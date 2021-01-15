Команда Панарина провалилась в дерби. У «Рейнджерс» смешная оборона и потухшие звёзды

«Айлендерс» уверенно обыграли соперника в гостях. Для парней с Бродвея как будто продолжился кошмар прошлого плей-офф.

Уже во второй день нового регулярного чемпионата НХЛ нас ожидал матч с яркой вывеской — дерби Нью-Йорка. Звёздный и гламурный «Рейнджерс» против рабочих «Айлендерс». Набор индивидуально сильных мастеров «синерубашечников» против системных «островитян». Наконец, мощь великолепной атаки против лучшей обороны лиги.

В этом уникальном сезоне «Рейнджерс» и «Айлендерс» встретятся на льду аж восемь раз, и ближе к маю станет понятно, кто является подлинным королём Нью-Йорка. А пока констатируем — первая часть битвы целиком и полностью осталась за парнями с Лонг-Айленда.

Уже в первом периоде «островитяне» смяли соперника и отправили в ворота Игоря Шестёркина три шайбы. Брок Нельсон на третьей минуте реализовал большинство, добив с пятака из-под Райана Линдгрена.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Через полторы минуты Андерс Ли удвоил преимущество своей команды при полнейшем попустительстве обороны «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А на 14-й минуте Мэттью Барзал ещё раз напомнил, насколько слабо, а порой даже смешно парни с Бродвея играют в обороне. Форвард «Айлендерс» в гордом одиночестве заехал в зону «Рейнджерс», его пассивно встречали трое защищающихся хоккеистов соперника, которые не смогли помешать Барзалу нанести бросок. Выстрел оказался удачным — прямо в ближнюю девятку, хотя и к Шестёркину по этому эпизоду возникают вопросы.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

По такой игре счёт 3:0 был приговором для команды Дэвида Куинна. «Рейнджерс» выглядели совершенно разобранными, точно так же, как и против «Каролины» в августовской серии плей-офф. Не видно было ни команды, ни отдельных личностей, и организованным и подтянутым «островитянам» не составляло никакого труда вести встречу к логичной победе.



За весь матч «Айлендерс» позволили сопернику лишь 24 раза потревожить Семёна Варламова. 5 бросков нанёс Мика Забинеджад, Артемий Панарин и Каапо Какко отметились двумя выстрелами в створ. Мощного начала многие ждали от Алекси Лафренье, нового канадского хедлайнера, но стартовал топ-проспект «Рейнджерс» в НХЛ совсем не как Кросби или Макдэвид. Лишь один бросок да удаление, которое в конце второго периода реализовал Ли, доведя счёт до крупного.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Куинн не стал менять Шестёркина на Георгиева (кстати, в этом матче сложилась уникальная ситуация — в обоих клубах российские вратари не только играли на льду, но и находились на скамейках запасных), да в этом и не было никакого смысла. Потухший «Рейнджерс» сегодня уже ничто не могло взбодрить. В третьем периоде «Айлендерс» спокойно довели игру до победы и помогли Варламову сохранить «сухарь».

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов повторил клубное достижение 45-летней давности

«Островитяне» отлично начинают новый сезон, а вот вопрос о состоятельности «Рейнджерс» вновь встаёт в полный рост.