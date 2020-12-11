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Самые грубые хоккеисты в истории КХЛ

Самые грубые хоккеисты в истории КХЛ
Лев Лукин
9 самых грубых хоккеистов в истории КХЛ. Рекорд Дарси Веро никогда не будет побит?
Рассказываем о лидерах лиги по штрафным минутам за сезон. В списке не только тафгаи из «Витязя».
Хоккей / КХЛ 0

Современный хоккей освобождается от присутствия тафгаев, но ещё совсем недавно институт бойцов на коньках вполне успешно процветал, в том числе и в КХЛ. Главным адептом тактики устрашения соперников был, конечно, подмосковный «Витязь», который, кажется, ещё до сих пор не отмылся от репутации беспредельщиков.

Тафгаев в КХЛ сейчас не встретишь, но бравые североамериканские парни, веселившие в конце нулевых и начале десятых голов хозяина «Витязя», периодически напоминают о себе на родине, рассказывая байки о России в подкасте Spittin’ Chiclets.

Видео доступно на "Чемпионате".

Начитавшись этих историй, я решил поднять статистику и посмотреть, кто же входит в число самых грубых (а в случае с хоккеистами «Витязя» — самых грязных) хоккеистов в КХЛ. Надолго тафгаи в Чехове не задерживались, поэтому за временные рамки взят один сезон, ну а критерий – количество штрафных минут.

«Если не подерётесь, в Чехов не возвращайтесь». Омское побоище глазами тафгая «Витязя»
Джош Грэттон рассказывает, что босс команды не принимал отказов.

Дарси Веро, «Витязь»

Сезон: 2009/2010

Статистика: 34 игры, 374 минуты штрафа

Дарси Веро не обладал внешностью тафгая, однако его имя стало практически нарицательным в КХЛ для обозначения ледового хулигана, для которого не писаны никакие законы. Канадец не только дрался, но и активно провоцировал соперников, совершал грязные и подлые приёмы (вспомнить хотя бы, как Веро в январе 2010-го отоварил Никиту Филатова клюшкой по голени сзади, а затем кулаком в лицо), из-за чего регулярно сидел в штрафном боксе.

Личный рекорд Дарси установил ещё в сезоне-2007/2008, когда в 43 матчах российской Суперлиги умудрился заработать 508 штрафных минут. В эпоху КХЛ канадец вёл себя «скромнее», но всё равно добился уникального для лиги достижения, которое вряд ли кто-то побьёт. 374 минуты штрафа в 34 играх сезона-2009/2010. Конечно, самым ярким перформансом Веро из того чемпионата была схватка с Яромиром Ягром во время знаменитого ледового побоища в Чехове 9 января 2010 года.

Видео массовой драки в матче «Витязь» — «Авангард».

Кип Бреннан, «Витязь»

Сезон: 2011/2012

Статистика: 14 игр, 240 минут штрафа

Боец из минорных североамериканских лиг приехал в «Витязь» в 2011 году. Бреннан отыграл за чеховцев только один сезон, точнее говоря – 14 матчей, так как остальные встречи уходили в счёт постоянных дисквалификаций. Но за это небольшое время Бреннан сумел показать второй результат в КХЛ по количеству штрафных минут в одном сезоне.

В отличие от Веро, Кип выходил на площадку только за драками, причём приставал, как правило, только к игровикам, не желающим вступать в кулачные поединки. Удивительно, что при таком «стиле» игры Бреннан даже сумел забить за «Витязь» один гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Крис Саймон, «Витязь»

Сезон: 2008/2009

Статистика: 40 игр, 236 минут штрафа

Саймон – элитный тафгай НХЛ, и при этом ещё и отличный нападающий нижних звеньев. В России Криса уважали практически повсеместно, потому что он хоть и обладал крутым нравом, но никогда не позволял себе прыгать на оппонентов со спины, играть откровенно грязно и выбирать спарринг-партнёров из меньшей весовой категории. Словом, соблюдал кодекс чести тафгаев.

Что говорить, если Саймон в КХЛ в результате перерос «Витязь», где в течение трёх лет был одним из лучших бомбардиров, попал на Матч звёзд, а перед плей-офф-2011 перешёл в московское «Динамо» к Олегу Знарку. Но в самом первом сезоне Крис всё же полностью поддерживал репутацию бандитской чеховской команды, и в перерыве между забиванием голов и набиранием очков заработал-таки 236 минут штрафа в 40 играх. В том чемпионате Саймон провёл ряд красивых и честных боёв со Свитовым, Гренье, Баевым, Улановым, Космачёвым.

Драка Саймон – Гренье.

