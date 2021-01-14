«Это было нечто!» Романов выдал великолепный голевой пас в первом же матче за «Монреаль»

В Национальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. Он начался, несмотря на все преграды, пандемию и разногласия в денежных вопросах. И пусть пока только три клуба имеют возможность играть со зрителями, хоккей с самого начала получился классным и зрелищным, а «Торонто» и «Монреаль» вполне оправдали ожидания, выдав потрясающий спектакль.

Канадский дивизион не зря заокеанские обозреватели называют дивизионом смерти. «Канадцы» и «кленовые листья» в первом же матче наглядно показали уровень конкуренции между собой, хотя всю первую половину встречи шансы «Монреаля» казались куда более предпочтительными.

В середине первого периода форвард гостей Ник Судзуки наказал «Торонто» за нарушение численного состава и с острого угла открыл счёт. Три минуты спустя Вильям Нюландер дальним выстрелом обескуражил Кэри Прайса и восстановил равновесие, а под занавес двадцатиминутки Джош Андерсон доказал, что не зря его воспринимают как серьёзное усиление для «хабов». Отменный бросок в касание после удобной скидки из угла в исполнении Джонатана Друена — и «Монреаль» ушёл на перерыв, ведя в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

В середине второго отрезка «канадцы» увеличили перевес, а новичок «Монреаля» защитник Александр Романов набрал свой первый в карьере результативный балл НХЛ. Это был великолепный, как сказали бы некоторые — фетисовский пас по чужую синюю линию, который позволил Томашу Татару выйти один на один и реализовать свой момент без всяких помех.

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«Не будет преувеличением сказать, что это было нечто!», — восхитилась россиянином пресс-служба НХЛ в официальном «твиттере» лиги. А некоторые болельщики «Торонто» уже начали язвить в социальных сетях о том, что Романов — ещё один талантливый защитник, которого «Канадиенс» обменяет в «Тампу» на переоценённого франкофона, намекая на обмен Сергачёв — Друен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Преимущество в две шайбы «Монреаль» не удержал из-за недисциплинированности, так как в концовке второго периода хоккеисты гостей получили три удаления подряд. «Торонто» воспользовался большинством, и Нюландер с Джоном Таваресом восстановили равновесие.



В третьем периоде «канадцы» в третий раз за встречу вышли вперёд, но снова не смогли удержать перевес. Джимми Веси повеселил одноклубников, поймав в углу зоны «Канадиенс» ошибку того же Друена, сыгравшего крайне неосторожно.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто».

«Мы заслужили дополнительную порцию такого хоккея!», — воскликнул обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс, и овертайм стал логичным продолжением первой в сезоне канадской «рубки». Закончилось всё за полторы минуты до окончания дополнительного времени, когда рикошет и неспешность гостей привели к выходу один на один, реализованного Морганом Райлли.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто».

Что же касается Александра Романова, то он провёл дебют на чистую пятёрку. Помимо великолепной голевой передачи, он заслужил признание строгих монреальских фанатов, поскольку сыграл 22 минуты и 41 секунду — больше него в «Канадиенс» провёл на льду только ветеран Ши Уэбер и опытный Джефф Питри, у которого на 4 игровые секунды больше. 3 броска в створ, 1 силовой приём и 4 блок-шота (больше всех в команде) говорят о том, что правы были одноклубники россиянина, когда восторженно говорили, что Романов умеет на льду абсолютно всё.



«Молодой россиянин продемонстрировал, что может отменно владеть шайбой, удерживая её в зоне атаки. А его пас через две зоны позволил Татару выйти один на один, это была прекрасная передача. Новички выглядели очень хорошо, вот только «Монреаль» проиграл», — так охарактеризовало этот матч издание Montreal Gazette.