Жёсткое столкновение в КХЛ! Игрока «Куньлуня» увезли на носилках из-за приёма одноклубника

Вчерашняя игра между «Куньлунем» и «Сибирью» вряд ли привлекла внимание болельщиков КХЛ за пределами Новосибирска. Вязкий, плотный хоккей, отсутствие зрителей на трибунах, малое количество голевых моментов и всего одна заброшенная шайба. При этом результат удивил: «Сибирь», поймавшая победную волну, уступила в основное время худшей команде Восточной конференции, в пассиве которой перед этой встречей было девять поражений подряд. Единственное взятие ворот состоялось после очередной ошибки финского голкипера новосибирцев: Харри Сятери вроде бы пришёл в себя в последних матчах, но в Мытищах умудрился пустить с нулевого угла.

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Но не этот гол стал главным событием этого матча. Шайбу в исполнении защитника Льва Старикова затмило жесточайшее столкновение с участием двух игроков «Куньлуня» и одного хоккеиста «Сибири» в середине первого периода. Для одного из героев этот эпизод закончился серьёзной травмой и носилками, второй тоже покинул площадку, но на своих ногах. Ну а виновник происшествия, как это часто бывает, остался цел и невредим и даже не получил никаких штрафных санкций от арбитров.

Как было дело? Ефим Гуркин из «Сибири» и Сэм Лофквист из «Куньлуня» боролись за нейтральную шайбу за воротами Сятери. Защитник новосибирцев успел к снаряду первым, но навстречу Гуркину уже двигался форвард «драконов» Алексей Торопченко. Он жёстко встретил оппонента, при этом попал Гуркину прямиком локтем в голову. Ефим, разумеется, потерял равновесие, упал и вместе с собой завалил следовавшего за ним Лофквиста. При этом игроку «Сибири» удалось смягчить своё падение, а вот американец из «Куньлуня» шлёпнулся на спину, да ещё и крепко приложился затылком об лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Сразу стало ясно, что случилось что-то серьёзное: Лофквист с мутным взглядом оставался лежать на спине без движения, а Гуркин пытался прийти в себя, не в силах отползти от американца.

Судьи остановили игру, на площадку высыпали медики. Российский защитник «Сибири» в результате поднялся и уехал в раздевалку, держась за лицо. Лофквист сначала тоже храбрился, попытался встать на ноги, но тут же обмяк и вернулся в горизонтальное положение. Американца пришлось уложить на носилки и под ободрительный стук клюшек сопроводить прямиком в машину скорой помощи.

А что же Торопченко, чьи грязные действия и привели к этому столкновению? Российский форвард «Куньлуня» никак не пострадал, и, жёстко встретив Гуркина, убежал дальше бороться за шайбу. Самое же интересное, что арбитры матча прозевали явный удар в голову, и не выписали Торопченко никакого штрафа.

К счастью, для Сэма Лофквиста вроде бы всё обошлось. «Лофквист прошёл необходимое медицинское обследование в госпитале, по итогам которого консилиумом врачей было принято решение об отсутствии необходимости в дальнейшей госпитализации. Сэм уже дома, желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщила пресс-служба «Куньлуня» в «Твиттере».

Что касается Торопченко, то российский нападающий, находящийся в стане «драконов» на правах аренды, уже второй раз за сезон отличается откровенно грязной игрой, которая приводит к травмам соперников. В своём первом матче в КХЛ Торопченко ударил коленом в колено Владимира Брюквина, выведя форварда «Динамо» из строя на месяц.

«Динамо» М — «Куньлунь»: Алексей Торопченко получил «5+20» за удар коленом

Сейчас же жертвой агрессивной энергии Торопченко стал собственный одноклубник, и это ещё повезло, что для Ефима Гуркина удар в голову прошёл бесследно, и защитник «Сибири» быстро вернулся на лёд.