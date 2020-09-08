Добил Канаду в золотом финале, а потом резкий провал. Где теперь чемпион мира Двуреченский

«А если Никита забьёт?»

В это сложно поверить, но уже через несколько месяцев исполнится 10 лет с последней победы сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Вам ведь тоже кажется, что это было только вчера? Невероятный камбэк сборной Брагина в четвертьфинале с Финляндией, победный буллит Дениса Голубева в полуфинале со шведами и, разумеется, невероятный третий период в финале со сборной Канады.

На заключительную треть наши парни выходили, горя 0:3. Но шайбы Артемия Панарина и Максима Кицына на самом старте третьего периода вернули России надежду на чудо. Следом выстрелил Владимир Тарасенко, а спустя пять минут оформил дубль Панарин. Окончательно добил представителей страны кленового листа сольный проход Никиты Двуреченского.

Как Россия взяла последнее золото на МЧМ. Канадцы не понимали, что происходит В финале МЧМ-2011 сборная России без шансов «горела» Канаде 0:3. Спустя девять лет мы помним каждое мгновение того матча.

«А если покатит Никита? А если положит корпус Никита? А если забьёт? Никита! Никита Двуреченский!!!» Эти слова комментатора Юрия Розанова до сих пор стоят в ушах у любого, кто смотрел тот чудесный финал. Казалось, что абсолютно всех игроков той молодёжки ждёт яркая и успешная жизнь в хоккее. Однако для многих тот матч так и остался главным в карьере. Пятая шайба в ворота Майка Висентина осталась главной и для самого Двуреченского.

82 очка в 66 матчах за молодёжку «Динамо» и серебро юниорского чемпионата мира

Двуреченский — воспитанник липецкого хоккея, его дед и дядя работали в футболе, папа играл в хоккей, а затем трудился главным тренером в команде ВХЛ из родного города, работал генеральным менеджером казахстанской «Сарыарки» из Караганды. Сын в юношеском возрасте перешёл в школу московского «Динамо» и выступал в чемпионате Москвы.



В сезоне-2008/2009 18-летний Никита доминировал в молодёжной команде бело-голубых. В 66 матчах Никита набрал 82 очка, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром в своей команде. За ту динамовскую молодёжку выступал и Даниил Тарасов, который в настоящий момент является одним из ключевых игроков в команде Владимира Крикунова. А тогда перспективы Двуреченского казались несоизмеримо выше.

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Убойная статистика в молодёжке помогла форварду пробиться в сборную России на юниорский чемпионат мира, где российская команда оступилась в финальном матче, крупно проиграв сборной США (0:5). На том турнире Двуреченский не набрал ни одного очка, но он и выходил на лёд в сдерживающих звеньях.

Рекорд московского «Динамо» во втором матче в карьере

Зато уже в следующем сезоне молодой форвард ярко дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Первый матч на взрослом уровне Двуреченский провёл 20 января 2010 года. А уже спустя два дня Никита забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Шайбу в ворота Мартина Прусека нападающий забросил в возрасте 18 лет 7 месяцев, отправив чешского голкипера отдыхать.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Выпускник динамовской СДЮШОР надолго завладел клубным рекордом в номинации «самая молодая шайба в КХЛ». Лишь спустя девять лет Владислав Михайлов побил достижение Никиты среди нападающих, в феврале 2019 года отличившись в дерби со «Спартаком» в возрасте 18 лет и 1 месяца.

Ключевой игрок в золотой молодёжке сборной России

Карьера Двуреченского тем временем продолжала стремиться к своему пику. В сезоне-2010/2011 Никита являлся основным игроком молодёжной сборной России. 19-летний нападающий прошёл с брагинской командой весь цикл подготовки к чемпионату мира в Баффало, сначала выиграв Турнир четырёх наций в Швеции, а затем приняв участие в Суперсерии со сборной Канады.



В этой связи за попадание в окончательный состав национальной команды на мировое первенство хоккеист мог не переживать. Турнир в Баффало Никите откровенно удался. Всё началось со сбора национальной команды, где Двуреченский получил нашивку ассистента капитана. В первом матче на чемпионате мира нападающий поразил ворота сборной Канады, воспользовавшись ювелирной передачей от Артёма Воронина. Россияне начали турнир с проигрыша, однако Двуреченский подтвердил кредит доверия от тренерского штаба.

После поражения в следующем матче с командой Швеции (0:2) многие начали осторожно подсчитывать турнирные расклады, позволяющие нашей сборной избежать провала на первенстве. Матч с командой Норвегии мог стать психологическим испытанием для россиян, если бы сопернику удалось втянуть Россию в равный матч. Но уже на седьмой минуте первого периода Двуреченский исполнил сольный проход, открыв счёт в матче. В оставшееся время нападающий оформил ассистентский дубль, набрав в общей сложности три очка за матч.



В заключительной встрече группового раунда талантливый хоккеист пополнил личную коллекцию ещё одной результативной передачей. В плей-офф результативность Никиты снизилась, но гол в финальном матче стал эффектной точкой в его выступлении на чемпионате мира.

