«Знаю, как помочь Аскарову. На следующем МЧМ вы бы увидели совсем другого вратаря»

Пока в молодёжную сборную России со всех сторон метают критические бомбы после поражения со счётом 0:6 в полуфинале чемпионата мира от Канады, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов призывает не пинать нашу молодёжку лишний раз, а поддержать. В интервью «Чемпионату» он признался, что с удовольствием бы и сам помог в меру своих сил молодёжной сборной, а особенно Ярославу Аскарову.

«Много наговорили, что ребята бесхарактерные неумехи. Это неправильно, их нужно поддержать»

— Это всего лишь хоккей, не принимайте так близко к сердцу.

— Ларионов тоже сказал, что это поражение – не трагедия, но что хорошего в таком безвольном поражении?

— В поражении не может быть ничего хорошего. О чём сейчас говорить, сегодня кто только не пнул российскую сборную, этих молодых ребят… Очень жалко, что они проиграли, у них совершенно ничего не получалось. Жизнь на этом не заканчивается, им надо побыстрее забыть эту игру, подготовиться к сегодняшнему матчу с финнами, постараться показать хороший хоккей и выиграть бронзовые медали. А эту игру надо оставить в прошлом, проанализировать, что было сделано не так, а сегодня надо выходить с новым настроем, быть готовыми дать бой.



Хочу пожелать ребятам удачи, чтобы у них всё получилось. Не ругайте их сильно, они старались и делали, что могли, но вчера ничего не получалось.

— Финны выйдут умирать за медали.

— Что значит выйдут умирать? Они выйдут играть, будут заряжены. Каждый хочет выиграть медаль, но наши ребята должны не уступить им в энергии, настрое и желании.



— Вы говорили, что Россия и Канада – равные команды. Похоже это было на игру двух равных команд?

— В данной игре, конечно, нет.



— Это просто осечка или это показатель нашего уровня?

— Про уровень я не могу говорить, я не работаю в российском хоккее, с русской молодёжью. Команда оказалась по какой-то причине не готова к этой игре.

«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.

— Хотя Ларионов перед игрой говорил, что в таких матчах рождаются легенды, и Россия готова нанести Канаде первый шлепок.

— С лозунгами у нас в России никогда не было проблем, чему здесь удивляться. У каждого своё видение, я вообще не люблю бежать впереди паровоза. Помните, профессор Воланд говорил: «Я люблю сидеть низко, с низкого не так больно падать». Делать громкие заявления, что мы сейчас выйдем и всех порвём, — не в моём стиле. Потом, когда получаешь 0:5, становится немного не по себе. Надо просто выходить и делать своё дело. Поменьше заявлений, а после делать разбор. Выиграли – хорошо, проиграли – разберём и будем двигаться дальше.



Ребят сейчас надо поддержать, они отвратительно себя чувствуют. Конечно, они не хотели проигрывать Канаде вообще, а тем более, с таким счётом. В эту ночь у них не получалось абсолютно ничего. Много всяких специалистов наговорило, что они бесхарактерные, и неумехи, и то не эдак, и это не так. Это неправильно. Нужно поддержать их, продолжать с ними работать индивидуально и в командном плане.



— Когда вы поняли, что нашим ничего не светит и можно выключать телевизор?

— После третьего гола всё было уже ясно.



— После матча в сборной России говорили, что не ожидали такого начала от Канады. Но это же классическое канадское начало, как его можно было не ожидать?

— Это вопрос не ко мне, я тоже был удивлён, когда прочитал это. Разве когда-нибудь канадцы по-другому начинали? Нет, это всегда давление и прессинг с самого начала.

«Если ФХР понадобится помощь, с удовольствием помогу и поработаю с молодёжной сборной»

— Россия правильно не стала брать таймаут, не меняла вратаря?

— Помните, мы говорили о маленьких деталях? Я уже всё сказал по этому поводу, сейчас что-то говорить уже бессмысленно. Если Федерации хоккея России понадобится моя помощь, я с удовольствием им помогу. Это, конечно, маловероятно, но я с огромным удовольствием поработал бы с молодёжной сборной. А выдавать всё в прессу не имеет смысла. Столько всего наговорили, какой смысл продолжать эти разговоры? Пора действовать.

— Пару лет назад вы говорили, что вас в сборную не позовут.

— Поэтому я и говорю, что это маловероятно.



— Но у вас даже отношение к этой идее изменилось!

— Я постоянно работаю с сыном, помогаю его команде, вхожу в тренерский штаб. Уже проникся тем, насколько интересно работать с молодыми ребятами. Взрослый хоккей даже близко не стоит с этими горячими сердцами и эмоциями. Если кому-то понадобиться моё мнение и идеи, я открыт для этого. У Владислава Александровича Третьяка есть мой номер телефона.



