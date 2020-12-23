Хочу как Капризов: с чего начать занятия хоккеем во взрослом возрасте

О том, как отдать ребёнка в хоккейную секцию, знают многие. А если и не знают, то информация о детском хоккее есть в огромном количестве открытых источников. А как обстоят дела со взрослым спортом? Что делать, если после игры сборной России вы остались под таким впечатлением, что захотели играть так же, как Капризов? Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» рассказываем, что для этого нужно сделать: проверяем физическую форму, подбираем нужную экипировку, помогаем найти место для тренировок и команду.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке . Зарядим парней на победы!

Шаг 1. Покупаем форму

Если вы планируете всерьёз окунуться в мир любительского хоккея и играть на крытых стадионах, то первое, что вам потребуется, — это форма. Ни один здравомыслящий капитан, тренер или руководитель любительской команды не пустит вас на лёд без полной экипировки. А если вы всё же попадёте к безответственным экземплярам, готовым закрыть глаза на ваше здоровье, то бегите от них как можно скорее. Если эти люди сразу готовы пренебречь вашей безопасностью, то представьте, что может случиться, когда начнутся первые нагрузки на тренировках?

Фото: istockphoto.com

Купить хоккейную экипировку можно как в специализированном хоккейном магазине, так и в любой более-менее крупной сети спортивных магазинов. Однако предпочтительнее всё же идти в профильное заведение, где продавцы-консультанты, как правило, либо сами играют в хоккей, либо досконально знают все тонкости подбора доспехов, помогут не ошибиться с размером и проконсультируют по многим другим вопросам. Конечно, можно рассмотреть вариант с покупкой подержанной амуниции и прилично сэкономить, но в таком случае желательно, чтобы рядом был кто-то, кто поможет подобрать правильный размер.

Обязательно потребуется для первого выхода на лёд:

шлем;

нагрудник;

налокотники;

краги (перчатки);

трусы;

раковина (бандаж);

щитки;

коньки;

клюшка;

гамаши (рейтузы);

свитер.

Дорогое удовольствие: сколько стоит заняться самыми затратными видами спорта Скажем сразу, что такие увлечения сильно ударят по вашему карману.

Вряд ли мы кого-то удивим, если скажем, что хоккей — один из самых дорогих видов спорта. Но за последние десять лет индустрия совершила такой скачок вперёд, что от количества экипировки, которая различается по уровню и производителям, разбегаются глаза. Цены на некоторые элементы варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Так что качество и уровень вашей защиты будут зависеть только от того, сколько вы готовы потратить на неё. Мы рассмотрим один из самых бюджетных вариантов покупки абсолютно новой формы, а ориентироваться будем на цены в одной из федеральных сетей спортивных магазинов, у которой есть свои точки в шести крупнейших городах России.

Если говорить о выборе производителя, то, естественно, лучше отдавать предпочтение исключительно хоккейным: Bauer, CCM, Easton. Но выбор, разумеется, за вами. Если вы придёте на тренировку в экипировке бренда, под которым выпускаются товары и для других видов спорта, никто вас не выгонит и не будет тыкать пальцем. В конце концов, финансовые возможности у всех разные.

Например, у одного из перечисленных нами хоккейных брендов есть целая линейка, рассчитанная как раз на хоккеистов-любителей. Нагрудник начального уровня будет стоить 5000 рублей, трусы — 6000 рублей, краги — 6500 рублей, налокотники — 3200 рублей, щитки — 5000 рублей, коньки — 8800 рублей, шлем (без маски или визора) — 5000 рублей, клюшка — 5500 рублей.

Фото: istockphoto.com

Не из этой линейки мы берём ракушку стоимостью 1000 рублей, которая хоть и защищает самое важно место, но в зависимости от производителя не очень отличается по качеству. Добавляем самые обычные гамаши за 500 рублей и простенький тренировочный свитер нужного вам цвета за ту же цену.

В итоге мы получаем чек с суммой в 47 тыс. рублей. И это один из самых бюджетных вариантов при покупке абсолютно новой экипировки. Уровень её защиты далеко не самый высокий, однако если вы только встаёте на коньки, то от первых падений она точно защитит и позволит чувствовать себя на льду достаточно комфортно.

Ах да! Извечный вопрос: что же лучше выбрать для шлема — визор или маску? Универсального ответа на него нет. Одни предпочитают визор и свободный обзор, другие — маску и целые зубы. Помните, как Андрей Назаров говорил, что не нужно махать «миноискателем»? В любительском хоккее, особенно на уровне совсем начинающих хоккеистов, мало кто следит за орудием. Так что начинать занятия мы рекомендуем всё-таки в маске. Иначе велик риск добавить и в без того солидный чек услуги стоматолога. Впрочем, есть и альтернатива в виде полного визора, закрывающего всё лицо. Однако стоить он будет дороже, чем обычная металлическая сетка.

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Шаг 2. Проходим медобследование

В многогранном мире любительского хоккея отношение к медицинским осмотрам разнится в зависимости от требований лиг и отношения руководителей команд к здоровью партнёров. В коллективах, в которых со всей серьёзностью подходят к делу, хоккеисты-любители раз в полгода проходят специальное медицинское обследования, подтверждающее отсутствие противопоказаний к занятиям таким спортом. Тренироваться без справки вас может быть и пустят, но сейчас в подавляющем большинстве лиг запрещено играть без официального допуска от спортивного врача. И если вы планируете участвовать в соревнованиях, то обследование всё же придётся пройти. В конце концов, вы же не враг собственному здоровью?

