Сборная России проводит заключительный матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала. Соперник команды Валерия Брагина — сборная Финляндии. После первого периода впереди россияне — 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россияне открыли счёт на 14-й минуте встречи после точного броска в исполнении Вадима Шипачёва при игре «6 на 5». Шайба капитана команды стала 2500-й в истории сборной России по хоккею.

Кубок Первого канала завершится сегодня, 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!