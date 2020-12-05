В потолке зарплат КХЛ нашлась лазейка для богатых. Игроки дешевеют по ходу сезона

Один и тот же игрок стоит по-разному в начале и середине сезона. Это не тонкость регламента, а серьёзный недочёт в реформе.

Перед нынешним сезоном в КХЛ была проведена реформа по введению жёсткого потолка зарплат. Вы знаете, что планка была установлена на отметке в 900 млн рублей, эта цифра вызывала недовольство у некоторых богатых клубов, но в итоге все вроде бы стали играть по таким правилам. Мы наблюдали необычное межсезонье, по ходу которого многие команды думали не только о том, чтобы усилиться, но и как влезть под потолок. Многочисленные инсайдеры обильно снабжали общественность информацией о суммах контрактов игроков, а КХЛ устами президента Алексея Морозова заверяла, что жёстко следит за соблюдением финансового регламента и готова применить самые жёсткие санкции к нарушителям.

По прошествии половины регулярки мы подводили некоторые промежуточные результаты введения потолка. Пришли к выводу, что зарплаты хоккеистов реально стали адекватнее, распределение лучших игроков по клубам медленно, но происходит, и хоть конкуренция пока растёт не сильно, но лига находится на правильном пути.

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Но не прошло и недели после этого текста, как ЦСКА и СКА совершили сделки, заставившие задуматься о том, что олигархам нашего хоккея закон по-прежнему не писан. Московские «армейцы», еле-еле укладывавшиеся в потолок к концу межсезонья, выменяли у «Салавата» Никиту Сошникова с зарплатой в 60 млн рублей. В Уфу отправился гораздо более дешёвый Михаил Науменков, и было непонятно, как эта разница в контрактах не пробьёт потолок у ЦСКА. В Санкт-Петербург же из «Сочи» приехал Мальте Стрёмвалль. Швед, вероятно, не так уж и много зарабатывает, но смущал сам факт подписания СКА очередного качественного игрока, при том, что у «армейцев» с Невы и так уже каким-то образом под потолком умещается хоккеистов на два состава.

Михаил Науменков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

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Ладно, мы попытались предположить, что СКА и ЦСКА в ближайшее время попытаются разгрузить свои платёжки, ведь в ростере обоих «армейских» клубов хватает игроков, чьи контракты очень слабы в соотношении «цена-качество». Но оказалось, что маневрировать на трансферном рынке лидерам Западной конференции нет никакой нужды, потолок зарплат они не нарушают, а все мы (люди, не имеющие доступ к цифрам) неправильно разбираемся во всех тонкостях регламента. Об этом рассказал Алексей Морозов в интервью официальному сайту КХЛ.

Президент КХЛ: естественно, ни один клуб не превышал потолок зарплат

И вот слова президента лиги, на которые следует обратить особое внимание: «Приведу пример. Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчёте потолка. Под это подходят трансферы, например, Наиля Якупова или Никиты Сошникова».

С одной стороны, Морозов объяснил, каким образом те же СКА, ЦСКА, да и «Авангард» (у «ястребов» тоже перед сезоном платёжка была забита почти под завязку) умудряются влезать под потолок, подписывая недешёвых игроков по ходу сезона и при этом ни с кем не расставаясь. С другой – президент лиги прямо указал на слабое место в реформе.

Нюанс, о котором сказал Морозов, выглядит как легальная возможность для богатых клубов обходить потолок. И, на мой взгляд, из-за этой «тонкости регламента» теряется вся суть нововведения. Простой пример. Допустим, «Авангард» был не прочь приобрести Наиля Якупова ещё летом, но у форварда имелся действующий контракт на 70 млн в год. А у «ястребов» под потолком оставалось только 45 млн. Но «Авангард» не отказывается от идеи получить нападающего, а просто ждёт, когда Якупов отыграет за «Амур» некоторое количество матчей и подешевеет на 25 млн, которые ему выплатят в Хабаровске. То же самое и с Сошниковым: в сентябре он бы занял у «армейцев» 60 млн в платёжке, а в начале декабря, когда сыграна половина регулярки – только 30 млн. Примерно столько и занимал под кепкой у ЦСКА отправленный в Уфу Михаил Науменков – вот как была покрыта разница в контрактах этих игроков при обмене.

Наиль Якупов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Понятно, что такая лазейка в регламенте играет на руку топ-клубам. Они получают легальную возможность усиливаться, например, перед дедлайном интересными для них хоккеистами, которых не могли потянуть в начале сезона из-за их высокой цены. Есть риск, что таким образом лучшие игроки вновь будут собираться в нескольких командах, олигархи будут удлинять скамейки, и тогда о каких-то реальных равенстве и честной конкуренции можно будет забыть. Особенно такая практика порочна в КХЛ, где у всем известных команд есть свои скрытые фарм-клубы или побратимы по спонсорской линии. В них очень удобно «прятать» высокооплачиваемого хоккеиста, а забирать его в тот момент, когда он подешевеет и влезет под «кепку». Думаю, что трансфер Мальте Стрёмвалля из «Сочи» в СКА был проведён именно по такой схеме.

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В следующем сезоне лиге необходимо исправлять этот момент, иначе вся идея потолка зарплат превратится в фикцию. И ничего нового придумывать не нужно – следует просто ввести по примеру НХЛ понятие «кэпхит». В Америке так называют среднюю арифметическую зарплату хоккеиста по контракту, которая и идёт в платёжку клуба. Самое главное, что кэпхит не уменьшается пропорционально сыгранным матчам. Понятно, что в КХЛ по пальцам можно пересчитать долгосрочные контракты, редко встречаются прогрессивные или регрессивные соглашения, так что кэпхит в нашей лиге, как правило, будет равен зарплате, которую игрок получает за сезон.

Но это не важно. Главное, что при обмене в платёжке нового клуба игрока будет отражаться объективная сумма, а не оставшаяся часть контракта, а уж денежные выплаты хоккеисту команды поделят между собой. Это будет честно. Тогда Сошников для ЦСКА или Якупов для «Авангарда» будут одинаково стоить (с точки зрения потолка) как в межсезонье, так и перед дедлайном. Мне кажется, именно так и должна работать реформа.