Гарипов провалил матч с бывшей командой. «Ак Барс» учинил разгром «Динамо»

Вратарь хозяев получил пять шайб и был заменён, а сама встреча изобиловала грязными приёмами и драками.

Матчи между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» можно смело назвать классикой российского хоккея. Так было, есть и будет: и во времена Суперлиги, и во времена КХЛ. Не просто ведь у обеих команд пять (!) завоёванных Кубков Гагарина на двоих.

Примечательно, что вожделенный трофей в составе казанцев завоёвывал и нынешний голкипер динамовцев Эмиль Гарипов. Причём, завоёвывал в шикарном стиле, сверхнадёжно сыграв в финальной серии с ЦСКА. Однако с 2018 года прошло много времени. С тех пор Эмиль сумел получить, а затем залечить тяжёлую травму, перейти в «Авангард», а после омского клуба оказаться в «Динамо».

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Не было сомнений, что главный тренер динамовцев Владимир Крикунов выпустит на матч с «Ак Барсом» именно Гарипова. Спортсмены обычно вдвойне настраиваются на матчи со своими бывшими командами. Видимо, что Эмиль, как говорят в таких случаях, просто перегорел. Иначе сложно объяснить случившееся со столь мастеровитым голкипером в отчётном противостоянии.

К середине встречи в воротах Гарипова побывало пять шайб. Вторая – «бабочка», но явно ударившая по психологии россиянина. Странно, что тренерский штаб сразу не прочувствовал ситуацию и не заменил Гарипова. Неудачные дни бывают у всех, а тренер, если он хорошо знает спортсмена, должен это понимать в первую очередь. И, разумеется, моментально реагировать.

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Нет ничего удивительного в том, что подобный ход матча раздражал и нервировал динамовцев. Игра валилась из рук, ничего не получалось, требовалась эмоциональная встряска. В результате уже при счёте 2:6 (после пяти пропущенных шайб Гарипова заменили на Бочарова) в начале третьего периода Бойков впечатал Доуса в борт. Воронков сразу полетел защищать партнёра, началась драка. Защитника хозяев в итоге отправили отдыхать до конца матча.



Бойков всегда был жёстким хоккеистом, но так грязно играть нельзя. Визор Найджела оказался в крови, можно было получить очень серьёзную травму.

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Но и на этом команды не успокоились. Миронов попал под жёсткий удар со стороны Кормье и упал на лёд. За партнёра бросился заступаться Волков, который моментально вступил в кулачный поединок с канадским форвардом. Бой получился классным, в КХЛ давно не было таких зрелищных драк. Грамотно сработали и судьи, которые не стали вмешиваться, как это часто бывает.

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Однако обе драки не помогли динамовцам хоть как-то выровнять положение в счёте. Наоборот, Дыняк забросил седьмую шайбу в ворота хозяев, завершив разгром бело-голубых. Пожалуй, это один из самых ярких матчей в Континентальной лиге за последнее время. Вот только «Динамо» его точно не занесёт себе в актив.