Томаш Клоучек, «Барыс»

Сезон: 2008/2009

Статистика: 47 игр, 222 минуты штрафа

Чешский крепыш Клоучек был не прочь подраться и во время выступлений на родине, и в Северной Америке, но по-настоящему отвёл душу только в первом сезоне в «Барысе». В чемпионате-2008/2009 Томаш был главным «полицейским» астанинской команды и не давал спуску даже назойливым тафгаям «Витязя», из-за которых, собственно, и заработал столько штрафных минут.

При этом Клоучек успевал неплохо играть в хоккей, и в дебютном сезоне в КХЛ он был вторым по результативности защитником «Барыса» после Кевина Даллмена.

Мартен Гренье, «Трактор»

Сезон: 2008/2009

Статистика: 46 игр, 211 минут штрафа

Первый тафгай в истории «Трактора» и один из самых популярных челябинских легионеров появился в клубе с подачи главного тренера Андрея Назарова. Добродушный, открытый парень с пудовыми кулаками периодически «гонял» по площадке соперников, но больше запомнился всё-таки честными драками и неплохой игрой на позиции защитника.

Гренье дрался с Саймоном и другими «бандитами» из «Витязя», Свитовым, Бульиным, Рицем. Мартен был любимцем челябинской публики и важнейшим инструментом PR-машины «Трактора» тех времён. В сезоне-2008/2009 Гренье заработал 211 штрафных минут, через год – 177, и оба показателя входят в топ-10 списка главных сезонных грубиянов в истории КХЛ.

Драка Свитов – Гренье.

Джон Мирасти, «Витязь»

Сезон: 2011/2012

Статистика: 30 матчей, 197 минут штрафа

Мирасти – профессиональный хоккейный боец, один из тафгаев «Витязя», так сказать, второй волны, появившихся в клубе в 2010-2011 годы. За 30 матчей, проведённых в сезоне-2011/2012, Мирасти успел заработать почти 200 минут штрафа, а болельщикам запомнились его драки со Свитовым, Грэттоном, Лукояновым, Епревым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Так же трудно забыть эпизод из межсезонья-2011, когда Мирасти в компании друга и одноклубника Яблонски повеселился на магнитогорской свадьбе.

Алексей Литвиненко, «Витязь»

Сезон: 2009/2010

Статистика: 51 игра, 181 минута штрафа

Жёсткий и неуступчивый Литвиненко никогда не был отпетым грубияном и большинство своих штрафных минут получал за игровые нарушения, но в сезоне-2009/2010 Алексей в составе «Витязя» установил личный рекорд. Как говорится, положение обязывало.

Литвиненко почти не дрался один на один, зато принимал участие в нередких массовых сумбурных потасовках. Так, в упомянутом уже ледовом побоище он получил 44 минуты штрафа. Всего Алексей за сезон заработал 181 минуту, и больше никогда в карьере так грубо не играл.

Евгений Артюхин, «Атлант»

Сезон: 2013/2014

Статистика: 46 игр, 176 минут штрафа

Артюхин сейчас удерживает лидерство по штрафным минутам за всю историю КХЛ, а самый горячий сезон у русского то ли тафгая, то ли силового форварда (а было время, когда и хоккеиста первого звена СКА) выдался семь лет назад, когда Евгений выступал за «Атлант».

В своём единственном сезоне в Мытищах Артюхин играл в тройке с молодыми Кадейкиным и Шмелёвым, старался набирать очки и реже думать о драках, но штрафные минуты, как всегда, сами липли к Евгению. То не рассчитает габариты, то эмоции подведут, а итог один – очередное удаление, иногда матч-штраф. Артюхин на протяжении всей карьеры такой — без вины виноватый, со стабильными 100+ штрафными минутами в сезоне, просто в том сезоне получилось установить личный рекорд.

Джереми Яблонски, «Витязь»

Сезон: 2011/2012

Статистика: 16 игр, 174 минуты штрафа

Ещё один чистый боец из «Витязя», приехавший в Россию, чтоб развлекать босса чеховской команды. Яблонски и не собирался играть в хоккей, а только искал возможности драк, впрочем, его никогда не смущал отказ оппонентов. Джереми набрасывался на людей просто так на потеху не слишком разборчивой в хоккее чеховской публике. Впрочем, были и крутые поединки с Дарси Веро, который выступал уже за ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Помимо бесконечных драк Яблонски запомнился похождениями с Мирасти в Магнитогорске, а также беспардонным нападением на вратаря Георгия Гелашвили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Да уж, хорошо всё-таки, что эпоха хулиганского «Витязя» ушла в прошлое. С другой стороны, та команда хотя бы была независимой от всех, чего нельзя сказать про нынешний «Витязь». Но это уже тема для другого разговора.

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