Фото: istockphoto.com

Обычно стандартная спортивная диспансеризация включает сбор общих анализов, ЭКГ, УЗИ сердца, прохождение осмотров хирурга, ЛОРа, кардиолога, травматолога, окулиста, невролога и специалиста по спортивной медицине, который в итоге и даёт зелёный свет для занятий спортом. Пройти через всех специалистов можно всего за один день как в специализированных частных центрах спортивной медицины, так и в государственных учреждениях. С ценами всё индивидуально, однако рассчитывать на сумму меньше чем в 3 тыс. рублей точно не стоит.

Шаг 3. Находим команду

Итак, мы купили форму, обмотали клюшку лентой, заточили новенькие коньки и получили бумажку от доктора. Но где найти команду, в которой готовы возиться с вами и учить простейшим упражнениям? Если у вас нет знакомых хоккеистов-любителей, то узнать о лигах в вашем городе помогут в магазине. Однако проще всего, разумеется, найти информацию с помощью нескольких заветных фраз в поисковике. Сейчас практически все лиги имеют не только официальные странички в соцсетях, но и собственные сайты.

Например, только в одном Новосибирске, где по популярности с хоккеем не может соперничать ни один другой вид спорта, есть сразу три любительские лиги. В каждой из них есть несколько дивизионов, разбитых по уровням: в высших играют бывшие спортшкольники и профессионалы, в низших — хоккеисты, которые встали на коньки совсем недавно. Количество любительских команд в столице Сибири переваливает за сотню. Так что любой может найти себе коллектив по уровню и по душе. Аналогичная ситуация и в других крупных городах.

Фото: istockphoto.com

Связаться с представителем одной из команд очень просто: достаточно зайти в официальную группу лиги во «ВКонтакте» и перейти в раздел «Обсуждения», где обычно есть отдельная тема, посвящённая поиску команд и набору игроков. В ней вы можете написать сообщение и рассказать, что ищете команду, оставить контактные данные и обязательно указать, что в хоккее вы новичок. Второй вариант — самому связаться с представителем команды, который в своём посте укажет критерии к кандидатам.

Необязательно искать команду, которая принимает участие в одном из турниров. Можно найти и группу любителей, которые регулярно собираются на двусторонки и не тренируются вместе. Но ведь вы же хотите научиться играть в хоккей, а не ползать по льду за теми, кто уже обладает определёнными навыками. Поэтому лучше всё-таки найти энтузиастов, которые регулярно занимаются на льду под чутким руководством тренера.

Тот самый вопрос: а не поздно ли?

Начать заниматься хоккеем никогда не поздно — ни в 20, ни в 50 лет. Главное — ваше желание и отсутствие медицинских противопоказаний. В командах новичков не смотрят ни на паспорт, ни на количество седых волос. Однако если вы комплексуете, что будете смотреться совсем слабо на фоне молодых 20-летних парней, то есть множество ветеранских коллективов 40+, в которых вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Выбор за вами.

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Нужно ли платить за тренировки?

Перед тем как начать заниматься любительским хоккеем, нужно запомнить прописную истину — платить придётся абсолютно за всё. Если в профессиональном хоккее платят зарплату тебе, то в любительском всё иначе.

Все команды арендуют лёд, и многие для оплаты практикуют систему абонементов. Стоимость зависит от количества тренировок в месяц. Обычно любители занимаются два раза в неделю и в среднем стоимость тренировки варьирует от 500 до 1000 рублей в зависимости от цен на аренду в вашем городе. Снова считаем и получаем, что месяц тренировок обойдётся примерно в 4-8 тыс. рублей.

Также нужно держать в голове и стоимость аренды льда для игр, которые в основном проходят по выходным. И не забывайте, что работу тренеров тоже нужно оплачивать. В общем, покупкой формы траты точно не ограничатся.

Фото: istockphoto.com

Во сколько проходят тренировки?

Хоккеисты-любители — люди занятые и тренируются после окончания рабочего дня. Поэтому нужно быть готовым к тому, что все занятия проходят в вечернее и ночное время в промежутке с 19:00 до 01:00. Да, хоккей в 00:00 — это обычное дело. Такое позднее время обусловлено не только окончанием рабочего дня, но и загруженностью ледовых дворцов, на которых до 19:00 занимаются детские команды и группы фигуристов. Так что если у вас нет личного автомобиля или товарища по команде, живущего с вами поблизости, то 1-2 раза в неделю придётся оплачивать такси.

Продолжительность обычного занятия — 1-1,5 часа. Структуру выбирает тренер. Некоторые команды исключительно льдом не ограничиваются и дополнительно проводят «сухие» тренировки в тренажёрных залах или ходят в специальные бросковые центры. Впрочем, такие занятия считаются скорее факультативными, чем обязательными.

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Что до игр, то товарищеские встречи можно проводить и по будням вместо тренировок, а вот официальные матчи в любительских лигах играют исключительно по выходным в любое время суток.

Купить форму и найти классную команду, безусловно, очень важно. Но начать заниматься любительским хоккеем всё-таки стоит с осознанного решения: готовы ли вы потянуть это непростое хобби и ежемесячно тратить на него деньги, время и силы? Если нет, то та самая желанная форма может оказаться на балконе и покрыться пылью. Если да, то добро пожаловать в мир хоккея и сильных духом игроков!