Три чемпиона МЧМ сидят без работы и не нужны даже в ВХЛ. Почему так происходит?

Страшно даже подумать, но в следующем году невероятным пацанам Валерия Брагина, подарившим в 2011-м стране золото МЧМ, исполнится уже… 30 лет! И если выносить за скобки погибших в ярославской катастрофе Даниила Собченко и Юрия Урычева, то можно сказать, что судьбы участников того финала сложились неплохо: Тарасенко, Кузнецов, Орлов и Панарин стали звёздами в НХЛ, Зайцев в лучшей лиге мира считается крепким защитником средней руки, девять человек стабильно играют в КХЛ, а трое колесят по Вышке. Однако особняком среди тех золотых мальчиков стоят два человека, которые сейчас без работы — нападающий Семён Валуйский и его коллега по амплуа Никита Двуреченский.

Тольяттинский трудяга Валуйский до 2019 года не выпадал из КХЛ, играя в привычный для себя хоккей в нижних звеньях, и первую полноценную регулярку в Вышке отыграл только в прошлом сезоне за «Хумо», выдав лучший результат в карьере по количеству набранных очков. А вот более атакующему и чуть более талантливому Двуреченскому в КХЛ пришлось куда тяжелее. Автор финальной шайбы в ворота канадцев относительно стабильно играл в первой лиге континента только в «Торпедо» у Петериса Скудры, после вынужден был цепляться за любой шанс остаться в КХЛ, а в прошлом году не заиграл даже в чемпионате Беларуси и безуспешно докатал концовку в «Нефтянике» из Альметьевска.

Летом Двуреченский не смог найти себе команду, но уже в сентябре подписал контракт с «Сарыаркой», которая из-за коронавируса на один сезон вернулась в чемпионат Казахстана. Однако меньше чем через месяц Никита расторг его из-за резко начавшегося в Караганде омоложения. Ненамного дольше пробыл в новой команде и Валуйский, уехавший летом в украинский «Донбасс» и уже в ноябре вновь оставшийся без работы, не сумев вписаться в тактические схемы донецкого клуба. Сейчас герои Баффало не могут найти варианты даже в ВХЛ. И дело не в том, что Валуйский и Двуреченский не тянут уровень второй лиги страны и не интересны её клубам, а в том, что им нет места из-за бесполезного возрастного лимита Вышки, который был принят в августе 2019-го.

Добил Канаду в золотом финале, а потом резкий провал. Где теперь чемпион мира Двуреченский От победного финала молодёжного чемпионата мира до второй лиги чемпионата Словакии. История стремительного падения российского таланта.

Всё упирается в п.2 ст. 33 действующего регламента ВХЛ, согласно которому в любой момент времени в заявке команды должно находиться не более 5 хоккеистов в возрасте 29 лет и старше. «В чём смысл данного лимита?» — спросите вы. Всё очень просто: ФХР, полностью подмявшая под себя Вышку, в очередной раз искусственно решила расчистить дорогу для молодёжи. Но на этот раз пострадали не легионеры, до которых российской федерации, в сущности, и не должно быть никакого дела, а отечественные игроки в хорошем хоккейном возрасте, которых ФХР подталкивает к завершению карьеры всего в 30 лет.

Андрей Коваленко Фото: photo.khl.ru

Показательно, что сразу после введения этого пункта заработал даже Андрей Коваленко вместе со своим бутафорским профсоюзом игроков КХЛ, попытавшимся впервые за столько лет действительно защитить игроков и их рабочие места. Организация подала в один из московских судов иск к ВХЛ с требованием отменить лимит и, по слухам, несколько припугнула лигу, которая согласилась увеличить его до семи человек, в случае если профсоюз отзовёт иск. Однако в итоге суд отказал в удовлетворении требований профсоюза, а представитель ВХЛ в судебном заседании заявил, что изначально лига организовывалось как переходное соревнование для молодых хоккеистов, потерявших в связи с достижением предельного возраста право на участие в МХЛ и не попадающих в КХЛ.

ФХР же в ответе на запрос НТВ, отправленный телеканалом сразу после начала судебного процесса, заявила, что история с отменой лимита продвигается алчными агентами, заинтересованными в извлечении прибыли, и отметила, что ВХЛ никогда не ограничивала игроков из разряда 29+ в возможности выходить на лёд, а всего лишь сократило их количество для великой миссии — дать дорогу молодым.

