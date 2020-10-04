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«Динамо» М — «Куньлунь»: Алексей Торопченко получил «5+20» за удар коленом

«Динамо» М — «Куньлунь»: Алексей Торопченко получил «5+20» за удар коленом
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко получил «5+20» в третьем периоде матча с московским «Динамо» (1:6). Нарушение было квалифицировано как «удар коленом». Для выпускника СДЮШОР «Динамо» этот матч стал первым в составе китайского клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Прошедший сезон Торопченко провёл в фарм-клубе «блюзменов» — «Сан-Антонио Рэмпейдж». Принял участие в 59 встречах АХЛ, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-13» и 21 минуте штрафного времени.

Торопченко был задрафтован «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В настоящий момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.

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