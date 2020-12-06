«Он был обречён». Пингвин Пит стал первым живым маскотом в НХЛ, а потом умер от пневмонии

Последний раз настоящие пингвины посетили «пингвинов» из НХЛ в 2017 году, на матче под открытым небом с «Филадельфией». Это были не просто жильцы местного зоопарка, а птицы, названные в честь Сидни Кросби, Евгения Малкина и других игроков «Питтсбурга», выигравших Кубок Стэнли. И, что более важно, эти пингвины были родом из Антарктики, прекрасно чувствовали себя на льду, были привычны к массовым мероприятиям и, судя по их виду, наслаждались всеобщим вниманием.

Первому живому пингвину в истории «Питтсбурга» повезло гораздо меньше – его выбрали маскотом в дебютном сезоне команды в НХЛ, но бедный Пит не был готов к такому повороту судьбы, испытывал большой стресс и меньше чем через год умер от пневмонии.

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Откуда взялся пингвин

Считается, что название «пингвины» выбрали болельщики – когда Питтсбург получил команду НХЛ, в городе прошёл конкурс названий. Хоккейный стадион, на котором предстояло играть «Питтсбургу», в народе прозвали «Иглу», за его форму в виде полусферы. Иглу и игра на льду у многих жителей вызвала ассоциацию с пингвинами, и название утвердили.

По другой версии, название «пингвины» приглянулось жене владельца клуба Джека Макгрегора. «Эта идея пришла в голову моей маме. Она хотела, чтобы команда называлась «пингвины», и болельщики приходили на матч в чёрных смокингах и белых рубашках. Только она не подумала, что болельщики в Питтсбурге – это рабочие металлургического комбината, так что задумка со смокингами не удалась», — вспоминал сын Макгрегора Дуг.

А идея с живым пингвином засела у Макгрегора в подкорке. Зимой 1967 года, в середине дебютного сезона, у «Питтсбурга» появился пингвин Пит – первый живой маскот в истории НХЛ. Он проживал в городском зоопарке и приезжал на домашние матчи, где его выводили на лёд в перерывах. Пит дебютировал в игре с «Филадельфией» и был тепло принят болельщиками.

В межсезонье Макгрегор решил научить Пита кататься как настоящий хоккеист. В компании CCM были заказаны двухполозные коньки, сделанные специально под ногу (то есть ласту) Пита, был нанят специальный тренер для обучения.

Представьте, каково бы было – пингвин Пит рассекает на коньках по льду, держа в зубах маленькую клюшку. За ним выезжают «пингвины», публика заливисто смеётся и хлопает в ладоши. На деле у Макгрегора не получилось реализовать ничего из задуманного. «Мы пытались учить его кататься, но он постоянно плюхался на живот. Мы так и не смогли заставить его стоять на коньках», — вспоминал генменеджер «Питтсбурга» Джек Райли.

Тщетные попытки научить Пита кататься и жалкие результаты «Питтсбурга» в первом сезоне (команда заняла третье место с конца в НХЛ и не попала в плей-офф) даже вызвали едкие шуточки в прессе. «Накануне второго сезона у «Питтсбурга» есть две проблемы. Это пингвин, который не умеет кататься, и линия защиты, в которой нет ни глубины, ни выдающегося исполнителя», — писал Globe and Mail.

Смерть Пита

Осенью 1968-го Пит стал постоянно появляться на матчах «Питтсбурга» и иногда даже ездил верхом на Замбони в перерывах. 16 ноября в матче с «Рейнджерс» состоялся его последний выход на лёд. Через пять дней газеты сообщили, что Пит серьёзно болен, а 23 ноября бедное животное скончалось от пневмонии.

Как молодой трёхлетний пингвин мог подхватить воспаление лёгких, ведь холод – это его привычная среда обитания? На самом деле, Пит был привычен к тёплому океану, а не пронзающему холоду, потому что был гумбольдтовым пингвином родом из Южной Америки. Сейчас можно только гадать, что именно привело к пневмонии. Мог ли он заболеть на льду арены или за его здоровьем недоглядели в зоопарке? В любом случае, было большой ошибкой выводить на лёд существо, любящее тепло.

«Он был пингвином, а его всё время пытались согреть. Он не хотел быть в тепле, он хотел быть на холоде», — рассуждал защитник «Питтсбурга» Дуэйн Рапп после его смерти. Очевидно, он не знал, что Пит привык к тёплой погоде.

Бывший директор «Питтсбурга» по связям с общественностью Джо Гордон подозревает, что иммунитет Пита подорвал сильный стресс. Не все животные приучены находиться в окружении толпы людей, многие пугаются и нервничают. «Это большой стресс для животного, когда тебя выдёргивают из привычной среды, заставляют ходить по льду под громкие звуки. Думаю, это доконало его психику. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, когда его вели по льду. Думаю, он был обречён», — говорит Гордон.

Из Пита сделали чучело, и несколько недель он был выставлен на арене «Питтсбурга», а потом куда-то пропал. Возможно, его кто-то украл, а скорее, просто выкинули, когда поняли, что фанатам «пингвинов» совсем не нравилось видеть мёртвое животное по пути на трибуны.

Спустя год «Питтсбург» повторил попытку с живым пингвином, и она была гораздо более удачной. Нового маскота назвали Ре-Пит (созвучно со словом «повторение» на английском), он был королевским пингвином – гораздо более крупным, сильным и привычным к холоду. И, очевидно, гораздо более стрессоустойчивым. Ре-Пит проработал маскотом «Питтсбурга» целых шесть лет и завершил карьеру живым и здоровым.