Но забавно другое – ФХР подкрепила свою аргументацию двумя очень сомнительными примерами. Сначала функционеры подчеркнули, что игровая практика в ВХЛ дала стране огромное количество игроков высочайшего класса и в качестве примера привели героя Олимпиады Никиту Гусева, а затем выдали статистику, по которой более половины игроков прошлогодней молодёжки имели на тот момент игровую практику в ВХЛ.

Только почему-то в ФХР забыли упомянуть, что Гусев сыграл в ВХЛ всего 15 матчей и делал первые шаги в составе «ТХК» когда возрастного лимита не существовало. Выходит, никакое «засилье ветеранов» не помешало воспитаннику «Белых Медведев» обрасти мясом в Вышке. Второй же довод легко разбивается о другой факт – почти каждый год большая часть «молодёжки» сосредоточена в руках грандов, имеющих в ВХЛ прямые фарм-клубы, ориентированные именно на обкатку молодёжи. Примеры, когда 30-летний хоккеист на постоянной основе играет за фарм, можно пересчитать по пальцам одной руки. Инкубаторы кахаэловских клубов изначально не рассчитаны на опытных хоккеистов и даже без лимита там в основном дозревали хоккеисты из категории U25.

Никита Гусев Фото: photo.khl.ru

В качестве довода против лимита часто приводят то, что молодёжь, глядя на старших, должна перенимать у них опыт и учиться чему-то новому. Лично мне это утверждение кажется не совсем состоятельным, оно, скорее применимо к КХЛ, чем к ВХЛ. Чему может научить тот же Валуйский условного Фёдора Свечкова из родной для обоих «Лады», я не совсем понимаю. Но, как соперник, опытный сложившийся хоккеист зачастую сильнее ровесников. А, как известно, регулярно играя с теми, кто сильнее тебя, ты сам становишься лучше. Без нормального количество опытных хоккеистов вэхаэловская среда попросту перестанет быть конкурентоспособной. Так почему Двуреченский и Валуйский вынуждены сидеть дома и мониторить варианты со злачной Румынией, чемпионатами стран ближнего зарубежья и задумываться о завершении карьеры, когда они могли бы ещё несколько сезонов заниматься любимым делом и помогать обкатывать молодёжь?

Мы часто восхищаемся уровнем доверия к молодёжи в Финляндии, глядя, как в местном чемпионате регулярно появляются 18-летние вундеркинды, которые ставят на уши всё хоккейное сообщество. Те же финны уже давно признали, что их чемпионат превратился в лигу развития, коей сейчас позиционирует себя ВХЛ. Только финская лиига никогда не вводила искусственные меры по продвижению молодёжи. А если открыть прошлогодний список лучших бомбардиров финского чемпионата, то можно увидеть в топ-15 почти 40-летних Кристиана Кууселу, Юху-Пекку Хаатая и обладателя Кубка Гагарина Яркко Иммонена, которые никак не мешают развиваться юниорам типа Антона Лунделля и Рони Хирвонена. Доверие к молодёжи в Финляндии действительно запредельное, но ни разу не безграничное, и тянуть неготового ко взрослому хоккею пацана никто не будет. Посмотрите хотя бы на одного из фаворитов следующего драфта Ауту Ряти, который в этом сезоне играет чаще с ровесниками, чем с мужиками, и не всегда попадает в основной состав «Эссята».

То, что в России решили уделять куда больше внимания развитию молодёжи, чем раньше — огромный и жирный плюс. Но кажется, что наши функционеры, как обычно, впали в другую крайность и сейчас, расчищая дорогу молодым, они вынуждают людей завершать карьеру всего в 30 лет. Валуйский и Двуреченский лишь самые известные жертвы обновлённой политики ФХР, а совсем скоро к ним может добавиться другой выпускник золотой молодёжки Максим Игнатович, который после провальной первой половины регулярки в «Амуре», скорее всего, не найдёт себе места в КХЛ. Но в действительности количество пострадавших от лимита исчисляется десятками. Помимо КХЛ и ВХЛ в России есть всего одна профессиональная лига — первенство ВХЛ. Только кто воспринимает всерьёз чемпионат из шести команд? «Уезжайте из страны либо завершайте карьеру» — именно такое послание ФХР отправила хоккеистам из категории 29+, введя бесполезный и откровенно дискриминационный лимит.