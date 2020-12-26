Судьи простили сборную России? Американцы могут устроить скандал из-за пятого гола наших

Когда Чинахов забивал в пустые ворота, на льду находилось 6 российских хоккеистов. Вместо гола наша команда должна была получить удаление.

Сборная России одержала победу в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею над командой США. Подопечные Игоря Ларионова выглядели здорово, но не смогли избежать валидольной концовки, пропустив две шайбы во второй половине третьего периода. Напряжение сняла лишь шайба Егора Чинахова в пустые ворота за 21 секунду до конца основного времени.

Россия едва не отдала Америке выигранный матч. Но есть первая победа над США за 4 года! Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.

Но этот гол, вероятно, был забит с нарушением правил, которое не заметили ни арбитры встречи, ни сами американцы. Скорее всего, шайба Чинахова должна была быть отменена, а сборную России в этом эпизоде следовало наказать малым штрафом. Что же произошло?

Посмотрите, когда Чинахов уже в американской зоне приближается с шайбой к пустым воротам, у скамейки сборной России происходит смена. Последним в сторону своей лавки катится Шакир Мухамадуллин, вместо него выскакивает Даниил Чайка, но защитник «Салавата Юлаева», очевидно, заметив, что Чинахов доводит голевое дело до конца, меняет траекторию движения и остаётся на льду. Чайка тоже уже покинул полутораметровую зону, в пределах которой можно спокойно меняться, и формально принимает участие в игре. В результате, в момент взятия ворот (ещё до пересечения шайбой ленточки) у сборной России на льду оказывается шесть человек. А это – нарушение численного состава, отмена гола Чинахова, удаление у нашей команды, вбрасывание в зоне Аскарова при счёте 4:3, и 21 секунда в расстановке «4 на 6» против американцев.

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Фото: Скриншот с трансляции Первого канала

Кстати, любопытна реакция Мухамадуллина. Когда Шакир заметил перебор русских игроков на площадке, то он не ринулся на свою скамейку, а попытался вернуть на неё Чайку, хотя тот уже отъехал дальше, да и вообще вышел на свою смену. Явная ошибка уфимского защитника, которую, похоже, просто прозевали арбитры. Кстати, именно Мухамадуллин получил «плюсик» в графу полезности за пятый гол нашей сборной. Но как же быть с Чайкой, который в момент взятия ворот почти доехал до центрального круга?

Наверняка на этот эпизод американцы ещё обратят внимание, когда пересмотрят матч. И, возможно, даже закатят скандал. Ведь вместо пятого гола России, который снял все вопросы о победителе, США могли получить реальный шанс утащить эту встречу в овертайм.

«Канадские арбитры работают прилично». Что говорил Ларионов после победы над США Почему у сборной России забивает третье-четвёртое звено, а не первое. Что случилось в концовке. И в чём причина нервозной игры Аскарова.

Интересно, что очень похожий момент совсем недавно случился в матче регулярки КХЛ между «Салаватом» и «Сибирью». Из-за нарушения численного состава арбитры отменили гол уфимцев в меньшинстве и оставили «Салават» втроём.

«СЮ» — «Сибирь»: гол хозяев в меньшинстве был отменён из-за нарушения численного состава

И там ведь тоже была, по сути, формальность – неправильную смену «юлаевцы» проводили уже когда Гранлунд замыкал передачу Кадейкина на пустые ворота. Ситуация никак не влияла на игру, однако правила есть правила. В Уфе судьи проявили принципиальность, а в Эдмонтоне арбитры простили сборную России. Или просто не заметили нарушения.