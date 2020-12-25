Последние дни перед дедлайном в КХЛ. Каких обменов ждать на Западе?

«Локомотив» может вернуть Ландера в Казань, а у ХК «Сочи» есть два кандидата на обмен.

27 декабря станет последним днём, когда клубы смогут осуществить обмены хоккеистов и подписать новичков. В этой связи разговоров и трансферных слухов становится всё больше. Руководители команд активно ищут усиление, в том числе и в рядах аутсайдеров лиги, которые не попадут в плей-офф. Рассказав о Восточной конференции, переходим к Западной.

Последние дни перед дедлайном в КХЛ. Каких обменов ждать на Востоке? «Сибирь» активно ищет легионера, а «Магнитка» может отпустить российского защитника в «Локомотив».

з. Даниил Мироманов (ХК «Сочи»), 23 года

38 игр, 23 (8+15) очков, «-7» показатель полезности

В нынешнем сезоне защитник южан Даниил Мироманов раскрыл себя с новой стороны. Хоккеист хорош в атаке, постоянно подключается вперёд, но и об основных оборонительных обязанностях старается не забывать. Да, важно подтянуть полезность, но Мироманов находится в том возрасте, когда нужно продолжать прогрессировать. Кто может забрать Даниила? Например, СКА, если сочтёт, что этот хоккеист способен усилить игру «армейской» команды.

н. Сергей Шмелёв (ХК «Сочи»), 27 лет

38, 24 (10+14), «-10»

Есть у сочинцев и ещё один неплохой актив – форвард Сергей Шмелёв. Помнится, как форвард начал угасать в «Спартаке», после чего генменеджер красно-белых Алексей Жамнов обменял его в «Сочи». На юге России Сергей выступает с середины сезона-2017/2018, показывая в двух последних регулярках очень приличный хоккей. Может, пришло время сменить обстановку и попробовать побороться за Кубок Гагарина с топ-клубом?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Антон Ландер («Локомотив»), 29 лет

31, 14 (7+7), «+5»

Ходят разговоры, что «Локомотив», помимо приглашения защитника Мартынова из «Магнитки», рассматривает вариант с обменом форварда Антона Ландера в «Ак Барс» на Патриса Кормье. Канадец хорошо знаком Андрею Скабелке по работе в «Барысе», а швед уже выступал в казанском клубе, где выглядел намного лучше, чем сейчас в «Локомотиве». После ухода Джастина Азеведу «барсы» продолжают активно работать над легионерскими позициями.

н. Микс Индрашис («Динамо» Рига), 30 лет

25, 18 (10+8), «-3»

Нападающий Микс Индрашис после неудачного сезона в московском «Динамо» стал получать в родной Латвии намного больше доверия и игрового времени. Разумеется, это не могло не сказаться на результативности Микса. У Петериса Скудры форвард выступает хорошо, поэтому может заинтересовать команды, которые ищут легионерское усиление в дедлайн. Например, «Сибирь», если до Новосибирска так и не доедет американский нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон.

н. Евгений Ковыршин («Юность»), 34 года. Может перейти в минское «Динамо»

25, 15 (5+10), «+9»

Минское «Динамо» стабильно идёт в кубковой восьмёрке Запада. Белорусские болельщики наверняка довольны таким результатом, однако для закрепления успеха «зубрам» необходимо усилить свой состав. Недавно команду покинул её лучший снайпер Егор Шарангович. Поэтому логично, что минчанам необходим центральный форвард в первые звенья.

При этом в Беларуси пишут, что у «Динамо» есть финансовые трудности, поэтому клуб вряд ли клуб сможет пригласить серьёзного игрока. Другое дело — поискать ресурсы в местном чемпионате. Уже прошёл слух, что в «Динамо» может вернуться форвард Евгений Ковыршин, сыгравший 435 матчей в КХЛ. А вот покинувшего «Нефтехимик» Андрея Костицына в Минске вряд ли стоит ждать.

Покинет ли кто-то «Динамо»? Вполне возможно, из-за тех же финансовых проблем. Команда без проблем сможет продать любого из лидера, например, Спунера. Райан — идеальный плеймейкер, который совсем скоро станет НСА. Но это крайняя мера. В столице Беларуси все ещё рассчитывают решить финансовые проблемы без продажи ключевых игроков.