Капризов удивит и выиграет «Колдер». Каким будет сезон для российских новичков в НХЛ?

Принято считать, что прогнозы дело неблагодарное, но именно они привлекают немалое внимание перед стартом любого турнира. Нынешний сезон в НХЛ будет особенным, и у российских новобранцев за океаном будут хорошие шансы проявить себя.

«Айлендерс»: Сорокин станет первым номером по ходу сезона

Новичок «островитян» Илья Сорокин начнёт сезон в роли второго номера, но по ходу регулярного чемпионата сможет отвоевать у Семёна Варламова статус стартёра. Такой прогноз можно обосновать тем, что крайне насыщенное и сжатое расписание сделает работу вратарей особенно сложной — у голкиперов будет очень высокая нагрузка, и далеко не все смогут оптимально восстанавливаться. Варламов же в последние годы снискал репутацию вратаря, склонного к травматизму, хотя в прошлом сезоне ему удалось избежать серьёзных проблем со здоровьем. Сорокин вполне может провести около 30 матчей в регулярном чемпионате, а ключевым отрезком станет последний месяц регулярного чемпионата.



«Илья очень быстр, здорово перемещается от штанги к штанге. Иногда мне кажется, что он вот-вот пропустит, но затем он каким-то непонятным образом делает так, что шайба оказывается в ловушке. Он просто очень быстр», — отметил одноклубника нападающий Скотт Мэйфилд. В последней двусторонке Сорокин сыграл на ноль, а его «белые» выиграли у «синих» Варламова со счётом 3:0.

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«Оттава»: Зуб останется в основе «Сенаторз», сыграет 40 матчей

В последней двусторонней игре команда «красных», за которую играл Артём Зуб, выиграла у «белых» со счётом 3:2. Зуб выходил во второй паре вместе с Брейдоном Коберном. У 25-летнего уроженца Хабаровска есть шанс выиграть конкуренцию у защитников с односторонним контрактом и начать сезон в основном составе. «Основная трудность при переходе из КХЛ в НХЛ — это скорость игры», — признался сам Артём, давая комментарий через своего переводчика Евгения Дадонова. Рискнём предположить, что Зуб сыграет в нынешнем сезоне около 40 матчей за основу «Оттавы».



У Виталия Абрамова и Егора Соколова шансов проявить себя намного меньше. Реальные шансы сыграть в НХЛ у них появятся в конце регулярного чемпионата, если «сенаторы» не будут попадать в плей-офф.

«Миннесота»: Капризов станет лучшим новичком сезона, забьёт 30 голов

Самым результативным новобранцем прошлого сезона стал Куинн Хьюз из «Ванкувера», набравший 53 (8+45) очка в 68 матчах. Если учесть, что Кирилла Капризова заскучавшая по ярким игрокам «Миннесота» будет использовать по полной, и если удастся сыграться с Ником Бьюгстадом и Заком Паризе, россиянин может легко превзойти это достижение и побороться за «Колдер Трофи».



Его главным соперником станет Алексис Лафренье, молодая звезда из «Рейнджерс». Но на что способен новобранец-франкофон на уровне НХЛ, пока непонятно, в то время как огромный потенциал Капризова уже известен. Если Кириллу со временем будет помогать другой «янгстер» Марко Росси, «дикари» рискуют стать одной из самых симпатичных команд лиги.



Журналисты уже дали Капризову первое прозвище — Kirill The Thrill, намекая на то, что его игра вызывает трепет и может стать сенсацией.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Миннесоты»

«Монреаль»: Романов будет защитником второй пары и выбьет 20 очков за сезон

У Александра Романова всё хорошо. «Первый хоккеист, который выходит на тренировку — Романов. Последний хоккеист, который уходит с тренировки — Романов», — пишут о нём канадские журналисты. Место в основе «Монреаля» на старте сезона ему гарантировано, но пока речь идёт только о третьей паре, где он играет с Бреттом Кулаком. Если Романов продолжит в том же духе, то ему по силам повысить свой статус до второй паре, играть по 15-17 минут за матч, а также постоянно выходить во второй спецбригаде большинства.

«Филадельфия»: Замула весь сезон будет ждать своего шанса в низших лигах

Увы, но Егор Замула пока не смог пробиться в основу «Филадельфии». Как недавно сказал главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо, Егор пока в плане физики не готов играть на уровне НХЛ, но он прибавил по сравнению с прошлым сезоном. При этом, клуб считает, кто когда-нибудь Замула всё-таки станет «лётчиком». «У Зи большой потенциал. Но я не уверен, что сейчас он готов к этому уровню», — сказал Виньо.

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«Сан-Хосе»: Мельничук получит 1-2 матча в сезоне

Трое россиян в стане «Шаркс» — вратарь Алексей Мельничук, защитник Николай Кныжов и нападающий Максим Летунов — имеют небольшие возможности проявить себя на уровне НХЛ в предстоящем сезоне, а наибольшие шансы будут у голкипера Мельничука.