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Знарок поставил крест на Двуреченском, а Назаров видел хоккеиста в звене с Панариным

По возвращении с молодёжного первенства Двуреченский получил стабильное место в основном составе московского «Динамо». В матче с новокузнецким «Металлургом» Никита забросил шайбу и сделал результативную передачу, однако…эти очки оказались последними для хоккеиста в родном клубе. После завершения сезона-2010/2011 тренерский штаб Олега Знарка зачехлил нападающего, отказавшись от его услуг.



20-летний форвард перебрался в «Витязь», где тогда зажигалась звезда Панарина. Два сезона в Подольске стали самыми успешными в карьере Двуреченского. Очков много он не набирал, но хотя бы играл регулярно. В подмосковной команде тогда давали шанс молодым: кто-то, как Панарин и Хафизуллин, им воспользовался, а кто-то нет. В чеховском клубе Никита работал под руководством Андрея Назарова, который пытался наиграть Двуреченского в звене с будущее звездой Национальной хоккейной лиги.



«Прекрасно помню Никиту Двуреченского, он играл у меня в «Витязе». Никита — хороший человек и хоккеист, а в плане игры у него был один минус: он очень сильно любил хоккей, поэтому всегда нервничал на льду. Это ему часто мешало, нужно быть сосредоточенным, но в то же время не переживать так сильно», — поделился воспоминаниями Назаров в ответ на просьбу «Чемпионата» прокомментировать судьбу своего бывшего игрока.

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Постоянная смена клубов довела чемпиона мира до Словакии и Беларуси

Российский нападающий покинул «Витязь» в 2013 году, перейдя в «Сибирь» в результате обмена на Дмитрия Шитикова. «Считаю, это серьёзный шаг в карьере. Мне есть что доказывать в «Сибири», — говорил форвард, комментируя вынужденный переезд в Новосибирск.

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Восемь матчей – ноль шайб и ноль передач – такую статистику Никита успел продемонстрировать в «Сибири», прежде чем руководство сибиряков приняло решение о расторжении контракта с чемпионом мира среди молодёжи. Именно с этого момента и началась стремительная деградация талантливого форварда. Двуреченский начал менять клубы как перчатки. «Торпедо», «Нефтехимик», «Югра», возвращение в «Витязь», постоянные переводы в расположения фарм-клубов. Нигде Никита не мог вернуться на уровень, показанный в молодёжной сборной России в 2011 году.

Победитель МЧМ-2011 Двуреченский покинул белорусский клуб после 10 матчей

Закономерным итогом странствий хоккеиста оказался отъезд в не самые сильные иностранные чемпионаты. Перезапустить карьеру Двуреченский пытался сначала во второй лиге чемпионата Словакии, а затем и в Беларуси. Минувший сезон Никита начинал в солигорском «Шахтёре», но и там его ждал громкий провал – два очка в 10 матчах. В октябре 2019 года он стал игроком белорусского «Немана» — и снова неудача. За 14 матчей в составе команды из Гродно Никита набрал два очка, заслужив разрыв контракта по инициативе клуба.

Почему так произошло и что будет с хоккеистом дальше?

Последним клубом в карьере хоккеиста на данный момент является альметьевский «Нефтяник». Пять очков в 13 матчах на финише сезона-2019/2020 не убедили руководство клуба Высшей хоккейной лиги в необходимости продолжения сотрудничества с хоккеистом, и Двуреченский оказался на пороге завершения карьеры в 29 лет.



Почему всё так случилось с российским форвардом? Возможный ответ на этот вопрос кроется в истории из первых шагов Никиты в хоккее. Двуреченский пропустил один из сезонов из-за дисквалификации. Историю в 2017 году предал огласке детский тренер Кучерова и Гусева Геннадий Курдин. Двуреченский, родившийся 30 июля 1991 года, играл на соревнованиях среди хоккеистов более младшего возраста.



«Он играл против нас. Кучерову тогда было 14 лет, а Двуреченскому — 16. Когда мы в коридоре с ним встретились, он тогда казался очень здоровым, был выше меня на голову и весь в наколках. Но потом мы поймали Двуреченского на том, что он переписанный, и он получил год дисквалификации», — говорил Курдин изданию «Спорт Бизнес Онлайн».

Кучеров и Гусев уже зажигали вместе, но их переплюнул будущий герой Баффало 10 лет назад в МХЛ был сыгран первый матч.

Сам игрок объяснял, что его принудили играть за ребят помладше. «Меня, можно сказать, принудили играть за них. Но я сам этого не хотел. Школу и команду не наказали, наказали лично меня на один год», — объяснял ситуацию Двуреченский. Скорее всего, в том числе именно по этой причине хоккеиста не выбрали на драфте НХЛ.

Ещё не старые, но никому не нужные. Хоккеисты, слишком рано пропавшие из КХЛ Лемтюгов уехал в Англию, Филатов провёл год без хоккея, Медведев завершил карьеру.

Что будет дальше с чемпионом мира 2011 года? Вернуться в КХЛ Никите будет решительно невозможно, учитывая его выступления в последние годы. В вышке нападающему также будет проблематично найти новое место работы, ведь согласно регламенту лиги Двуреченский считается за ветерана, число которых в команде не может превышать пяти человек. Таким образом, вероятным направлением для форварду могут стать Румыния, Франция или другие чемпионаты третьего, а то и четвёртого хоккейного эшелона. В противном случае Никита может пополнить печальный ряд игроков, зависнувших без контракта и без будущего в хоккее.