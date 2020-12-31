Хольц: мы более мастеровитые, и русским приходится цеплять нас клюшками. Они играют грязно

Нападающий молодёжной сборной Швеции Александер Хольц поделился мнением о поведении игроков сборной России в матче чемпионата мира 2021 года.

«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут", — сказал Хольц.

Второй период сложился неудачным образом для российской команды. Подопечные Ларионова заработали четыре удаления подряд, тогда как шведы не получили ни одного штрафа. При этом Хольц отличился уже при игре в равных составах, сравняв счёт в матче.