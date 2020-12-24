Последние дни перед дедлайном в КХЛ. Каких обменов ждать на Востоке?

27 декабря станет последним днём, когда клубы смогут осуществить обмены хоккеистов и подписывать новичков. В этой связи разговоров и трансферных слухов становится всё больше. Руководители команд активно ищут усиление, в том числе и в рядах аутсайдеров лиги, которые не попадут в плей-офф.

Последний шанс найти работу. Кто ещё может усилить клубы КХЛ в дедлайн? Через 12 дней окно переходов в КХЛ закроется до следующего межсезонья. У клубов есть последняя возможность пополнить свои составы.

н. Дэн Секстон («Автомобилист»), 33 года

31 игра, 18 (4+14) очков, «+4» показатель полезности

Поговаривают, что к форварду Дэну Секстону присматриваются в «Сибири». Да, сейчас в команде пять легионеров, но Эрик О'Делл не сможет играть длительный срок из-за травмы. Пекку Йормакку не так давно попросили на выход, поэтому место для легионера у новосибирцев есть. Кроме того, «Автомобилист» не против того, чтобы разгрузить платёжку и избавиться от легионера, который в последнее время слабо выступает в плей-офф. Хотя и в регулярке американец стал выглядеть хуже, нежели раньше. Может, в «Сибири» дела пойдут иначе?

н. Илья Ковальчук, 37 лет

Без команды.

Да, это не обмен, но не упомянуть про Ковальчука нельзя. Думается, что именно Илья является главной трансферной целью «Авангарда». Председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов говорил, что поиск форварда ведётся, и кандидатуры наверняка есть. Но Илья, конечно, номер один в списке «ястребов». Получить в состав столь опытного, харизматичного и профессионального хоккеиста – мечта любого руководителя. Есть ощущение, что стороны в итоге всё же ударят по рукам. Вряд ли Илья вернётся в НХЛ. Для КХЛ же звезда уровня Ковальчука просто необходима.

Крылов: «Авангард» несильно поменяется до дедлайна, Ковальчук — один из кандидатов

з. Егор Мартынов («Металлург» Мг), 30 лет

23, 8 (3+5), «-1»

Коллеги из издания Sport24 сообщили, что защитник «Магнитки» Егор Мартынов может быть обменян в другую команду. Подтверждаем эту информацию и дополняем её. Заинтересованность к Мартынову проявляют «Локомотив» и лично главный тренер «железнодорожников» Андрей Скабелка. Также добавим, что у Мартынова есть пункт в контракте, согласно которому без его согласия обмен не состоится. В нынешнем сезоне Мартынов уже перенёс травму, но сумел восстановиться.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Патрис Кормье («Ак Барс»), 30 лет

29, 12 (3+9), «+3»

Даже если Джастин Азеведу не вернётся из Канады в Россию (скорее всего, так оно и случится), у «Ак Барса», который уже подписал соглашение с финном Харри Песоненом, будет лишний легионер. Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов любит глубину состава, однако разговоры о том, что канадскому нападающему Патрису Кормье активно ищут новый клуб, по-прежнему не утихают.

Азеведо неожиданно (депрессия) уезжает из КХЛ. Он должен был стать легендой «Ак Барса» Один из лучших легионеров в истории лиги покидает Россию после шести сезонов в Казани. Всё из-за семейных проблем.

н. Павел Порядин («Нефтехимик»), 24 года

25, 19, (9+10), «+3»

Не удивимся, если «Нефтехимик» перед дедлайном разберут по частям. Кого оттуда можно забрать? Например, российского нападающего Павла Порядина, на которого ещё в прошлом сезоне положил глаз СКА. Павел – отличный актив для любого клуба. До сегодняшнего дня все также понимали, что вряд ли кому-то помешает и нападающий Александр Кучерявенко. Опытный центрфорвард, проводящий один из лучших сезонов в карьере, мог стать усилением под плей-офф. Такая практика обменов широко распространена не только в КХЛ, но и в НХЛ. В результате Кучерявенко перешёл в московское «Динамо».

н. Хантер Шинкарук («Куньлунь»), 26 лет

28, 23 (10+13), «-12»

Лакомый кусочек «Куньлуня», которым могут заинтересоваться в том же Минске. Уж коли «Динамо» в нынешнем сезоне практически наверняка попадёт в плей-офф, нужно усилить состав забивным иностранцем. Шинкарук в этом плане отлично подходит «зубрам». Но переманить канадца в свои ряды могут и более состоятельные клубы. Единственное, у Хантера не слишком хороший показатель полезности. В обороне нужно отрабатывать тщательнее.