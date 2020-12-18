«У меня золото, а он остался ни с чем». Как канадский вратарь Гласс делом ответил Овечкину

Россия в четвёртый раз встречалась с Канадой в финале молодёжного чемпионата мира. Предыдущие три битвы за золото остались за нашей командой, но не в 2005 году. Тогда у России были Овечкин и Малкин, а Канада собрала одну из своих лучших молодёжных сборных – с Кросби, Бержероном, Перри и Гетцлафом. В преддверии МЧМ-2021 продолжаем вспоминать яркие моменты прошлых турниров.

Сборная России стартовала с поражения от американцев, но затем, набрав обороты, заняла первое место в группе, выйдя напрямую в полуфинал. Там разобрались с теми же американцами, да ещё как – 7:2. Канадцы, в свою очередь, прошли турнир без поражений и жаждали наконец-то выиграть в финале у России.

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«Канадцы не боги. У них хорошая атака и защита, а вратарь – ну, не знаю»

Перед матчем Овечкина, который забил семь голов и в итоге был признан лучшим нападающим турнира, спросили о сопернике. Он сказал, что уверен в победе, и пустил критическую стрелу во вратаря Канады Джеффа Гласса. «Это финал, он важен для обеих команд. Россия и Канада – две лучшие команды турнира, теперь посмотрим, кто лучше всех. Мы помним ЧМ-2003 в Галифаксе, тогда все тоже говорили, что Канада станет чемпионом. Но выиграли мы, доказали всем, что Россия лучше. Завтра нам надо сыграть так же, как два года назад. У нас хороший шанс на победу. Канада – просто команда, они не боги. У нас хорошая команда, а у них хорошее нападение и защита, а вратарь – ну, не знаю», — заявил Овечкин.

Фото: photo.khl.ru

Гласс выиграл все четыре своих матча, пропуская по 1,5 шайбы в среднем за игру, но его команда практически не позволяла соперникам бросать по воротам, и многие сомневались, что он сможет сдержать русскую атаку. Гласс не привлекался в юниорские сборные, и попал в поле зрения молодёжки буквально за несколько месяцев до турнира, здорово начав сезон в Западной хоккейной лиге.

«Думаете, слова Овечкина выведут меня из себя? Это не так. Я не буду себя накручивать из-за его слов. Он великолепный игрок и уже доказал, на что способен, но я не собираюсь зацикливаться на его комментарии. У нас феноменальная защита, в обороне отрабатывают и защитники, и нападающие, вся наша игра строится на этом. Не страшно, что о вратаре в такой системе забывают. Я здесь не для того, чтобы быть центром внимания. Я здесь, чтобы помочь команде выиграть», — отвечал Гласс.

«В финале снова сыграют Канада и Россия. Это будет изумительно!» Прогноз Баттона на МЧМ Североамериканский эксперт не верит в шведов и финнов. Как и год назад, в битве за золото наши сойдутся с канадцами.

«У меня на шее золотая медаль, а Овечкин остался ни с чем»

Канадцы понимали, что основной задачей в финале будет сдержать Малкина и Овечкина. «Русские творят удивительные вещи с шайбой, и нам нельзя давать им время на это. Мы знаем, кто у них лидеры, и должны заставить их платить цену за то, что они находятся в нашей зоне. Пусть они дважды подумают, прежде чем пересекать синюю линию», — объяснял капитан канадцев Майк Ричардс. «Кленовые листья» стали придерживаться этого плана с первых же минут. Россиянам, а в особенности Малкину и Овечкину, буквально не давали прохода и обрушивали на них один хит за другим. С Овечкиным даже перестарались – Патрис Бержерон настолько мощно врезался в него во втором периоде, что Александру пришлось досрочно закончить матч. «Сразу было ясно, что травма очень серьёзная. Не было смысла выпускать Овечкина на третий период, и так было очевидно, что ему нужна будет операция на плече», — сказал после матча главный тренер сборной России Сергей Герсонский.

«Мы хотели выключить его из игры. Знали, что надо бить в тело, потому что они с Малкиным очень опасные игроки. Мы постоянно хитовали и всячески задерживали его», — сказал нападающий Кори Перри.

Выключили всю звёздную атаку, сломали Овечкина и прошлись по России катком – 6:1. Овечкин стоял на скамейке с поддерживающей повязкой на руке и не мог сдержать слёз. «Канадцы начали играть в тело, и всё пошло наперекосяк. Как начались силовые приёмы, мы уже не показывали свою игру», — говорил он.

Фото: photo.khl.ru

«Вчера я сказал себе, что не буду вступать в эту войну слов. Вместо этого я выйду и скажу всё своей игрой. Думаю, у меня получилось. У меня на шее золотая медаль, а Овечкин остался ни с чем. Если говоришь такие вещи, это вылезет тебе боком», — сказал ликующий Гласс.

Канадцы сбили самоуверенность с Овечкина на МЧМ-2005, но время рассудило, что насчёт Гласса Александр был прав. Для канадского вратаря то золото так и осталось самой значимой вехой в карьере. В НХЛ он не пробился, выступал в АХЛ и КХЛ, а прошлый сезон провёл в Австрии.