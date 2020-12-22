«Они боялись нас, это были не канадцы!». Россия уработала Канаду, как боксёр на ринге

«Не хочется играть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш российский хоккей», — говорил тренер молодёжки Игорь Ларионов накануне матча с «кленовыми листьями» в групповом раунде МЧМ-2020. Игра получилась именно такой, как хотел Профессор, – никаких отсиживаний в обороне, чтобы сдержать первый штурм соперника, только атака, только постоянное давление, максимальная агрессия и тотальное доминирование – кто бы мог подумать, что канадцы настолько спасуют и растеряются под натиском россиян?

Конечно, не обошлось без доли удачи. Первый гол наши забили уже на второй минуте – Александр Хованов перехватил передачу на чужой синей линии и, возможно, сделал это в офсайде. Но лайнсмены свисток не дали, а тренер канадцев не стал рисковать с запросом. И, конечно, сам гол – вратарь Нико Доус без проблем отбил бросок блином, но шайба взмыла вверх и парашютиком опустилась ему за спину.

«Не знаю, высокомерные они или нет, но ведут себя как победители. Надо было немного приспустить это, сыграть первым номером и вообще не забывать, кто мы такие», — объяснил настрой россиян Василий Подколзин.

Канадцы так и не смогли опомниться, получив три гола уже в первом периоде. Наша молодёжка была на шаг впереди во всём: больше бросала, отдавала точные передачи, которые соперник не успевал перехватить, больше хитовала, хозяйничала на чужом пятачке — в общем, методично урабатывала соперника, как боксёр на ринге.

Сборная России одержала свою самую крупную победу над Канадой за всю историю МЧМ

Во втором периоде голевая феерия продолжилась – канадцы поменяли вратаря, но толку от этого не было никакого. Удивительно, насколько они оказались не готовы к принципиальной битве и насколько голодны до победы были наши ребята.

Разгром 6:0 стал самой крупной победой России над Канадой в истории МЧМ! Даже во времена СССР наша молодёжка не громила «кленовых листьев» с разницей в шесть шайб, а в российском периоде самой крупной победой были 5:3 в финале Баффало-2011. Канадцы выглядели настолько потерянными, что эмоциональный Егор Замула после матча засомневался, настоящие ли они: «Они боялись идти в единоборства. Они боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, «скамейка» жила. Старались играть агрессивнее, жёстче».

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

Радость победы подпортил капитан канадцев Баррет Хэйтон, который не снял шлем во время гимна России. Наш капитан Григорий Денисенко был готов по-мужски объяснить ему, что так не делается, но его остановили судьи. На рукопожатии Хэйтону никто не подал руку. Его заклевали даже собственные болельщики, и канадцу пришлось публично извиняться за свой поступок.

Тот МЧМ был настоящей сказкой, но, к сожалению, закончился поражением в финале. Второй раз допускать ту же ошибку и пасовать перед Россией канадцы были не намерены. Они уступали 1:3 в третьем периоде, но затем наши ребята необъяснимым образом выключились из игры и позволили сопернику забить три гола. В концовке все надежды россиян разбились о камеру TSN.