К Овечкину едет Король Хенрик. С «Вашингтоном» великий швед доберётся до Кубка Стэнли?

На рынке свободных агентов в НХЛ, который открылся несколько часов назад, в этот раз оказалось немало интересных голкиперов. Холтби и Маркстрём, Тальбо и Худобин, Лундквист и Кроуфорд – очень серьёзные вратари в поиске нового карьерного вызова. Наверное, нет ничего удивительного в том, что первым из этих киперов новую команду нашёл самый звёздный, хоть и самый возрастной Хенрик Лундквист.

Лундквист в «Вашингтоне», Худобин остался в «Далласе»! Рынок свободных агентов в НХЛ. LIVE Все главные переходы межсезонья.

В конце сентября «Рейнджерс», скрепя сердце, объявили о выкупе последнего года контракта шведского Короля. Это было исключительно бизнес-решение, абсолютно укладывающееся в канву перестройки клуба из Нью-Йорка. Прошлый сезон сложился для Лундквиста неудачно, он проиграл конкуренцию российскому тандему Шестёркин – Георгиев, а держать под кепкой $8,5 млн только из-за уважения и любви к иконе Бродвея «синерубашечники» не могли. Конечно, в «Нью-Йорке» хотели бы, чтобы Лундквист завершил карьеру в НХЛ именно в команде, которой отдал столько лет, но обстоятельства сложились иначе.

«Так много звёзд в НХЛ. Так мало в ней икон». «Рейнджерс» закончили эру Короля Лундквиста Шведский голкипер тащил «Нью-Йорк» на протяжении 15 лет. Теперь великий вратарь уступает место парням из России.

При этом 38-летний Лундквист вешать блин и ловушку на гвоздь пока не собирается, наверняка держа в уме мечту о Кубке Стэнли, который так и не покорился ему в «Рейнджерс». О своём намерении найти новую команду Хенрик заявил сразу же после расставания с «синерубашечниками», и тут же появилась инсайдерская информация, что в подписании Лундквиста заинтересован «Вашингтон» — давний и весьма принципиальный соперник «Рейнджерс» по Столичному дивизиону.



Как видим, инсайд оказался настолько точным, что в первый же час работы рынка сделка между Лундквистом и «Кэпиталз» была оформлена официально. Значит, все детали между сторонами были утрясены заранее и теперь Король Хенрик точно едет в команду Александра Овечкина.

Хенрик Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на один сезон и $ 1,5 млн

В «Вашингтоне» Лундквист будет играть за минимально возможные деньги для вратаря такого уровня – контракт подписан на один год и $1,5 млн. По сути, это означает, что швед действительно едет в столицу США исключительно из любви к хоккею и за возможностью выиграть заветную Чашу.



Для «Вашингтона» переход Лундквиста знаменует началу новой эры на последнем рубеже команды. Надеемся, что это будет эра Ильи Самсонова. На российского голкипера, которому остался последний год по контракту новичка, в «Кэпиталз» будет сделана главная ставка уже в следующем сезоне. Король Хенрик, разумеется, тоже сыграет свои 30-35% матчей, однако смотреть «столичные» будут, в первую очередь, на Самсонова, которому в следующее межсезонье нужно будет давать или не давать длинный и большой контракт.

Лундквист – своеобразная страховка для «Вашингтона» на тот случай, если у не слишком ещё опытного россиянина что-то пойдёт не так. И если смотреть в таком контексте, то замена 31-летнего Брэйдена Холтби (получавшего $6 млн) на 38-летнего шведа выглядит абсолютно адекватной. Кстати, что касается канадского кипера, то он уже тоже успел найти новую команду и подписал контракт с «Ванкувером».

«Ванкувер Кэнакс» подписал двухлетнее соглашение с Брэйденом Холтби на $ 8,6 млн

Что ж, в сделке между «Кэпиталз» и Лундквистом много логики. Но, возможно, через год она станет ещё и красивой историей. Для этого шведскому ветерану, конечно, нужно поднять над головой Кубок Стэнли и войти в Тройной золотой клуб. Все мы обожаем такие сюжеты, когда преданный одной команде хоккеист под занавес карьеры вынужденно уходит в другую организацию, и уже там ему воздаётся по заслугам. Как знать, возможно, Лундквист пройдёт с «Вашингтоном» именно по такому голливудскому сценарию, и выиграет свой трофей с одной из самых русских команд НХЛ.