Мартин Джонс и Деван Дубник могут играть нестабильно, а кроме этого, оба вратаря уже достаточно возрастные. В случае травм необходимо будет «подтягивать» кого-то из системы клуба, и здесь Мельничук выглядит более предпочтительным и опытным, чем его конкуренты — чех Йозеф Коренарж и 20-летний канадец Зак Эмонд. Мельничук уже неплохо проявил себя в тренировочном лагере и его называют будущим «Шаркс». Ближе к концу регулярного чемпионата он может получить 1-2 старта в основе, но только если «акулы» не будут попадать в плей-офф.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сан-Хосе»

«Торонто»: Барабанов сыграется со Спеццей и Симмондсом

Александр Барабанов наигрывается в тройке с Джейсоном Спеццой и Уэйном Симмондсом — по всем предварительным прикидкам, это должно быть четвёртое звено «Торонто», но с достаточно широкими полномочиями.



«Алекс здорово смотрелся в двусторонке, демонстрируя хороший темп, скорость и настойчиво преследовал игроков с шайбой. У него был отличный момент, когда он убежал один на один, но не смог забить. В тройке с двумя игроками с «тяжёлыми ногами» нужен кто-то, кто сможет взвинтить темп, так что игра Барабанова обнадёживает», — отметил фанатский портал Maple Leafs Hotstove.



При случае Барабанова могут повышать по вертикали троек, но дальше третьего звена его вряд ли поднимут.

«Виннипег»: Бердин останется в фарм-клубе

В «Джетс» Бердин вплотную подошёл к тому, чтобы попасть в основную команду, но переиграть Лорана Броссуа ему пока не удаётся. На последней тренировке он снова занимался в группе В, где не было игроков основного состава. В теории, сжатое расписание должно дать сменщикам Коннора Хеллебайка больше игрового времени, но шансов на то, что Михаил сможет сыграть за «Виннипег» хотя бы один матч, пока совсем немного.

«Калгари»: Нестеров останется в третьей паре обороны

Никита Нестеров, которого новичком можно считать лишь условно, начнёт сезон в третьей паре обороны, а вот с остальными нашими ситуация сложнее: Елесин, Завгородний и Загидуллин вряд ли попадут даже в расширенный запас. Что касается Никиты, то при хорошем стечении обстоятельств он сможет вытеснить кого-то из второй пары обороны (Ханифин — Танев), но это вряд ли случится раньше середины сезона.

«Аризона»: Просветову не дадут шанса, он будет играть в фарм-клубе

Голкипер Иван Просветов не имеет особых возможностей потеснить трёх вратарей, входящих в группу А — Раанту, Кемпера и Хилла. В последней двусторонке «чёрные», за которые Просветов играл полтора периода, проиграли «белым» со счётом 0:5. Россиянин пропустил четыре шайбы и был заменён на Зейна Макинтайра.

«Чикаго»: Алтыбармакян получит место в основе по ходу сезона

Андрей Алтыбармакян пока занимается в группе В в тренировочном лагере «Чикаго». В последней двусторонке его команда разгромила соперников со счётом 8:2, однако сам россиянин не забил, а вот тройка конкурентов в лице Мэттью Хаймора, Дэвида Кемпфа и Райана Карпентера была очень результативна. Наиболее благоприятный сценарий для Алтыбармакяна будет таким: попадание в расширенный запас, что означает поездки вместе с основной командой, и появление шанса зацепиться за основу ближе к середине сезона, когда в нестабильном «Чикаго» начнётся ротация.

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«Коламбус»: Григоренко будет играть в большинстве и забьёт 20 голов

Михаил Григоренко, так же как и Никита Нестеров, не является формальным новичком, но для него это тоже новый старт. Четыре очка, набранные в недавнем двустороннем матче, сняли все вопросы о его форме, поэтому Григоренко будет не только в числе первых шести форвардов «Блю Джекетс», но и наверняка попадёт во вторую спецбригаду большинства. Тройка Михаила с Бьоркстрандом и Дюбуа может стать настоящим открытием.

«Флорида»: Денисенко будет играть в третьем звене «Пантерз» и проявит себя

Григорий Денисенко наигрывается на левом фланге третьего звена «пантер», и, вероятно, там и останется на старте сезона НХЛ. Отчасти россиянину повезло, поскольку фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чеккерс» отказался от участия в сезоне-2020/2021 по соображениям безопасности. Возможно, Денисенко будут опускать по ходу чемпионата в ближайший резерв, но потенциал у форварда есть, к тому же «Флорида» обязана доверять молодым для того, чтобы выбраться из ямы.

«Тампа»: Семыкин будет играть в «минорах» с хорошей перспективой на будущее

Дмитрий Семыкин хорошо проявил себя в тренировочном лагере, понравившись многим. В последней двусторонке он выходил в третьей паре «команды белых», играя с Томасом, и отдал голевой пас, выведя один на один Мэтью Джозефа. Для молодого игрока будет полезней не сидеть в «команде такси», а полноценно играть за фарм или в лиге Восточного побережья — его время придёт позже.