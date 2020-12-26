Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.

Россия едва не отдала Америке выигранный матч. Но есть первая победа над США за 4 года!

На МЧМ-2021 сборная России собиралась начинать без раскачки, и соперник для такого дебюта оказался наиболее подходящий. Сборная США, невероятно умная, техничная и мастеровитая команда, не похожая на типичную североамериканскую давящую машину – прекрасная проверка на прочность для симпатичной сборной Игоря Ларионова.

Профессор не удивил сочетаниями звеньев, выставив те связки и тройки, которые ожидались, да и американцы не стали мудрить, собрав своих главных звёзд в двух ведущих звеньях. На последнем рубеже ожидалась дуэль самых талантливых голкиперов турнира – Ярослава Аскарова и Спенсера Найта.

Начало первого периода наглядно проиллюстрировало, что на льду арены в Эдмонтоне сошлись две команды, исповедующие похожий стиль игры. Меньше силового давления, агрессии, больше комбинаций и интеллекта. При этом скорости что у России, что у США были невелики. В такой атмосфере наши парни чувствовали себя комфортнее, и половину стартового отрезка не давали американцам ни разу бросить по воротам. Сами же за это время уверенно отбились в меньшинстве, а затем организовали первый гол в матче: короткая позиционка от четвёртого звена закончилась набросом Артемия Князева от борта и мастерским подправлением Василия Пономарёва. 1:0!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Лишь на 12-й минуте Артур Калиев нанёс первый американский бросок в створ, но этот момент стал отправной точкой «взрыва» от сборной США. Соперник россиян взвинтил скорости, добавил в бросковой активности, и вскоре добился успеха – наброс Кэма Йорка от синей линии оказался неберущимся для Ярослава Аскарова. Наш голкипер мог сыграть удачнее, но в его защиту скажем, что на пятачке здорово отработал Мэттью Болди – поначалу шайбу даже приписали форварду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте USA Hockey.

Несколько минут после пропущенной шайбы стали для россиян самым тяжёлым отрезком в матче. США подавили наших парней активностью, завладели инициативой, и Аскаров несколько раз выручил сборную России, полностью исправившись за тот небольшой ляп. Впрочем, подопечные Игоря Ларионова смогли быстро прийти в себя, отодвинуть игру от своих ворот, ещё и получилось заработать большинство. Забить не удалось, но психологическая уверенность была возвращена.

Второй период лучше начала сборная США, чумовой момент был у Бобби Бринка, но американский форвард умудрился промахнуться с пятачка мимо пустых ворот. А уже через минуту Россия наказала его за транжирство: классная вертикальная атака, Максим Грошев бросил в отрыв Захара Бардакова, и наш нападающий легко переиграл Найта в очной дуэли. 2:1!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

После этого американцы предприняли попытки быстро сравнять счёт, но Россия грамотно отбивалась, в том числе и в меньшинстве, а на экваторе матча забила третий гол. И снова отличилось номинально четвёртое звено! Грошев и Бардаков накрыли защитников сборной США в чужой зоне, шайба после перехвата пошла на пятак, где её уже караулил Василий Пономарёв. 3:1!

Американцы не знали, что делать и куда бежать! Нокаутирующее начало сборной России на МЧМ Сборная США 12 минут не могла даже бросить по воротам Ярослава Аскарова и получили четыре гола в свои ворота.

Голкипер сборной США Спенсер Найт, считавшийся одним из лучших вратарей турнира, откровенно не выручал в матче с Россией, а на 33-й минуте и вовсе допустил грубейшую ошибку: выбросил шайбу из зоны прямо на клюшку Илье Сафонову, а тот здорово попал от синей линии, не позволив незадачливому голкиперу оперативно исправить свой ляп.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

4:1! Россия забросила четыре шайбы с 12 бросков, а Найт отправился на скамейку запасных. На лёд вышел Дастин Вольф, но смена голкипера взбодрить американцев не смогла. Они вроде бы и атаковали, но как-то сумбурно, лидеры выглядели потерянными, а ближе к очередному голу была российская команда.

Ошибка вратаря США, после которой его сразу убрали со льда. Найт подарил гол России Вышел из ворот, куда-то кинул шайбу, а потом не успел вернуться. А говорили, что у американцев сильные вратари.

В третьем периоде сборная России старалась играть в соответствии с философией Ларионова, то есть – с позиции силы, даже уверенно ведя в счёте. Американцы же как будто не знали, что им делать, но уже во второй раз за матч сумели как-то резко, одномоментно добавить. В середине периода сборная США устроила неплохой навал на наши владения, россияне проиграли пятак и позволили Джону Фариначчи с добивания забить второй американский гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте USA Hockey.

Эта шайба, разумеется, распалила сборную США, и хоть наши парни старались обороняться грамотно, периодически становилось тревожно. Но Аскаров тащил в нужный момент, кроме того, исправно расправлялась пружина российских контратак. В одной из них Егор Чинахов убежал на рандеву с Вольфом, но не смог переиграть американского голкипера. Сразу после этого Марат Хуснутдинов заработал необязательное удаление в чужой зоне, но наша сборная в очередной раз великолепно отработала в меньшинстве в этой встрече.

Увы, это было не последнее меньшинство для России в этом матче. За три минуты до конца основного времени Илья Сафонов получил ещё одно совершенно не нужное удаление в чужой зоне, и на этот раз американцы воспользовались подарком — бросок от синей линии в исполнении Зеграса Аскаров почти не видел из-за траффика и отразить не сумел.

К счастью, для сборной России всё закончилось хорошо, и она не отдала американцам собственноручно выигранный матч. При минимальной разнице в счёте наши парни отбились, а точку в матче поставил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

5:3, Россия начинает с победы МЧМ-2021. Это, кстати, первый успех в матчах с США на МЧМ за 4 года. Но нужно что-то делать с дисциплиной, иначе есть риск, что повторится печальная прошлогодняя история.