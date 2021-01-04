«Читал, что создали новую «Красную машину». Жду, что с канадцами Россия полетит вперёд»

Перед стартом самых важных матчей молодёжного чемпионата мира – 2021 «Чемпионат» созвонился с Ильёй Брызгаловым, который дал своё мнение по сборной России, по её сопернику по полуфиналу грозной команде Канады, и отметил, что это два равных по силе соперника.

«У нас любят говорить о русофобии, каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание»

— Удивлены, что Россия так натужно прошла Германию?

— Нечему удивляться. Главное, Россия идёт дальше, а с каким счётом выиграли, уже неважно. Завтра всё равно играть с канадцами, и даже если бы забили 10 голов немцам, от этого бы ребята не стали играть лучше в полуфинале.



— Немцы дважды в штангу попали, наши дважды по пустым воротам промазали, было волнительно.

— Зато как интересно! Бывает ведь, что повели 4:0, и можно выключать телевизор, а здесь игра держит в напряжении до последнего, сидишь, переживаешь. В этом и есть красота спорта.



— Если немцы так здорово оборонялись и сами создавали шансы, как же нам с сильными соперниками играть?

— Мы и чехам проиграли, а шведы их вынесли, это ничего не значит. Обычное заблуждение думать, что если мы кого-то 10:1 обыграли, а другая команда всего 2:1, то мы её сейчас легко сделаем. Это неправильный взгляд на хоккей. Это одна игра, я жду напряжённой равной игры между оставшимися командами. Мне кажется, у канадцев не будет лёгкой прогулки в полуфинале только потому, что наши имели проблемы с немцами. Я вообще не уверен, кто выиграет, всё будет зависеть от выполнения маленьких деталей, от игровой дисциплины, от удалений. Всё будут решать нюансы.



— Турнир обслуживают исключительно канадские судьи, причём не самые опытные и компетентные. Даже Ларионов просил их быть более справедливыми. Не думаете, что судьи, пусть и ненамеренно, но будут подсуживать своим?

— Это ущербное мировоззрение. Если бы я был российским судьёй, который бы работал на матче России с Канадой, я бы хотел не помочь российской сборной выиграть, а отработать профессионально, показать свою лучшую работу. Прежде всего я профессионал.



— По ним не видно, что они профессионалы.

— Это другой вопрос, у судей бывает разная квалификация. На матчах детских команд, например, работают арбитры, для которых судейство – это подработка в выходные. Если они и делают ошибки, то не специально, а в силу низкой квалификации. Это не вопрос гражданства, просто в связи с пандемией ИИХФ не может предоставить более квалифицированных судей. Я бы никогда не свистел в одну сторону, чтобы помочь другой команде выиграть. После этого может остаться неприятное послевкусие, что мы выиграли, потому что нам помогли судьи.

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Если человек считает себя профессионалом, ему неважно, какие команды играют. Я бы судил честно в меру своей компетенции. Мне кажется, эти ребята уважают себя и свою профессию и будут судить справедливо. Если и будут ошибки, то ненамеренные. Но такое бывает и в НХЛ, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Арбитры понимают, что на них огромное давление, что за ними будут пристально наблюдать, ведь канадские судьи обсуживают матч Россия – Канада. Они будут под микроскопом, учитывая, как у нас в России любят говорить о русофобии, что мы жертвы, и весь мир против нас, то каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание.



Ребятам надо об этом не думать, подготовиться к матчу, а тренер должен сказать, чтобы игроки сконцентрировались на своей игре, а не обращали внимания на то, что они не могут контролировать. Тратить эмоции на пустые разговоры не имеет смысла. Большую роль будет играть тренерский штаб, он должен контролировать команду в этом аспекте.

— Канада вообще не замечает соперников, в полуфинале они, как обычно, снова выскочат как гориллы из клетки?

— Понятия не имею! В четвертьфинале они довольно тяжело выиграли, не сказал бы, что они катком проехались по чехам. Канадскому вратарю не раз приходилось вступать в игру, делать приличные сейвы, а игра закончилась только 3:0. Чешский вратарь пропустил необязательный второй гол, а забей чехи, и игра могла сложиться по-другому. Канадцы давали чехам моменты, чтобы забить. Такие же моменты будут и у наших ребят, надо просто их реализовывать.



— Какой будет игра – весёлая, в обе стороны, или наши будут сидеть в обороне?

— Я читал, что у нас создали новую «Красную машину», ожидаю, что ребята полетят вперёд, будут играть в современный хоккей, не будут сидеть в обороне, а будут искать счастье у чужих ворот, постоянно атаковать.



— В Канаде обсуждают нашу непоставленную игру в атаке — в большинстве на синей линии все могут сгрудиться, перехода из обороны в атаку с поддержкой нет, всё легко читается, всё слишком просто. Согласны?

— Всё гениальное просто. Шведам же забили много голов в большинстве, хотя шведы очень мягкотелые. Они мне очень не понравились. Умненькие, техничные, но совершенно не могут играть с североамериканцами, попадают под их каток. Только начинается жёсткий хоккей, шведы пропадают, это отличительная черта их юношеского хоккея. В НХЛ они уже привыкают к силовому хоккею, и на Олимпиадах мы видим совсем других шведов.

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— Россия тоже не оказывает мощного силового давления.

— Но мы прививаем другой хоккей – «Красную машину», игру в пас, «отдал – открылся», «Детройт» 1990-х годов.



