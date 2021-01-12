«Этот мальчик может играть!» В НХЛ восхищаются Капризовым, он готов стать звездой

«Отстой, что Россия не добилась успеха на МЧМ»

Kirill The Thrill — такое прозвище дал российскому нападающему «Миннесоты» обозреватель издания The Athletic Майкл Русско, намекая на то, что игра Капризова должна восхищать, вызывать азарт и стать сенсацией.

«Трудно поверить, но до долгожданного дебюта Кирилла Капризова в НХЛ осталось всего несколько дней. Во время тренировочного лагеря он продемонстрировал, что у него действительно есть все инструменты, чтобы заиграть. От форварда трудно оторвать взгляд на каждой тренировке, потому что никогда не знаешь, какой ход он придумает, какой финт выполнит. В пятницу Капризов поймал длинный пас Райана Сутера от борта и реализовал выход один на один, пробив Каапо Каконена. Позже Капризов вывел к воротам ветерана Зака Паризе «слепым» пасом за спину.



В воскресенье Паризе и Капризов помогли забить Нику Бьюгстаду. В типичной тренерской манере наставник «Уайлд» Дин Эвасон продолжает восхищаться Капризовым, его вниманием к деталям и рабочей этикой», — отмечает Руссо.

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«Вы видите мастерство, но главное, что он готов работать в отборе, бороться за шайбу. Это впечатляет. Понятно, что у Кирилла есть техника. Он игрок техничный, он хорошо катается, но у него отлично получается укрывать шайбу корпусом, использовать габариты», — сказал Эвасон.



«У Кирилла Капризова есть интересная привычка делать что-то впечатляющее каждый день на сборах, будь то невероятный «слепой» пас или умопомрачительный финт при исполнении штрафного броска. Шумиха, связанная с Кириллом, уже оправдала себя. В пятницу он продолжил свою традицию, «раздев» защитников своим сольным проходом. Этот малыш может играть!» — восхитился журналист Pioneer Press Дейн Мизутани. Он же чуть раньше поведал о том, как россиянин смотрел полуфинал МЧМ-2021 между сборными России и Канады вместе с канадцем Мэттом Дамбой и заключал с ним пари.



«Конечно, каждый болел за своих, было весело. Но полный отстой в том, что Россия не смогла выиграть», — с улыбкой сказал Капризов.



«Когда жизнь вернётся в нормальное русло, у Капризова будет непростое время, его ждёт много фанфар и внимания. Пока он может оставаться в тени. Он говорит, что вне стадиона пока мало что знает, он даже не был в торговом центре. У болельщиков есть единственный шанс увидеть его, когда он забивает гол. Его тройка с Заком Паризе и Ником Бьюгстадом начала развивать некоторую «химию». Что касается английского языка, то он может разговаривать в раздевалке и даже ответил на несколько вопросов самостоятельно во время пресс-конференции, но он запинается, если кто-то начинает говорить слишком быстро. Когда все вокруг говорят по-английски, Капризов каждую минуту узнаёт новую фразу. И хотя Кирилл постепенно начинает себя чувствовать в «Миннесоте» как дома, полностью это ощущение придёт только с матчами. Потому что на льду все говорят на одном языке», — отмечает Мизутани.

60 очков за сезон — хорошо, но для начала ждём 40

«Болельщики «дикарей» взволнованы и Кевином Фиалой, и Капризовым, который наконец-то приехал в НХЛ. В КХЛ Кирилл набрал 62 очка в 57 матчах, эквивалентом этого является 60 баллов в НХЛ. Можно немного скорректировать прогноз, сделав поправку на возраст, так что адекватным ожиданием от Кирилла будет отметка в 40 очков. Возможно, это не вполне верная цифра, но 60 очков — слишком много», — считает аналитик The Athletic Дом Лущишин.

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«По словам одноклубников, Кирилл уже хорошо говорит на английском. Речь пока не очень плавная, но он может донести свою точку зрения — за исключением моментов, когда кто-то начинает тараторить. Но вот где 23-летний россиянин не отстаёт, так это на льду. Хоккей — это универсальный язык, и Капризов уже похож на ту динамо-машину, которую «Миннесота» так долго ждала, чтобы встряхнуть свой состав.



Вдали от стадиона Капризов держится скромно. Когда пришло время закупиться продуктами, он обнаружил недалеко от дома несколько русских магазинов, на Новый год позвал друзей и семью. Его ничто не удивляет, он сосредоточен на том, чтобы помочь «Миннесоте». Капризов лидировал в КХЛ по голам в последние два сезона. Ожидания высоки», — пишет Minneapolis Star-Tribune.



«Поклонники «Уайлд» более пяти лет ждали Капризова. В четверг они наконец увидят его в форме «Миннесоты» в дебютном матче против «Лос-Анджелеса». А пока Кирилл дал почувствовать вкус того, что он будет делать в нынешнем сезоне, потому что пятничную двусторонку показывали в прямом эфире в интернете. Во втором периоде Капризов получил пас в средней зоне, а затем нажал на педаль и забил свой первый, пока неофициальный гол за «Уайлд». Уже понятно, что у Капризова есть талант и забивать самому, и «настраивать» на гол других, раздавая передачи — чего стоит только пас на Зака Паризе. Капризов должен стать одним из самых интересных хоккеистов «Миннесоты» в этом году. Ожидание того стоило», — считает Крис Шадд из Bring Me The News.



По мнению обозревателя официального сайта НХЛ Пита Йенсена, Капризов идёт на третьем месте в списке новичков, за которыми нужно следить в предстоящем сезоне. На второй строчке расположился Алексис Лафренье, а первое место рейтинга журналист отдал Игорю Шестёркину, хотя он уже, скорее, «второгодник».



«У Капризова есть потенциал стать лучшим снайпером своей команды и набрать большое количество очков. Другое дело, что есть беспокойство относительно центрфорварда, который будет играть с Кириллом. После обмена Эрика Стаала в «Баффаало», у «Миннесоты» нет центрфорварда номер один», — отметил Йенсен, добавив, что Лафренье пока не светит стать лучшим бомбардиром своей команды — в отличие от того же Капризова.