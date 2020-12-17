Не судьба сыграть с Овечкиным. У Лундквиста болезнь сердца — он не приедет в «Кэпиталз»

Голкипер «Вашингтона» Хенрик Лундквист поделился шокирующей новостью. Он не будет играть за «столичных» в предстоящем сезоне из-за проблем с сердцем.
«Это единственный выход для меня»
После 15 сезонов в «Нью-Йорк Рейнджерс» Лундквист, которого в стане «синерубашечников» прозвали Король Хенрик, подписал однолетний контракт с «Кэпиталз». Из «рейнджеров» его вытеснили два российских вратаря — Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, а в «Вашингтоне» он должен был стать дядькой-наставником для Ильи Самсонова, но всем этим планам не суждено было сбыться. Лундквист поделился с болельщиками неожиданной новостью — у него обнаружили порок сердца.
«У меня буквально разрывается сердце, но я вынужден это сказать: я не смогу играть за «Вашингтон» в предстоящем сезоне. После нескольких недель тестирования и обсуждения с врачами стало ясно — мне нельзя выходить на лёд. Мы вместе приняли такое решение, потому что риск слишком велик. Ещё два месяца назад я был вдохновлён тому, что буду играть за «столичных», готовился к сезону, но последние результаты обследования получились очень трудными. Сейчас стало ясно, что это единственный выход для меня.
Я хочу поблагодарить всю организацию «Вашингтон Кэпиталз» за эту возможность и за поддержку в это трудное для меня время. Следующие несколько месяцев я проведу со своей семьёй. Нужно выяснить, как действовать дальше», — отметил Лундквист в своём заявлении.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»
Самсонов — номер один
Сыграть вместе со своим извечным обидчиком Овечкиным шведу будет не суждено. Для 38-летнего вратаря это означает конец карьеры, поскольку и возраст, и степень серьёзности проблем со здоровьем уже не позволяют надеяться на возвращение.
Сам Лундквист говорит о том, что новость шокировала и его тоже — он верил в то, что сможет начать сезон, ежедневно тренировался и выходил на лёд. Но медицинские эксперты решили иначе. В своём видеообращении Хенрик нарочито избегал слова «пенсия», но вряд ли сердечное заболевание отступит до такой степени, что он сможет вернуться в профессиональный спорт.
«Вашингтон», как и полагается, полностью поддержал игрока, заявив, что здоровье и безопасность хоккеистов является абсолютным приоритетом клуба, хотя понятно, что чувствует сейчас генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан. Всего 10 недель назад он подписывал с ветераном однолетний контракт, а теперь вынужден снова обратиться к поиску голкипера. Ясно, что «столичным» нужен опытный вратарь, поскольку молодой и перспективный у них уже есть.
Среди кандидатов, которые являются неограниченно свободными агентами, можно назвать Кори Шнайдера (34 года), Джимми Ховарда (36), Крэйга Андерсона (39) и Райана Миллера (39). Кроме этого, нельзя исключать, что к началу сезона «Вашингтон» не успеет никого приобрести, и тогда потребуется поднимать наверх кого-то из фарм-клуба — Феникса Копли, Витека Ванечека или Зака Фукейла. Ни один из этих троих не играл в НХЛ в прошлом сезоне, а за карьеру опыт выступлений на высшем уровне есть только у Копли.
- 17 декабря 2020
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