«Мы не играли грязно. А удаления не были очевидными». Что сказали наши и шведы после матча

Защитник сборной Швеции Филип Броберг в одном из эпизодов проверил на прочность борт стадиона «Роджерс Плэйс», но на послематчевой пресс-конференции выглядел достаточно бодро.

«Играли хорошо, за исключением первых 10 минут»

«Считаю, что мы не играли в свой хоккей в начале матча. Во втором периоде мы значительно прибавили, стали играть так, как это было нужно. В целом, показали неплохой хоккей, за исключением первых десяти минут матча. Все 60 минут была очень плотная, равная игра. Будем готовиться к завтрашнему матчу, будем фокусироваться на этом.

Прервалась наша победная серия из более чем 50 матчей на групповых этапах? Это не имеет значения. Наша цель состоит в победе на турнире, а не на групповом этапе. Это поражение сделает нас сильнее. Мы будем готовы к завтрашней игре.

Есть ли сомнения в моём участии в завтрашнем матче после удара о борт? Я не хочу это комментировать», — отметил Броберг.

Голкипер сборной Швеции Йеспер Валльстедт провёл первый матч на турнире, сменив в воротах Хуго Альнефельта, и был благодарен тренерскому штабу за предоставленный шанс.

«Я не играл ещё на турнире, это был мой первый матч. Узнал, что буду играть вчера на тренировке, у нас было несколько индивидуальных занятий. Считаю, что игра получилась неплохой. Конечно, трудно играть первый матч за несколько недель, но мы выглядели неплохо и вполне могли победить. Мы боролись весь матч и прибавили как команда. Конечно, очень обидно проиграть в овертайме», — отметил Валльстедт.

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Главный тренер сборной Швеции Йоэль Рённмарк тоже был на позитиве.

«Мы сделали много хороших вещей сегодня. Россия играла очень интенсивно, но мы выдержали темп. Трудная, плотная игра. Мы не забили в большинстве во втором периоде? Конечно, каждый хочет забивать как можно больше. Считаю, что мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. О победной серии на групповых этапах вообще не думали. Мы проиграли этот матч, хотя бились за победу — это единственное, о чём мы заботились.

Будет ли играть Броберг завтра? Я надеюсь, что все сыграют, и у нас нет травмированных. Альнефельт тоже не травмирован, у нас все в строю», — отметил тренер «тре крунур».

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«Не могу сказать, что были очевидные удаления»

Защитник сборной России Кирилл Кирсанов сыграл более 26 минут в матче со Швецией, но сказал, что готов к такой нагрузке.



«Швед сказал, что они более мастеровиты? Мастерство у всех команд высокое на этом турнире. Я не могу сказать, что Швеция более мастеровитая команда. У нас тоже мастеровитая команда, не зря же нас выбрали в сборную.



Мой победный гол? Спасибо тренерам, что выпустили в большинстве, доверили. Как-то она сама там залетела, так получилось, нормально. Сыграл много, но я готов играть по 27-30 минут, состояние отличное», — сказал Кирсанов.

Нападающий российской команды Марат Хуснутдинов был в хорошем настроении после победы и был не согласен с определением грязной игры, которое высказали соперники.



«Гол в овертайме? Хорошая работа была проделана до этого. Михаил Абрамов заработал на себе удаление, а затем был хороший бросок в створ и добивание. Шведы забили в самой концовке, перевели матч в овертайм, но не могу сказать, что было сложно. Все ребята понимали, что игра продолжается.



Шведы сказали, что мы играем грязно? Нет, конечно, никакой грязи не было. Это не наша игра, никаких грязных силовых приёмов. У нас нет никакого акцента на такой игре. Не знаю, может быть, со стороны шведов наша игра смотрелась таким образом, но мы не играли грязно.



Удаления во втором периоде? Не могу сказать, что были очевидные удаления. Минус в том, что мы давали минимальный повод. Все понимают, что удаляться нельзя. Мы ещё поговорим об этом.



Решающее вбрасывание проиграл в концовке третьего периода? Конечно, это ответственность. Там уже знаете, как повезёт, как отскочит, как сработает подбор. Минус, что проиграл его и дал сопернику реализовать момент. Будем работать. Что касается следующего соперника, то там всё равно, на кого выходить», — сказал Хуснутдинов.