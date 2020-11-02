Как смотреть хоккей дома? Инструкция для новичка

Объясняем, как разглядеть шайбу, за что дают удаления и можно ли забить гол рукой.

«Я же шайбу не вижу!», «А что такое буллиты?», «А почему игра идёт так долго?» — подобными вопросами часто задаются неопытные болельщики. Нюансов, отличающих хоккейный матч от того же футбольного, много. Игры лучше смотреть на большом экране, следить за движениями игроков и звуками. А также выучить новые для себя термины, чтобы понимать комментатора. Даже если вы следите за противостоянием команд дома, а не на катке, лучше заранее подготовиться. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» помогаем вам это сделать.

Учимся видеть шайбу

Начнём с главного. Самый популярный вопрос среди людей, которые смотрели хоккей лишь мельком по телевизору в гостях или вообще никогда не смотрели: «Как вы умудряетесь разглядеть шайбу? Её же не видно». Действительно, диаметр шайбы меньше футбольного мяча почти в 10 раз, но разглядеть её всё равно можно. В первый раз будет сложно, во второй – полегче, а потом вы не заметите, как привыкнете и будете без труда видеть снаряд.

Фото: istockphoto.com

Начинающим хоккейным болельщикам лучше всего смотреть матчи на большом экране в трансляции высокого качества. Так легче разглядеть и шайбу, и все игровые моменты. Во-вторых, попробуйте не искать снаряд, а смотреть на игроков. Чаще всего практически все на льду смотрят туда, где находится шайба. А игрок, владеющий ею, смотрит либо на ворота, либо ищет партнёра для передачи. И игрок со снарядом держит клюшку двумя руками (так легче его вести), в то время как остальные обычно держат клюшки одной рукой.

Ещё шайбу можно услышать. Например, когда после броска она попадает в штангу, раздаётся звонкое «дзинь», а если в заградительное стекло — более глухой звук. Ну и если вы ничего не разглядели с первого раза, не расстраивайтесь. В телетрансляции показывают голы и опасные моменты в замедленном повторе с разных углов, а комментаторы помогут разобраться, что происходит на льду.

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Почему игра длится так долго?

Хоккейный матч длится 60 минут, но, в отличие от футбола, считается только чистое время. То есть часы останавливают после свистка арбитра. Прибавьте к этому шесть обязательных рекламных пауз и два перерыва по 17 минут. В итоге один матч длится около 2-2,5 часов «грязного» времени, а может и больше.

Причин остановок игры много: нарушения правил, голы, драки, вылет шайбы за пределы площадки, сейв, после которого вратарь зафиксировал шайбу, форс-мажоры. К примеру, разбилось защитное стекло (да, и такое бывает) или кто-то получил травму, и ему нужна помощь врачей.

Фото: istockphoto.com

В хоккее не бывает ничейного счёта, и если в основное время победитель не выявлен, начинается овертайм. Обычно он длится пять минут или до первого гола, а на лёд выпускают по три полевых игрока от каждой команды. Если никто не забил в овертайме, назначаются буллиты.

Буллиты – это как пенальти, вратарь против полевого игрока. Каждая команда бьёт по пять буллитов или больше, если потребуется. А ещё буллит могут назначить во время игры, если хоккеисту помешали реализовать выход один на один.

Основные правила и термины

Хоккейные правила состоят из тысячи мелочей, но не надо пытаться объять необъятное с первого раза. Для начала будет достаточно знания основных правил и терминов. Например, понимания, что такое вбрасывание, проброс и офсайд.

Вбрасывание – это ввод шайбы в игру в начале периода или после остановки времени. На площадке есть специальные точки для вбрасывания: по две в зонах команд, одна в центре, ещё четыре – в средней зоне около синих линий. Арбитр бросает шайбу на лёд, два игрока (обычно – центральные нападающие) борются за шайбу, а партнёры им помогают.

Фото: istockphoto.com

По центру площадки проходит красная линия, которая делит её на две половины. Если команда посылает шайбу за чужие ворота со своей половины площадки – это проброс. Игра будет остановлена и возобновится в зоне защиты. Важное уточнение: при игре в меньшинстве пробрасываться можно.

