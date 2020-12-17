«Мы русские, здесь все против нас». Костин устроил спектакль после проигрыша американцам

На крупных международных соревнованиях спортсмены обычно испытывают самые сильные эмоции. Часто они выходят за рамки игры и уходят в область противостояний менталитетов, национальностей, даже политики. Далеко не всегда это идёт на пользу, но удержаться бывает трудно, особенно если ты молодой горячий российский хоккеист, капитан своей сборной, которая в полуфинале чемпионата мира проиграла американцам, а судьи матча отменили чистый, по твоему мнению, гол. Сразу кажется, что весь мир настроен против тебя. В эту психологическую ловушку на МЧМ-2019 попал Клим Костин. В преддверии МЧМ-2021 продолжаем вспоминать памятные моменты прошлых турниров.

«У России никаких шансов». Как Кузнецов проучил финна Ватанена за дерзкие слова Евгений практически в одиночку вытащил четвертьфинал, а затем передал защитнику привет, посоветовав играть получше.

«Свитов плюнул мне в лицо!» Канадцы дразнили русских на МЧМ, а потом изображали страдания «Любовь» была настолько сильной, что хоккеисты едва не подрались в лифте. Но золото всё равно досталось нашим.

Два года назад Клим Костин был уже опытным игроком по меркам молодёжного хоккея. Топ-проспект «Сент-Луиса» (выбор в первом раунде на драфте-2017) проводил второй сезон в АХЛ, а МЧМ в Ванкувере и Виктории был для него вторым в карьере. Год назад Клим приезжал в Баффало, где стал лучшим бомбардиром и снайпером сборной России, остановившейся на стадии четвертьфинала, так что у Валерия Брагина было мало сомнений, кого выбрать капитаном на турнир в Канаде.

Костин: быть капитаном для меня большая честь, я очень горд доверенной ролью

Начало чемпионата мира для сборной России сложилось прекрасно. В группе наша команда одолела датчан, чехов, швейцарцев, а затем обыграла и Канаду в матче за первое место в своей пятёрке. В этой встрече случился первый яркий эпизод с участием Костина на турнире: Клим немного повздорил с капитаном «кленовых листьев» Максом Комтуа, после чего канадец получил штраф за симуляцию. В микст-зоне россиянин прокомментировал этот момент в иронично-уничижительной манере.

Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара

В четвертьфинале со словаками капитан сборной России наконец забросил первую шайбу на турнире, а вскоре оформил дубль. Подопечные Брагина вынесли соперника 8:3, Костина признали лучшим игроком матча, а на общение с журналистами после игры Клим пришёл в папахе.

Капитан молодёжной сборной России Клим Костин вышел на интервью в папахе

В полуфинале Россию ждала сборная США. У Костина перед матчем, очевидно, были реваншистские настроения (на МЧМ-2018 наша сборная, ведомая Климом, уступила в четвертьфинале именно американцам), помноженные на капитанскую ответственность и изрядную долю юношеской ксенофобии. При удачном течении матча это бы, наверное, помогло нашей команде, но встреча сразу пошла не по её сценарию.

На 8-й минуте арбитры не засчитали гол сборной России. Саморуков от синей линии набросил на пятачок, а Шашков коньком переправил шайбу в сетку. Судьи посчитали, что наш нападающий сделал умышленное движение. На 15-й минуте сборная США открыла счёт, во втором периоде забросила вторую шайбу в ворота Петра Кочеткова. Григорий Денисенко в середине матча отыграл один гол, но большего Россия добиться не смогла. При этом форварды первой тройки Костин и Виталий Кравцов очень старались забить, но где-то подводила реализация, где-то тащил Кейден Примо, а иногда россиянам просто не везло. Так, на 42-й минуте после броска Костина защитник американцев вынес шайбу уже с ленточки ворот.

Россия — США: защитник американцев вынес шайбу с ленточки после броска Костина

Досада от поражения у Клима оказалась столь велика, что после финальной сирены он устроил настоящий спектакль. Сначала разрыдался горше всех на скамейке запасных, затем в раздражении бросил шлем на лёд, а потом нецензурно выругался в сторону канадских трибун.

Капитан сборной России Костин выругался в сторону трибун после поражения от США

После матча Костин был предельно взвинчен и выдал огненный спич о том, как русских прибивают на североамериканской земле.

«Никаких слов не подобрать, ничего не могу сказать. Играли лучше. Не стоит забывать, что мы русские. Поражение тяжело переживать, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне. По тактике делали всё, что просил Брагин. Старались на характере, на желании. После финальной сирены Брагин сказал слова поддержки.

Незасчитанный гол? Соглашайся не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнёра, от конька залетело. Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь все и всё против нас. Внутри пустота», — говорил Костин.

Реакция на поведения и слова капитана сборной России не заставила себя долго ждать, да и сам Клим быстро понял, что перегнул палку. Пришлось оперативно извиняться в «Твиттере».

Капитан сборной России извинился за поведение после матча с США на МЧМ

Но на следующий день в матче за третье место со Швейцарией Костин продолжил выяснение отношений с канадской публикой. После заброшенной шайбы Клим демонстративно заткнул уши, обращаясь к трибунам.

Перформанс на МЧМ-2019 пока остаётся самой яркой страницей в карьере Клима Костина. За два года, прошедших после турнира, капитан «бронзовой» молодёжки так и не сумел пробиться в состав «Сент-Луиса», да и игра форварда за «Авангард» в КХЛ во время «ковидной» аренды не вызвала ничего, кроме разочарования. Будем надеяться, что всё лучшее у Костина впереди.