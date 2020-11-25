После исключения из КХЛ в «Кузне» перестали появляться топовые воспитанники. Кто виноват?

Когда в 2017 году новокузнецкий «Металлург» с лёгкой руки Дмитрия Чернышенко был исключён из КХЛ, то многие в одночасье возненавидели бывшего президента лиги, а кто-то и вовсе видел в этом шаге начала конца всего российского хоккея. Самобытный клуб с давними традициями и одной из лучших школ страны, подарившей стране Бобровского, Орлова и Капризова, было по-человечески жалко, однако не самое популярное решение Чернышенко вовсе не выглядело самодурством.

Единственный клуб в истории КХЛ, ни разу не игравший в плей-офф, увеличивал и без того огромное классовое неравенство между грандами и теми, в чьих жилах не течёт голубая кровь. Но практически любой российский болельщик видел в «Кузне» не команду с ворохом финансовых проблем, вынужденную перманентно существовать на последней строчке Востока, а прежде всего кузницу талантов, которая даёт дорогу во взрослый хоккей не только своим, но и тем, от кого отказались в других клубах. Много ли в то время было команд, которые доверяли молодёжи? Если брать средний возраст, то даже «Локомотив» со своей многомиллионной армией воспитанников никогда не был моложе «Кузни» в КХЛ.

Удивительно, но мало кто обращал внимание на то, что «Металлург» заигрывал кучу молодёжи вынужденно не из-за клубной политики, а из-за перманентных проблем с финансами, а основной спонсор клуба металлургический холдинг «Евраз» в последние годы давал клубу ровно на прожиточный минимум. Самый молодой в состав в лиге и полнейшее отсутствие претензий на кубковую восьмёрку были печальной реальностью, а не осознанным выбором.



Когда «Кузню» насильно вытащили из КХЛ, то по замыслу функционеров новокузнецкий должен был стать новым грандом ВХЛ, подлатать старенький ДС «Кузнецких металлургов», вернуть болельщиков на трибуны за счёт конкурентоспособности на уровне ниже, пройти своеобразное очищения «вышкой» и, обнулившись, попытаться вернуться в КХЛ через несколько. Казалось бы, всё логично. Но всех интересовал только один вопрос — что будет со школой?

Пинок от КХЛ был только началом. «Кузня» может исчезнуть из нашего хоккея Подарок на 70-летний юбилей.

В ВХЛ «Металлург», действительно, должен был стать новым грандом. По крайней мере, к этому располагал один из самых больших бюджетов второй по силе лиги страны. Однако лучшим результатом «Кузни» за три года в «вышке» стал выход во второй раунд, а в прошлом году местный олигарх и вовсе пролетел мимо плей-офф с бюджетом больше, чем у «Адмирала». Оказалось, что даже в лиге сбитых лётчиков нужно эффективно выстраивать менеджмент, а не просто скупать всё блестящее в масштабах «вышки». Но куда интереснее не результаты «Кузни», а то что в её составе перестали появляться новые Капризовы и клуб стал предпочитать местным игрокам приезжих.

Фото: metallurg-nk.ru

По большому счёту школа «Металлурга» работает так же, как и раньше, и на таланты не обеднела. Но, лишившись команды КХЛ, «Кузня» утратила по сути ключевой фактор, который сдерживал доморощенных топовых юниоров в Новокузнецке. Если несколько лет назад можно было не дёргаться из родного города и раньше, чем где-либо попасть в КХЛ, то сейчас резона оставаться в «Металлурге» нет. Тем более что, спустившись в ВХЛ, новое руководство теперь не очень то и заинтересовано в развитии местных хоккеистов и сделало выбор в пользу сиюминутного результата, которого до сих пор нет. Верите ли вы то, что сейчас за «Кузню» играет всего 4 воспитанника, один из которых 28-летний Максим Кицын, дебютировавший за родной клуб в КХЛ ещё в далёком 2008-м?

У Новокузнецка есть друг по несчастью из Тольятти, который тоже был принудительно выселен из КХЛ. Но в «Ладе», несмотря на желание бороться за Кубок Петрова, после падения на уровень ниже на своих воспитанников не забили, а в основе стабильно играют 18-летний защитник Дмитрий Костенко и 17-летний центр Фёдор Свечков. И это уже не говоря о чуть более взрослых воспитанниках. При этом тольяттинскую школу периодически выхолащивает хищник из Казани, который нередко забирает юниоров вместе с тренерами. Рано или поздно и Костенко, и Свечкова заберут кахаэловские клубы, но пока за счёт игрового времени в ВХЛ их удаётся удержать в Тольятти.

Дмитрий Чернышенко и Роман Ротенберг Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но куда сильнее по Новокузнецку в последние годы бьёт не собственный менеджмент, а Александр Крылов и его «Авангард» с открывшейся не так давно академией в Омске. Да, можно сколько угодно говорить о том, как лучшие школы страны вынуждены молча смотреть за набегами Романа Ротенберга, внаглую угоняющего в Петербург их топовую молодёжь, но в последние два года «Авангард» ведёт себя не менее агрессивно. С одной лишь разницей, что в Омск талантливых пацанов «ястребы» свозят преимущественно из азиатской части страны. Стоит ли говорить о Новокузнецке, если «Авангард» регулярно расхищает даже гнёзда соседей из Новосибирска, забирая не только хоккеистов, но и тренеров. Кажется, что лидер любой из команд ДЮСШ «Сибирь» рано или поздно обречён на поездку в Омск. Не способно их удержать даже наличие команды КХЛ.



Но вынуждает на переезд в академию «Авангарда» парней из Новокузнецка и Новосибирска не столько потрясающие условия и новенький интернат в крыловской академии, сколько то, что школы «Сибири» и «Металлурга» играют в невероятно слабой зоне России «Сибирь-Дальний Восток», где вынуждены бодаться только друг с другом. Можно ли постоянно прогрессировать, когда ты вечно громишь остальных соперников с двузначным счётом? Вопрос риторический. Куда другая ситуация в зоне «Урал-Западная Сибирь», в которую в своё время с трудом переехал «Авангард». Не так давно воспитанник «Сибири», перешедший в академию «Авангарда» Михаил Гуляев в интервью «Чемпионату» подтвердил, что в уральской зоне совершенно другой уровень оппозиции и заявил, что в сибирской зоне нет ни роста, ни развития.

«После перехода Мичкова и Иванова друг спрашивал: «Ты тоже переходишь в СКА?» Михаил Гуляев – о юношеских Олимпийских играх и решении покинуть Новосибирск и перейти в «Авангард».

Вот и получается, что в обоих сибирских городах лучшие воспитанники уезжают ещё до выпускного сезона и наступления 16 лет. В Новокузнецке после исключения из КХЛ школа не умерла и продолжает растить вундеркиндов. Намного меньше талантливых детей в кузбасской кузнице не стало. Взять, например, хотя бы того же 14-летнего нападающего Итая Гуревича (у него, к слову, есть израильский паспорт), который считается одним из лучших нападающих страны по 2006 году рождения и наследником Кирилла Капризова. Всё просто: после волевого решения Чернышенко местные таланты до «Металлурга» банально не доходят. И, глядя на то, как новокузнецкие руководители одержимы Кубком Петрова и не особо заинтересованы в развитии тех, кто остался, смысла задерживаться в родном городе они не видят. Тем более когда под по соседству открылась новенькая академия-монополист со всеми мирскими благами. Новокузнецкая школа вопреки всем прогнозам не загнулась, но теперь работает скорее «на вынос», чем на собственное потребление.