Помимо красной линии, есть две синие линии, которые делят площадку на три зоны: зону атаки, среднюю зону и зону защиты. Игрокам нельзя заезжать в зону атаки до того, пока там не окажется шайба. Заехал раньше шайбы – офсайд (или, как его ещё называют, «вне игры»). Шайба вышла из зоны атаки, а потом твой партнёр вернул её обратно – офсайд. Касаться шайбы нельзя, а если коснулся, игра будет остановлена.

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От каждой команды на льду одновременно может находиться не более шести игроков – один вратарь и пять полевых. Хоккей – игра быстрая, и пять хоккеистов физически не смогут отыграть весь матч без замен. Поэтому в составе команд есть по четыре пятёрки: в каждой по три нападающих и два защитника, которые постоянно сменяют друг друга.

Играть в шайбу и забивать голы можно клюшкой, только если не поднимать её выше плеч или перекладины ворот. Пасовать и вообще двигать шайбу можно ногами, а забивать – нельзя, если только это не случайный рикошет. Руками забивать и пасовать тоже нельзя, но можно поймать шайбу рукой в воздухе и тут же бросить на лёд.

Причины, по которым можно получить удаление

Есть вещи, за которые судьи удаляют игроков. Нельзя цеплять соперника клюшкой, задерживать руками, бить в колено, бить клюшкой по рукам, делать подножки. Не переживайте, что нарушений слишком много и все не запомнить. Судья обязательно показывает нарушение жестами, причину удаления подписывают в телетрансляции, а в паузе показывают повтор момента.

Удаляют чаще всего не навсегда, а на две или четыре минуты, во время которых команда играет вчетвером против пятерых. Бывают ситуации, когда нарушения идут одно за другим, тогда команда остаётся втроём против пятерых.

Фото: istockphoto.com

Навсегда – это самое строгое наказание в матче, называется «5+20». Такой штраф дают, если игрок хотел травмировать соперника, например, ударил локтем в голову. Тогда спортсмен заканчивает матч, а его команда пять минут играет в меньшинстве.

Если команда, получившая большинство, забрасывает шайбу, то остаток штрафа у её соперника «сгорает». И игрок, получивший наказание, снова может выйти на лёд. Но у этого правила есть два ограничения. Первое – «сгореть» за одну шайбу может не больше двух минут. Если игрок получил за нарушение четыре минуты, а соперник забросил шайбу в первые две минуты, то он остаётся удалённым на две минуты после возобновления игры. Если во вторые, то штраф «сгорает». Если удалены были два игрока одной команды, то «сгорает» то удаление, у которого осталось меньше времени.

Второе ограничение – пятиминутное удаление «несгораемо». Если игрок его получил, то соперник все пять минут будет играть в большинстве, несмотря на количество заброшенных шайб.

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В хоккее можно бить?

Мы уже упоминали драки — они в хоккее разрешены, как и силовые приёмы. Это когда игрок «впечатывает» соперника в борт или сносит на середине площадки – в общем, бьёт корпусом в корпус. Главное не бить локтем или коленом, не попадать в голову или шею, не толкать соперника на борт вперёд головой. Драки обычно случаются, когда кто-то сыграл слишком грубо или жёстко. Или, скажем, весь матч выводил игрока из себя. Для примера – и жёсткий силовой приём, за которым следует драка.

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Просто смотрите!

Лучший способ начать понимать хоккей и его правила – начать его смотреть. Вы станете видеть шайбу; понимать, где правильный силовой приём, а где нарушение; узнавать новые нюансы игры – какими бывают броски, что такое расстановка «зонтик», за что дают «минус» или «плюс», что такое «малый скамеечный штраф», почему вратарям нельзя играть в шайбу в углах и многое другое.

Смотрите в компании подкованных любителей хоккея, которые смогут объяснить все непонятные моменты. Хоккей – красивая и увлекательная игра, она дарит море эмоций и стоит каждой потраченной минуты.