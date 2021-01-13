«Тампа» снова выиграет Кубок, Малкин и Кросби — мимо плей-офф? Прогнозы экспертов НХЛ

Боб Хартли не верит в «Вашингтон» Овечкина, а в канадском дивизионе будет настоящая рубка.

Избитую фразу про то, что прогнозы дело неблагодарное, стоит отставить в сторону. Всех и всегда будут интересовать прогнозы, и перед стартом нового сезона НХЛ в них нет недостатка. Каждое уважающее себя североамериканское издание выдаёт свою порцию предсказаний, среди которых есть и весьма любопытные.

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«Торонто» выиграет Северный дивизион?

Самые большие споры логично вызывает канадский дивизион, который лига назвала Северным. Так, обозреватели портала The Athletic, штаб-квартира которого находится в Торонто, в большинстве своём считают, что Северный дивизион выиграет «Мэйпл Лифс» — за них проголосовали 68% опрошенных журналистов. На втором месте идёт «Ванкувер» (12,2%), на третьем — «Эдмонтон» (9,7%).

Франкоязычная телекомпания RDS привлекла в качестве прогнозистов много очень интересных персон — от бывших игроков до действующих тренеров КХЛ. Так, известный в прошлом вратарь Мартин Бирон тоже поставил на «Торонто» в канадском дивизионе, а вот бывший центр «Монреаля» Ги Карбонно остался «канадцем» и поставил на «хабов». Его коллега Венсан Дамфусс также сделал ставку на «Мэйпл Лифс», оставив «Монреаль» вторым, а оригинальнее всех выступил нынешний наставник «Авангарда» Боб Хартли. Он предположил, что Северный дивизион выиграет… «Калгари», а оставшуюся кубковую тройку составят «Торонто», «Монреаль» и «Виннипег», оставив за чертой «Кэнакс», «Ойлерз» и «Оттаву».

Телекомпания TSN бывших хоккеистов привлекать не стала, за исключением Джеффа О'Нилла, который работает на телевидении давно. Он тоже предпочёл соригинальничать, заявив, что канадский дивизион выиграет «Виннипег», где есть трудности с обороной и хандрит снайпер Патрик Лайне. Журналисты Даррен Дрегер и Дейв Пулин поставили на «кленовых листьев», а знаток молодёжного хоккея Крейг Баттон — на победу «Монреаля».

«Мне нравится, как развивается «Монреаль», нравится, как они выступили в квалификационном раунде минувшего плей-офф. У «канадцев» есть хорошая молодёжь — Судзуки и Котканиеми, а кроме этого, не забывайте про вратарский фактор», — сказал Баттон, намекая на Кэри Прайса.

Американские телевизионщики NBC Sports, не сговариваясь (хотя как знать?) вшестером поставили на победу «Торонто». «Мне нравится, что «Торонто» сделал пополнения ветеранов в свои ряды, это позволит хорошо начать сезон, я даю им преимущество. «Оттаву» все традиционно ставят последней, и я не исключение, но вряд ли они будут безнадёжно обитать в подвале. «Сенаторы» стали намного лучше», — сказал управляющий редактор NBC Джейк Абрахамс.

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Команда Овечкина уступит лидерство «Филадельфии»?

Наиболее конкурентным все посчитали Восточный дивизион, где основная борьба должна развернуться между «Вашингтоном», «Филадельфией», «Бостоном», «Питтсбургом» и двумя командами из Нью-Йорка. Так, журналисты The Athletic несколько неожиданно проголосовали за победу в дивизионе «Филадельфии», которой досталось 46% голосов, поставив на второе место «Бостон» (29%) и лишь на третье — «Вашингтон» (12,2%).

Американцам из NBC битвы на Восточном побережье должны быть более близки, чем канадские северные разборки, и их прогноз прилично удивил. Четверто из шести журналистов этой телекомпании поставили на победу «Бостона», репортёр Мариса Ингеми сделала выбор в пользу «Флайерз», и лишь упомянутый выше редактор Абрахамс нашёл в себе силы определить фаворитом «Вашингтон». «Дивизион полностью «загружен», конкуренция запредельная. Я всё ещё верю в состав «Кэпиталз», поэтому именно их поставил на первое место», — отметил Абрахамс.