— С канадцами придётся играть в силовой хоккей.

— Обязательно надо, но наши ребята тоже не из теста сделаны, могут и принять удар, и ударить сами. Главное, чтобы клюшки держали на льду и в спину не били.

«Прошлогодняя сборная России мне больше нравилась, она была интереснее, мобильнее»

— Игорь Ларионов не раз подчёркивал, что настрой на войну с североамериканцами – в прошлом, главное – получать удовольствие. Это к лучшему или на канадцев надо именно как на войну идти?

— Если хоккей не приносит удовольствия, надо менять сферу деятельности. МЧМ – венец молодёжного хоккея, то, к чему эти ребята шли всю свою детско-юношескую карьеру, это самые важные для них матчи на данный момент. Не могу понять, как они могут не приносить удовольствия.



Если сравнивать эту команду и прошлогоднюю, то та команда мне намного больше нравилась. Она была интересней, более мобильной, более техничной, защитники подключались. А в этом году защитники привязаны к синей линии, не бегут, не оказывают давления, не прыгают в пустые зоны. Поэтому и существуют проблемы, что были с Германией и Чехией. Трём нападающим довольно тяжело преодолеть пять игроков защиты, для этого и нужна помощь своих защитников. Они должны нырять в зону нападения, создавать хаос. И, конечно, надо доводить шайбу до ворот, когда партнёры находятся на пятаке. А когда попадаешь в блок, вся работа бессмысленна.



— У нас некоторые защитники могут начудить, провалиться в обороне.

— Начудить может каждый, это часть игры. Если будешь бояться играть, какой смысл играть? И лучший вратарь может в важный день напускать пенок. И парень из четвёртого звена, от которого никто ничего не ожидает, может выдать свою лучшую игру в жизни. В одной игре может произойти всё, что угодно. Нужно выходить, наслаждаться, играть, отдать всё, что у тебя есть, и надеяться, что этого будет достаточно. Это всё, что ты можешь сделать.

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«Не сказал бы, что Канада — что-то сверхъестественное и её невозможно обыграть»

— Вы видите характер у этой команды?

— Групповые игры отличаются от плей-офф. Тут не надо настраивать ребят, они сами понимают важность момента. Говорить слова настроя избыточно, нужно просто правильно подготовить ребят, разобрать канадскую команду, рассказать о её сильных и слабых сторонах, составить план на игру. Не сказал бы, что сборная Канады – это что-то сверхъестественное и её невозможно обыграть. У ребят есть отличный шанс, это равные команды, всё будет зависеть от нюансов.

— Аскарова уже несколько лет называют чуть ли не новым Третьяком, но на этом турнире он где-то нервничает, где-то шайбу от себя отпускает, пока не показывает идеальной игры. Полуфинал должен стать для него матчем жизни?

— На данный момент да. Парень большой, талантливый, он играет намного лучше, чем в том году, но есть вещи, которые ему надо убрать, чтобы выйти на следующий уровень. Если бы эти моменты распознали тренеры вратарей СКА, работали бы над ними, то сейчас он был бы ещё лучше.



— Американцы набрали крутые обороты, финны сильны, канадцы – это канадцы, русские, как всегда, загадка. Кто вам пока кажется сильнейшей командой?

— Россия, Канада или США – кто-то из них выиграет золото, у них одинаковые шансы победить.

— А в России многие уже посыпают голову пеплом, что Канаду нам не пройти. Ругают, хотя ещё турнир не закончился.

— Не успели сыграть, уже проиграли. Что за отношение такое? Завтрашняя игра может закончиться 6:1 в любую сторону, но это не значит, что Россия и Канада – не равные команды. А могут и до буллитов дойти, игра может в любой момент повернуться. Бывает, что счёт крупный, а игра не отражает результат.



— Даже в том году обыграли Канаду 6:0 в группе, а затем проиграли им в финале.

— Мы проиграли сами, сколько в третьем периоде ненужных удалений набрали. Это и есть маленькие детали, не смогли себя проконтролировать – тут ненужное удаление, там, и всё полетело снежным комом.



Многое зависит от тренерского штаба, от счёта, от чувства игры. Порой надо не сохранять тайм-аут, а взять его, когда ты, скажем, ведёшь, но в обороне творится пожар – штанга, вратарь выручает. Можно не надеяться, что всё само наладится, а остановить игру, успокоить, что-то объяснить, поменять ход игры.

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— Если проиграем, это не будет фиаско?

— Все хотят получить золото. Но если проиграть Австрии в четвертьфинале – это фиаско, то здесь выступают два равных соперника. Если ребята сыграют достойно, то никто не имеет права бросить в них камень. Они хотят выиграть даже больше, чем мы. Если они проиграют, мы что, должны на них накинуться, говорить, что они опозорили Россию? Это просто хоккей, за ребят нужно порадоваться, если выиграют, а если проиграют – поддержать. Они же всё равно наши, будущее нашего хоккея. Неправильно втаптывать их в грязь при неудаче. А вот разбор игры можно и даже нужно делать – что не получилось, что нужно изменить.



— Наши жаждут реванша после Остравы.

— Это правильно, они должны выходить с желанием обыграть Канаду и выиграть чемпионат мира. По-другому на лёд выходить нельзя. Главное делать всё для победы, а не сидеть и не ждать, что тебе кто-то всё принесёт. Надо выходить на лёд и брать это.