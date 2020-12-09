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Забавный гол в КХЛ: игрок «Северстали» скинул шайбу со спины лежащего на льду вратаря

Забавный гол в КХЛ
Елена Кузнецова
Игрок «Северстали» забил гол, скинув шайбу со спины вратаря. Соперник уже бросил играть
Владислав Провольнев оказался самым глазастым. Его гол принёс победу над рижским «Динамо».
Хоккей / КХЛ 0

Что вы знаете о необычных голах в хоккее? Можно забить спиной, как Теэму Хартикайнен, или после чудовищно непредсказуемого рикошета, как месяц назад в матче «Локомотива» с «Барысом». Можно, как Андрей Кутейкин, пальнуть от души из своей зоны, или, как Сергей Шумаков, отточить искусство лакросс-гола. А что скажете на то, что защитнику «Северстали» Владиславу Провольневу достаточно было просто смотреть в оба и скинуть шайбу в ворота со спины голкипера? Необычно? Ещё как.

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«Северсталь» в этом году имеет неплохие шансы попасть в плей-офф. Борьба в нижней половине восьмёрки Западной конференции разворачивается нешуточная, но череповчане не отстают от главных соперников и даже вырываются вперёд. Сегодня они впервые в сезоне выиграли третий матч подряд.

С рижским «Динамо» череповчане встречались буквально несколько дней назад на выезде, тогда пришлось дважды отыгрываться в счёте, но в итоге гости добились победы по буллитам. Сегодня начали более уверенно – по голу в первом и во втором периодах, при этом ни разу не пропустили. Но основные события развернулись в третьем периоде.

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Но Андрей Разин всё равно не боится выпускать защитника на буллиты. И, как выяснилось, не зря.

Уже на первой минуте рижане вырыли себе яму – сначала до конца игры был удалён Денис Паршин, а затем две минуты получил Ондржей Витасек. Отличная ситуация, чтобы забить третью. Артём Гареев сделал прострел на пятачок в расчёте на подставление клюшки, но Илья Морозов не смог переправить шайбу в ворота, а затем Рис Скарлетт толкнул его в спину, а заодно, по инерции, придавил своего вратаря Станислава Галимова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ

Шайба отскочила к Провольневу, он сходу нанёс бросок, но шайба приземлилась на спину Галимову и осталась там лежать. Судья свисток не давал, но игроки «Динамо» в растерянности остановились. То ли не видели шайбы, то ли думали, что её зафиксировал Галимов.

Зато Провольнев видел всё. Спокойно подъехал поближе, спокойно скинул шайбу в ворота. Рига, конечно, протестовала и взяла запрос на блокировку вратаря. Но Морозов въехал в Галимова не по своей вине, а затем своего голкипера «придерживал» Скарлетт, так что гол засчитали.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Вихарев – 08:14' (5x5)   2:0 Морозов (Лишка) – 22:30' (5x4)   3:0 Провольнев (Гареев, Морозов) – 42:10' (5x3)   3:1 Дзиеркалс (Сотниекс) – 46:13' (5x5)   3:2 Индрашис (Липон, Букартс) – 53:23' (5x5)   4:2 Лалонд (Провольнев, Капустин) – 55:19' (5x3)

Интересно, что именно эта шайба в итоге и стала победной. Рижское «Динамо», которое в этом сезоне выиграло всего пять из 33 матчей, является худшей командой в КХЛ, но показать зубы всегда умеет. В прошлой своей игре они начали с 0:2 со СКА, а затем победили по буллитам. Сегодня команда Петериса Скудры тоже пустилась в погоню и отквитала две шайбы. Но не успел Микс Индрашис забить второй гол, как Джей Си Липон устроил драку с Антоном Сизовым и, как зачинщик, оставил свою команду в меньшинстве. «Северсталь» забила четвёртую и уверенно довела игру до победы, закрепившись на шестом месте в Западной конференции.

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