— Если предложат, готовы возглавить молодёжку?

— Нет, на это я не готов. Конкретно вратарям, Ярославу я бы смог помочь. Если у него будет желание, я бы с ним с удовольствием поработал. Он же и на следующем чемпионате мира может выступать, вы бы увидели совсем другого вратаря.



— Вячеслав Фетисов вчера сказал, что не знает, зачем Ларионов ввязался в молодёжную сборную, потому что это рискованная история, и от героя до врага в ней совсем ничего. Как вы думаете, зачем Ларионов на это пошёл?

— Не хочу комментировать Вячеслава Александровича, это его мнение, у них в Госдуме свои планы и мнения. Мне кажется, работать с молодёжной сборной, помогать молодым ребятам, видеть, как они растут – такая честь и удовольствие! Работать с молодёжными сборными — это самое лучшее, что может быть в хоккее. Для меня не удивительно, что Ларионов захотел возглавить эту команду. Это пик юношеского хоккея.



— Философия советского хоккея Ларионова имеет право на жизнь или она морально устарела?

— Я не увидел ничего сверхъестественного, ничего нового. На словах можно говорить всё, что угодно.



— Но Ларионову стоит остаться в молодёжке?

— Каждый человек творит свою судьбу. Наверное, будет какой-то разбор, не знаю, как оперирует ФХР, какие там задачи, что там происходит.



— Роман Ротенберг сказал, что за последние 11 лет мы 10 раз играли в полуфинале, это высокие показатели.

— Можно и так сказать, конечно. Вышли в полуфинал – хорошо.

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.

«Аскаров – талантливый и способный, с ним просто должен поработать хороший специалист»

— Вы говорили, что прошлогодняя сборная вам нравилась больше. В Остраве был дуэт Ларионова с Брагиным, может быть, в этом году не хватило брагинского сильного мотивирующего начала?

— Может быть, не знаю. Я видел только игру, не находился в раздевалке, не работал с ребятами, не знаю обстановки изнутри, поэтому сложно комментировать. Мы видели то, что было на льду.



— Аскаров раз 10 терял клюшку в полуфинале, и в других матчах тоже – что с ним произошло?

— Выбрасывание клюшки – просто последствие некоторых фундаментальных недостатков в его игре. Поработать над ними, убрать их, изменить кое-что в его игре – и всё. Сейчас пишут о нём, что ему столько дифирамбов выдали, а он никакой. Всё это полная ерунда!



Парень способный, талантливый. С ним просто должен поработать хороший специалист. Убрать ненужные вещи, которые ему мешают играть. У него и клюшка перестанет выпадать, и он предстанет совсем другим вратарём.



— Вины Аскарова, хоть он и сыграл неважно, по сути не так много, раз его команда ни разу не забила?

— У него огромный потенциал, главное, чтобы он попал в хорошие руки. Сейчас на него все накинулись, кто его только ни пинает. Когда он уедет в «Нэшвилл», там ему все эти недостатки уберут, если там хороший тренер вратарей. Конечно, это займёт какое-то время, но когда он заиграет, все начнут говорить: «Вот, мы же говорили». Это маленькие детали, но фундаментальные, которые разворачивают игру на 180 градусов. Игрок становится намного качественнее.

В Канаде смеются, в России недоумевают. Почему Аскаров не мог держать клюшку в руках? Второй и четвёртый голы наша сборная получила после того, как вратарь оставался без клюшки.

— Аскаров же блистал на юниорском уровне и в КХЛ этой осенью великолепно себя показал. Почему там его недостатки не проявлялись, а в молодёжной сборной оказались на виду?

— Когда есть технические проблемы, на детском уровне тебе ещё может это сойти с рук. Чем выше ты поднимаешься, то тебе становиться всё сложнее играть, если ты эти недостатки не убираешь. Здесь североамериканские коробки, игра проходит быстрее, в КХЛ игра не такая быстрая, коробки не везде канадские. Плюс в КХЛ хоккей формата не «север-юг», а «запад-восток».



— Девон Леви ещё летом даже не рассматривался в сборной Канады, попал в сборную в последний момент, а сейчас повторил рекорд по «сухарям», практически не пропускает. Дело в сильной игре Канады или из Леви действительно может вырасти большой игрок?

— Парень очень спокойный, технически очень хорошо подготовлен. Все его хорошие результаты по делу. Конечно, перед ним хорошая команда, но и он делает свою работу на отлично. То, что он не пропускает, — не случайность. Мне очень импонирует, как играет Леви.