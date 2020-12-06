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Первым маскотом «Питтсбурга» был живой пингвин. Он катался на Замбони, потом умер от пневмонии

Первым маскотом «Питтсбурга» был живой пингвин
Елена Кузнецова
«Он был обречён». Пингвин Пит стал первым живым маскотом в НХЛ, а потом умер от пневмонии
Бедному животному даже изготовили специальные коньки. Начался стресс, простуда… После из него сделали чучело.
Хоккей / НХЛ 0

Последний раз настоящие пингвины посетили «пингвинов» из НХЛ в 2017 году, на матче под открытым небом с «Филадельфией». Это были не просто жильцы местного зоопарка, а птицы, названные в честь Сидни Кросби, Евгения Малкина и других игроков «Питтсбурга», выигравших Кубок Стэнли. И, что более важно, эти пингвины были родом из Антарктики, прекрасно чувствовали себя на льду, были привычны к массовым мероприятиям и, судя по их виду, наслаждались всеобщим вниманием.

Первому живому пингвину в истории «Питтсбурга» повезло гораздо меньше – его выбрали маскотом в дебютном сезоне команды в НХЛ, но бедный Пит не был готов к такому повороту судьбы, испытывал большой стресс и меньше чем через год умер от пневмонии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Откуда взялся пингвин

Считается, что название «пингвины» выбрали болельщики – когда Питтсбург получил команду НХЛ, в городе прошёл конкурс названий. Хоккейный стадион, на котором предстояло играть «Питтсбургу», в народе прозвали «Иглу», за его форму в виде полусферы. Иглу и игра на льду у многих жителей вызвала ассоциацию с пингвинами, и название утвердили.

По другой версии, название «пингвины» приглянулось жене владельца клуба Джека Макгрегора. «Эта идея пришла в голову моей маме. Она хотела, чтобы команда называлась «пингвины», и болельщики приходили на матч в чёрных смокингах и белых рубашках. Только она не подумала, что болельщики в Питтсбурге – это рабочие металлургического комбината, так что задумка со смокингами не удалась», — вспоминал сын Макгрегора Дуг.

А идея с живым пингвином засела у Макгрегора в подкорке. Зимой 1967 года, в середине дебютного сезона, у «Питтсбурга» появился пингвин Пит – первый живой маскот в истории НХЛ. Он проживал в городском зоопарке и приезжал на домашние матчи, где его выводили на лёд в перерывах. Пит дебютировал в игре с «Филадельфией» и был тепло принят болельщиками.

В межсезонье Макгрегор решил научить Пита кататься как настоящий хоккеист. В компании CCM были заказаны двухполозные коньки, сделанные специально под ногу (то есть ласту) Пита, был нанят специальный тренер для обучения.

Представьте, каково бы было – пингвин Пит рассекает на коньках по льду, держа в зубах маленькую клюшку. За ним выезжают «пингвины», публика заливисто смеётся и хлопает в ладоши. На деле у Макгрегора не получилось реализовать ничего из задуманного. «Мы пытались учить его кататься, но он постоянно плюхался на живот. Мы так и не смогли заставить его стоять на коньках», — вспоминал генменеджер «Питтсбурга» Джек Райли.

Тщетные попытки научить Пита кататься и жалкие результаты «Питтсбурга» в первом сезоне (команда заняла третье место с конца в НХЛ и не попала в плей-офф) даже вызвали едкие шуточки в прессе. «Накануне второго сезона у «Питтсбурга» есть две проблемы. Это пингвин, который не умеет кататься, и линия защиты, в которой нет ни глубины, ни выдающегося исполнителя», — писал Globe and Mail.

Смерть Пита

Осенью 1968-го Пит стал постоянно появляться на матчах «Питтсбурга» и иногда даже ездил верхом на Замбони в перерывах. 16 ноября в матче с «Рейнджерс» состоялся его последний выход на лёд. Через пять дней газеты сообщили, что Пит серьёзно болен, а 23 ноября бедное животное скончалось от пневмонии.

Как молодой трёхлетний пингвин мог подхватить воспаление лёгких, ведь холод – это его привычная среда обитания? На самом деле, Пит был привычен к тёплому океану, а не пронзающему холоду, потому что был гумбольдтовым пингвином родом из Южной Америки. Сейчас можно только гадать, что именно привело к пневмонии. Мог ли он заболеть на льду арены или за его здоровьем недоглядели в зоопарке? В любом случае, было большой ошибкой выводить на лёд существо, любящее тепло.

«Он был пингвином, а его всё время пытались согреть. Он не хотел быть в тепле, он хотел быть на холоде», — рассуждал защитник «Питтсбурга» Дуэйн Рапп после его смерти. Очевидно, он не знал, что Пит привык к тёплой погоде.

Бывший директор «Питтсбурга» по связям с общественностью Джо Гордон подозревает, что иммунитет Пита подорвал сильный стресс. Не все животные приучены находиться в окружении толпы людей, многие пугаются и нервничают. «Это большой стресс для животного, когда тебя выдёргивают из привычной среды, заставляют ходить по льду под громкие звуки. Думаю, это доконало его психику. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, когда его вели по льду. Думаю, он был обречён», — говорит Гордон.

Из Пита сделали чучело, и несколько недель он был выставлен на арене «Питтсбурга», а потом куда-то пропал. Возможно, его кто-то украл, а скорее, просто выкинули, когда поняли, что фанатам «пингвинов» совсем не нравилось видеть мёртвое животное по пути на трибуны.

Спустя год «Питтсбург» повторил попытку с живым пингвином, и она была гораздо более удачной. Нового маскота назвали Ре-Пит (созвучно со словом «повторение» на английском), он был королевским пингвином – гораздо более крупным, сильным и привычным к холоду. И, очевидно, гораздо более стрессоустойчивым. Ре-Пит проработал маскотом «Питтсбурга» целых шесть лет и завершил карьеру живым и здоровым.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: http://twitter.com/OttawaCitizen

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