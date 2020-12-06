Форвард «Локомотива» едва не сломал соперника о борт. Судьи простили Коршкова за грязь?

В очередном матче регулярки КХЛ «Сибирь» дома принимала «Локомотив». «Железнодорожники» приехали в Новосибирск не в самом лучшем настроении: у команды, которая почти всю осень выглядела практически идеально, наметился небольшой игровой кризис, что отразилось на результатах. После перерыва на Кубок Карьяла ярославцы проиграли 6 из 10 матчей, причём стали сбоить и нападение, и оборона, которая, впрочем, до сегодняшнего дня оставалась лучшей в КХЛ.

«Сибирь» же наоборот сейчас находится на подъёме. Николаю Заварухину удалось вывести новосибирский клуб из чёрной полосы, стабилизировать игру команды, сделать победы регулярными. Во встрече с «Локомотивом» «снежинкам» предстояло выдержать испытание системой Андрея Скабелки — тренера, с которым связан, вероятно, самый удачный период в истории «Сибири».

До середины третьего периода казалось, что с этой задачей новосибирцы не справятся. Им удалось открыть счёт на 9-й минуте (Юусо Пуустинен на пятачке замкнул передачу Юрки Йокипакки), но затем принялся забивать «Локомотив». Сначала Павел Красковский воспользовался ошибкой «Сибири» в своей зоне и застал врасплох Харри Сятери.



Во втором периоде один из самых разочаровывающих воспитанников ярославского хоккея оформил дубль – на 34-й минуте Антон Ландер нашёл его удобной передачей на пятачке.



В третьем отрезке Владимир Ткачёв, завершивший голом выход «2 в 1», казалось, закрепил успел «Локомотива», но ярославцы в очередной раз за последние несколько недель не сумели удержать победный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 51-й минуте второй гол «Сибири» забил Даниил Романцев, поработавший на пятачке в большинстве. А вскоре в контратаке отличился один из лучших хоккеистов новосибирцев в этом сезоне – Олег Ли. Эдди Паскуале, непробиваемый в октябре-ноябре, в этом моменте, прямо скажем, не выручил.

Счёт стал 3:3, а через пару минут случился самый спорный эпизод матча. Защитник «Сибири» Николай Тимашов прессингом выдавливал из своей зоны нападающего ярославцев Егора Коршкова. Опека увенчалась успехом: форвард «Локо» вынужден был уехать почти к синей линии и оттуда в отчаянии бросать с разворота. В результате Коршков потерял и шайбу, и клюшку, а после этого почему-то так осерчал на Тимашова, что буквально налетел на защитника «Сибири», попытавшегося убежать в контратаку, и швырнул того на борт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Сам по себе грязный приём, а вину Коршкова утяжелял тот факт, что он осознанно толкал Тимашова на низкий борт возле скамейки запасных, что могло привести к очень тяжёлой травме. Явное нарушение, заслуживающее, на мой взгляд, если не самого сурового наказания (5+20), то уж как минимум дисциплинарной «десятки». Коршков потерял контроль над собой и сыграл в этом эпизоде совершенно не спортивно, чуть не сломав соперника на ровном месте.



Однако у арбитров было иное мнение – они выписали Егору лишь две минуты за блокировку и, кажется, откровенно простили нападающего. Это решение судей трибуны ЛДС «Сибирь» встретили оглушительным свистом и болельщиков можно было понять. Кстати, в итоге команда Заварухина даже не заработала большинство – в том же эпизоде Александр Шаров получил малый штраф за удар клюшкой.



Тимашов сильно ударился спиной, но, к счастью, сумел избежать серьёзного повреждения, а странное решение арбитров получило отголосок в овертайме. Именно уроженец Новосибирска Коршков на второй минуте дополнительного времени принёс победу «Локомотиву», отработав на пятачке ворот Сятери.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Понятно, что если бы арбитры в том эпизоде дали Коршкову хотя бы 2+10, то Егор не смог бы принять участие в овертайме. А так форвард «Локомотива» стал героем матча и принёс победу «железнодорожникам» на своей родной земле. Кстати, арбитры просматривали эпизод с голом на предмет помехи вратарю, но никакого нарушения не увидели.