«С Россией мы сыграли лучше, чем с США и Швецией». Что говорили наши и австрийцы после 7:1

Разгром австрийцев россиянами обе сборные восприняли вполне буднично. Наша команда обрела нужную уверенность после поражения от чехов, а Австрия охотно признала, что бороться с фаворитами на равных пока не может.
Наставник молодёжной сборной Австрии Роджер Бадер после матча не был расстроен крупным поражением. Более того, он посчитал матч с россиянами лучшим на молодёжном чемпионате мира для своей команды.
«Это был наш лучший матч на чемпионате мира. Конечно, мы не можем на равных соперничать с Россией, но если сравнивать с матчами против Швеции и США, то мы стали играть лучше, активнее. Это и есть наша цель — становится лучше с каждым днём, стараться дать бой любому сопернику. Впереди у нас матч с чехами, где тоже придётся непросто. Но мы готовы сражаться. В одном конкретном матче всё может произойти», — сказал Бадер.
«Австрия доставила массу неприятностей»
Защитник сборной России Артемий Князев отверг мысль о том, что австрийцы аутсайдеры МЧМ.
«Хорошая командная победа. Много ребят, которые не забивали до этого, отметились голами. Будем придерживаться этого настроя и дальше. Игра Подколзина? Он наш лидер, он заряжает нас энергией, заводит в раздевалке. Он наш лидер и на льду, делает отличную игру.
Амиров забил классный гол с буллита. Он хорошо играет в КХЛ, у него отличный бросок, так что отлично сыграл.
Австрия — аутсайдер группы? Я бы так не сказал. Для нас, для игроков обороны этот матч тоже был полезным. Соперник забил гол, много неприятностей нам создали. С точки зрения защитников было важно отработать позиционное взаимодействие, атаки. Так что не стоит думать, что польза была только форвардам», — отметил Князев.
«Перестановки в звеньях — это рабочий процесс»
Родион Амиров, ставший автором первой шайбы в ворота австрийцев, рассказал об исполнении штрафного броска.
«Мой буллит? Да, это была домашняя заготовка. У этого вратаря ловушка с той же стороны, как и у Аскарова. Спасибо большое Егору Чинахову, что заработал этот штрафной бросок. Слава богу, удалось реализовать.
В психологическом плане было важно почувствовать уверенность, забить. Слава богу, что получилось так хорошо сыграть. Дай бог, чтобы и дальше всё шло так же. Мы все заточены ради одной цели.
Уже завтра матч со Швецией. Это хороший, быстрый соперник. Сейчас самое главное — восстановиться, потому что идут две игры подряд. Тренерский штаб найдёт нужные слова и подскажет, что и как делать в завтрашнем матче. Надеюсь, у нас всё будет хорошо.
Как я воспринимаю перестановки в звеньях, потому что начинал в первом звене? Перестановки — это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее, потому что нужно было дать импульс, наша тройка не забивала в первых матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, удалось забить. Это придаст уверенности в следующих матчах и, конечно, в матчах плей-офф», — сказал Амиров.
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