Фото: Getty Images

На «столичных» в дивизионе Восток поставил и экс-вратарь Мартин Бирон, определив «лётчиков» на второе место, и оставив без плей-офф «Рейнджерс» и «Айлендерс». Аналогичный прогноз сделал Венсан Дамфусс, а вот другой бывший голкипер Марк Дени посчитал, что дивизион выиграют хоккеисты «Брюинз», второй станет «Филадельфия», а команда Александра Овечкина займёт лишь третье место. Без плей-офф же, по мнению Дени, останется «Питтсбург» с Кросби и Малкиным, а последний кубковый билет дивизиона достанется «рейнджерам» Панарина.

Боб Хартли в своих смелых прогнозах до такого не дошёл, отдав «Пингвинз» последнюю кубковую строчку дивизиона, но и на команду Овечкина не поставил. По мнению наставника «Авангарда», Восточное подразделение выиграет «Филадельфия», «столичные» станут вторыми, а третье место достанется «Бостону».

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«Колорадо» — претендент номер один

В Центральном дивизионе, где произошла смесь команд Восточной и Западной конференций, большого разделения в голосовании не было. Логичным образом все ставят на победу «Тампы», действующего обладателя Кубка Стэнли. Журналисты The Athletic поставили на «молний» в своём подавляющем большинстве (78%), телекомпания NBC всем составом проголосовала за «Лайтнинг», и даже среди «французов» от RDS не нашлось ни одного оригинала.

Разошлись мнения лишь в том, кто станет вторым после «Тампы». Опрос The Athletic показал, что на второй строчке должна оказаться «Каролина», а двое представителей NBC оказались с этим не согласны и поставили на «Даллас». Приглянулись техасцы и Бирону, с которым не стали спорить Дамфусс и Дени. Хартли поставил «Даллас» также вторым, но достаточно неожиданно опустил «ураганов» на четвёртую строчку в дивизионе, посчитав, что «Коламбус» Джона Тортореллы будет сильнее и займёт третье место.

А вот в Западном дивизионе, по мнению многих, будет играть будущий обладатель Кубка Стэнли. Выиграть подразделение, судя по прогнозам, доведётся «Колорадо Эвеланш» — за «лавин» проголосовали 73% обозревателей The Athletic. Среди телевизионщиков NBC в «Колорадо» верят ровно половина опрошенных, а вторая половина отдаёт должное «Вегасу».

Среди экспертов RDS многие также ставят на «Эвеланш» (Бирон, Карбонно, Дамфусс), и бывшему наставнику «Колорадо» Бобу Хартли здесь не пришлось оригинальничать. Вторым, по его мнению, станут «золотые рыцари», на третьем будет «Сент-Луис», а вот четвёртыми тренер поставил «Сан-Хосе», предпочтя «акул» «Миннесоте» Кирилла Капризова.

«Тампа» повторит успех и снова выиграет Кубок Стэнли?

Что касается прогноза на финал Кубка Стэнли, то, по мнению обозревателей TSN, туда должна выйти «Тампа», а вот с командами Западной конференции вышло разночтение, но тоже в контексте борьбы в дивизионе Запад. Варианта выпало два — либо «Колорадо», либо «Вегас». По мнению Даррена Дрегера, Чашу выиграет «Вегас», Дейв Пулин ставит на «Колорадо», а Баттон и О'Нилл сделали выбор в пользу «Тампы».

«Ставлю на «Тампу», потому что у «молний» лучший вратарь - Андрей Василевский — среди всех конкурирующих команд, и лучший защитник - Виктор Хедман. В прошлом сезоне мы убедились, что «молнии» прекрасно могут обходиться без Стивена Стэмкоса. Уверен, что нынче они здорово пройдут и без травмированного Никиты Кучерова и повторят успех, чего не было со времён «Питтсбурга» в 2006 и 2007 годах», — отметил Крэг Баттон.