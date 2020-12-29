«Сам удивился, что стал капитаном». Первое интервью Ковальчука в «Авангарде»

За сутки до дедлайна в КХЛ «Авангард» подписал контракт со звёздным нападающим Ильёй Ковальчуком. 37-летний форвард вчера прибыл в расположение команды, прошёл медосмотр, а сегодня дал первое интервью в статусе хоккеиста «ястребов». Кови рассказал, как он пришёл к такому выбору продолжения карьеры, как воспринял капитанскую нашивку в «Авангарде», когда готов выйти на лёд, закрыл ли страницу НХЛ и до какого возраста собирается играть в хоккей.

«Тяжело говорить, поехал ли бы я играть в Омск»

«Я недолго думал над предложением от «Авангарда». Посоветовался с семьёй и решил поехать, всё очень быстро произошло. Контракт заключён по схеме «1+1»: после этого сезона, если ни одна из сторон не возражает, он будет продлён ещё на год автоматически. Семья пока не приехала в Россию, но собирается. Супруга точно приедет скоро, дети, думаю, подтянутся к плей-офф. Агент Черных сказал, что я хотел остаться в Америке? Это вы спросите у него, мои интересы представляет Юрий Николаев. Тяжело говорить, поехал ли бы я играть в Омск. «Авангард» пока в Балашихе, что сейчас об этом говорить. Но, наверное, действительно важно было играть дома, в Москве, в том числе и из-за детей».

«Ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но решил, что надо играть»

«Я ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но в нынешней мировой ситуации пришлось бы слишком долго сидеть без дела. Я решил, что нельзя делать такой большой перерыв, тем более в моём возрасте, и надо играть. Но никакие двери в НХЛ я не закрывал. От каких команд ждал предложений? Это уже не важно, я подписал контракт с «Авангардом», и считаю, что это правильное решение в данный момент моей карьеры. Если я вам сейчас что-то скажу, это породит ненужные слухи. Появлялась информация о моём переходе в «Спартак»? Не знаю, из «Спартака» на меня никто не выходил, не было никакого общения».

«По моей информации, уже завтра выскочу играть»

«Нахлынула ли ностальгия по работе с Хартли в «Атланте»? Нет, ностальгии не было, но возникло ощущение, что мы с ним как будто не расставались. Сегодня уже было несколько собраний, какое-то видео посмотрели, всё в рабочем режиме. Боб великолепный специалист, выстроил отличную команду. Его система, наверное, не совсем привычна многим ребятам, которые всю жизнь играли в России, но он подходит детально ко всему, молодых ребят ставит на правильные рельсы, а ветеранам объясняет, что им нужно быть хорошим примером. Вчера по прилёту прошёл медосмотр, сдал тест на ковид, так что всё в порядке. Я отлично себя чувствую в физическом плане и завтра готов играть. Не знаю, говорил Хартли или нет, но, по моей информации, я уже завтра выскочу».

Фото: hawk.ru

«У «Авангарда» теперь два капитана. Пока не знаю, как это будет выглядеть»

«Как оцениваю свою роль держателя раздевалки и капитана команды? Для меня самое главное — быть самим собой. У нас теперь два капитана в «Авангарде», будем чередовать с Емелиным эту должность, как я понял. Пока не знаю, как это будет выглядеть, вопрос к тренерскому штабу. Я, если честно, сам этому удивился, мне только сегодня утром об этом сказали. Я думаю, все детали будут известны позже. Но на самом деле не важно, у кого какая нашивка, все понимают, что нужно отдаваться на сто процентов. До плей-офф осталось 20 игр, нам необходимо сплотиться, найти взаимопонимание и в хорошем состоянии подойти к кубковым матчам. С кем буду играть в тройке? Мне без разницы, это решит Хартли. Буду завоёвывать минуты, чем больше буду играть, тем лучше. Вижу ли я себя в «Авангарде», как игрок для большинства? Всё зависит от решения Хартли и тренерского штаба. Я готов в любой ситуации выходить и помогать команде».

Фото: hawk.ru

«В отличие от Ягра, у меня четверо детей. Но пока есть здоровье и желание, буду играть»

«Низкая результативность в последнем плей-офф НХЛ? Не люблю никаких оправданий, просто что-то не получилось, надо было лучше играть, тогда бы и игрового времени больше было. Не могут что-то конкретно сказать, что не получилось, сам виноват. Смогу ли я играть в хоккей после 40 лет, как Ягр? В отличие от Яромира, у меня четверо детей, поэтому мне есть чем заниматься после окончания карьеры. Но пока здоровье позволяет и есть желание, буду играть».