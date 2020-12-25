«У США лучшие вратари на МЧМ». Что пишут в Америке перед матчем с Россией

Перед стартом МЧМ-2021 и матчем между сборными США и России в заокеанской прессе не было недостатка во мнениях.

«Горячий вратарь может привести Америку к золоту»

«Пусть начинается «пузырь» молодёжи! Вокруг нынешнего турнира очень много интриг. Как начнётся молодёжный чемпионат мира, как он закончится (и закончится ли?), сможет ли Канада защитить свой титул чемпиона, как молодые игроки отреагируют на игру без зрителей — только время ответит на эти вопросы. Есть определённая уверенность в том, что привычные фавориты будут претендовать на высшие награды и сейчас.

Группа В — просто потрясающая, там играют Россия, США, Швеция, Чехия и Австрия. У американцев лучший тандем вратарей на этом турнире, а кроме этого, сборная США обладает большой глубиной состава в атаке. Россияне же завоевали медали на 9 последних молодёжных чемпионатах мира из 10. Шведам не хватает тренера и четырёх основных игроков, но они всё равно опасны. Чехи всегда конкурентоспособны, а у австрийцев есть Марко Росси, который может быть смертельно опасен.

Перед первыми матчами стоит выделить несколько игроков в каждой команде, за которыми нужно пристально следить. У американцев это Тревор Зеграс, Коул Кофилд, а также Спенсер Найт и Дастин Вольф. Последние, как я уже говорил, это лучшая вратарская бригада на МЧМ-2021, и если турнир будет проходить так же, как и обычно бывает, то Америке потребуются оба голкипера. «Горячий» вратарь может привести вас прямо в финал, к битве за золото. Но для США голкиперы значат даже больше. Найт — превосходный вратарь, выбранный в первом раунде драфта «Флоридой» в 2019 году, он обладает большими габаритами и играет очень уверенно. Вольф на драфте ждал до последнего раунда, чтобы услышать своё имя, но стал рок-звездой с тех пор, как занял место Картера Харта в «Эверетте». Его статистика зашкаливает, он настоящий боец, потому что ему всегда говорили, что он слишком маленький.

Зеграс был лучшим ассистентом МЧМ год назад, для него это будет заключительный этап карьеры, прежде чем он станет профессионалом и перейдёт на взрослый уровень. Ещё один герой у США — это Коул Кофилд, маленький чистый снайпер.

Тревор Зеграс Фото: instagram.com/trevorzegras

Что касается России, которой придётся начинать турнир матчем против США, то у русских стоить выделить Ярослава Аскарова, Василия Подколзина и Егора Чинахова. У Аскарова прошлогодний МЧМ был единственной неудачей за два с лишним сезона — он будет одним из лучших вратарей турнира. Подколзин сыграет на своём третьем молодёжном чемпионате мира, что уже редкость. У него пока не было прорыва в КХЛ, но он готов к успеху при системе Ларионова. Что же до Чинахова, то он был неожиданным выбором «Коламбуса» на драфте и здорово провёл старт сезона в «Авангарде», — отметил автор канадского телеканала Sportsnet Сэм Косентино.

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Американский Санта с бородой из ваты

«Утром сборная США провела традиционное фотографирование. До матча с Россией оставалась ещё одна тренировка и ещё один сон. Игра против россиян в рождественскую ночь — это первый «большой», настоящий матч для американской сборной. На ужин хоккеистам подадут праздничную индейку, ну а затем их ждёт традиционный визит Санта-Клауса. Тренер Стэн Вонг принёс свой костюм Санты, соорудив бороду из ватных медицинских шариков, чтобы поднять парням настроение.

Подготовка к турниру в этом году была просто уникальной. Очень много усилий было потрачено, чтобы простые вещи функционировали и были безопасными. Итак, 25 хоккеистов сборной США начинают турнир матчем с Россией в надежде привезти домой золотые медали», — отмечает сайт Федерации хоккея США.

«Есть причина быть в восторге от такого состава сборной США — это одна из самых сильных команд турнира даже после потери пяти хоккеистов из-за положительных тестов на коронавирус. Американцы потеряли своих лидеров — Джонни Бичера и Томаса Бордело, но учитывая, как в стране действует программа национального развития молодых хоккеистов (USNTDP), нет сомнений в том, что команда будет боеспособная. В нынешнем сезоне произошло объединение игроков очень сильного 2001 года рождения, с такими хоккеистами как Алекс Тюркотт, Тревор Зеграс и Коул Кофилд. Всё это превратило сборную США в команду, которая может побеждать в каждом матче. Жаль, что Хьюз так и не получил шанса выиграть золото, но американцы выглядят достаточно сильными, чтобы это сделать», — отметил журналист The Hockey News Стивен Эллис.

«Были большие сомнений в том, будет ли вообще сыгран молодёжный чемпионат мира. Но вот мы здесь, несмотря на вспышки ковида. США начинают матчем с Россией, и особый интерес к турниру должны проявить болельщики «Рейнджерс», поскольку в составе американцев играют их «проспекты» Бретт Берард и Хантер Скиннер. Уже второй год подряд у «рейнджеров» молодые игроки выступают за сборную США — на прошлом МЧМ это были защитники К'Андре Миллер и Зак Джонс», — анонсировал обозреватель USA Today из Нью-Йорка Винс Меркольяно.

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«Аскаров может всё решить»

Болельщики на популярном хоккейном форуме Hfboards тоже предвкушают матч между сборными России и США.

«Матчи между США, Россией и Швецией будут битвами. Есть вероятность, что предстоящая игра решит, кто займёт первое место в группе В», — отметил болельщик с никнеймом kilowatt.

«Наверное, это будет мой самый любимый матч на предварительном этапе. Два лучших вратаря, отличные форварды с обеих сторон. Думаю, у американцев есть преимущество, но это должно быть очень интересно. Прогноз: 3:2 в овертайме в пользу американцев», — считает Canada4Gold.

«Меня очень впечатлил Тревор Зеграс. Коуфилд, как только обрёл уверенность, стал очень опасен. Россия в контрольном матче выглядела не слишком убедительно, но я надеюсь, что они прибавят. Амирову нужно стать лучше», — отметил Cheeks Klapanen.

«Звучит банально, но всё сводится к игре вратарей. Ожидаю, что США окажет более серьёзное давление на чужие ворота, а россияне должны получить большое количество атак, в которых у них будет численное преимущество. Посмотрим, на что способен Аскаров, хотя считаю Найта более предсказуемым и стабильным», — считает Rabid Ranger.

«Думаю, у американцев команда чуть лучше, но Аскаров может всё решить. С Канадой у россиян не получалось играть в позиционном нападении, но они были хороши в контратаках. Ставлю на Россию, 2:1», — возразил The Best Coast.