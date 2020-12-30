Амиров поблагодарил Чинахова за буллит, Князев не считает австрийцев аутсайдерами, а наш соперник видит прогресс в своей игре.

«С Россией мы сыграли лучше, чем с США и Швецией». Что говорили наши и австрийцы после 7:1

Разгром австрийцев россиянами обе сборные восприняли вполне буднично. Наша команда обрела нужную уверенность после поражения от чехов, а Австрия охотно признала, что бороться с фаворитами на равных пока не может.

Наставник молодёжной сборной Австрии Роджер Бадер после матча не был расстроен крупным поражением. Более того, он посчитал матч с россиянами лучшим на молодёжном чемпионате мира для своей команды.

Русские звёзды оттянулись на аутсайдере. Но наши умудрились проиграть Австрии целый период Уверенная победа сборной России перед важнейшей встречей со шведами, но подопечные Ларионова позволили австрийцам слишком многое.

«Это был наш лучший матч на чемпионате мира. Конечно, мы не можем на равных соперничать с Россией, но если сравнивать с матчами против Швеции и США, то мы стали играть лучше, активнее. Это и есть наша цель — становится лучше с каждым днём, стараться дать бой любому сопернику. Впереди у нас матч с чехами, где тоже придётся непросто. Но мы готовы сражаться. В одном конкретном матче всё может произойти», — сказал Бадер.

«Австрия доставила массу неприятностей»

Защитник сборной России Артемий Князев отверг мысль о том, что австрийцы аутсайдеры МЧМ.

«Хорошая командная победа. Много ребят, которые не забивали до этого, отметились голами. Будем придерживаться этого настроя и дальше. Игра Подколзина? Он наш лидер, он заряжает нас энергией, заводит в раздевалке. Он наш лидер и на льду, делает отличную игру.

Амиров забил классный гол с буллита. Он хорошо играет в КХЛ, у него отличный бросок, так что отлично сыграл.

Австрия — аутсайдер группы? Я бы так не сказал. Для нас, для игроков обороны этот матч тоже был полезным. Соперник забил гол, много неприятностей нам создали. С точки зрения защитников было важно отработать позиционное взаимодействие, атаки. Так что не стоит думать, что польза была только форвардам», — отметил Князев.

«Перестановки в звеньях — это рабочий процесс»

Родион Амиров, ставший автором первой шайбы в ворота австрийцев, рассказал об исполнении штрафного броска.

«Мой буллит? Да, это была домашняя заготовка. У этого вратаря ловушка с той же стороны, как и у Аскарова. Спасибо большое Егору Чинахову, что заработал этот штрафной бросок. Слава богу, удалось реализовать.

В психологическом плане было важно почувствовать уверенность, забить. Слава богу, что получилось так хорошо сыграть. Дай бог, чтобы и дальше всё шло так же. Мы все заточены ради одной цели.

Уже завтра матч со Швецией. Это хороший, быстрый соперник. Сейчас самое главное — восстановиться, потому что идут две игры подряд. Тренерский штаб найдёт нужные слова и подскажет, что и как делать в завтрашнем матче. Надеюсь, у нас всё будет хорошо.

Как я воспринимаю перестановки в звеньях, потому что начинал в первом звене? Перестановки — это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее, потому что нужно было дать импульс, наша тройка не забивала в первых матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, удалось забить. Это придаст уверенности в следующих матчах и, конечно, в матчах плей-офф», — сказал Амиров.