате чего соперники провели классный бой.

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Однако забили после драки не гости, а снова хозяева. Емелин подключился к атаке, прокатился по левому флангу и прострелил на пятак — Найт подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. 2:0 в пользу «Авангарда» — при таком счёте команды отправились на первый перерыв.

Во второй двадцатиминутке серьёзно досталось Семёнову, попавшему под мощный силовой приём Бурмистрова. Кирилл с трудом поднялся со льда. В одном из эпизодов мог отличиться Доус, бросавший из-под потерявшего клюшку Шарипзянова. Но отличиться Найджелу помешала штанга.

Помимо Семёнова, досталось и Якупову. Шайба попала в лицо нападающему «Авангарда», в результате чего Наиль отправился в раздевалку. Что касается заброшенных шайб, то их зрители во втором периоде так и не увидели. Омичей всё устраивало, а у казанцев были заметны проблемы в атаке.

В третьем периоде Стась и Воронков едва снова не подрались, но дело закончилось удалением форварда «Авангарда» за грубость. Андрей сорвал с соперника шлем.

Третью шайбу в ворота «Ак Барса» снова забил Найт, оформивший дубль. Каски щёлкнул от синей линии — шайба от лицевого борта отскочила на пятак, североамериканец подкараулил отскок и пробил Рейдеборна.

В итоге четырёхматчевая победная серия казанцев прервалась, а «Авангард» уверенно победил со счётом 3:0. «Ак Барс» нанёс всего 18 бросков по воротам Шимона Грубеца за игру. Победить с такими показателями сложно.