Василевскому не нужен клей! Клюшку потерял, но совершил великолепное «спасение»

Действующий обладатель Кубка Стэнли начал регулярный чемпионат с двух побед, суммарно забросив в ворота «Чикаго» 10 шайб. Нападение «Тампы» показало, что и без травмированного Никиты Кучерова «молнии» способны забивать стабильно и много, а главными в обеспечении результативности стали хоккеисты третьей тройки — Блейк Коулман, Янни Гурд и Барклай Гудроу, набравшие 6 очков. Но был ещё один человек, очень постаравшийся, чтобы «чёрные ястребы» после финальной сирены оказались максимально расстроенными — это голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.

«Чикаго» начал встречу очень активно, и на протяжении всего стартового отрезка на Василевского свалилось много работы. Россиянин выдержал, отразив 13 бросков, и постепенно эта уверенность передалась партнёрам, которые с началом второго отрезка значительно увеличили эффективность своих действий в атаке. Ондржей Палат, Алекс Киллорн и Коулман забили по голу в первой половине второй двадцатиминутки, но гости не бросили играть, а достаточно быстро сократили отставание до минимума.

А когда на последних секундах второго периода Киллорн получил малый штраф за блокировку, для «Тампы» наступил момент истины, но Василевский не дал сопернику сравнять счёт. После броска Алекса Дебрикэта в ближний угол он каким-то чудом сумел переместиться вдоль линии ворот и спас свои владения, выронив клюшку. Это не помешало голкиперу надёжно зафиксировать шайбу и сохранить свои владения. Если бы «Чикаго» смог отыграться в этом эпизоде и уйти на второй перерыв при равном счёте, игра могла бы пойти по совершенно другому сценарию.

Василевский начал сезон НХЛ с мощного сейва! В шпагате «украл» у «Чикаго» верный гол И нелепо упустил «сухарь». Но победа чемпиона НХЛ всё равно получилась крайне убедительной.

Этот эпизод живо напомнил недавний МЧМ и «летающую» клюшку Ярослава Аскарова, которая стала знаменитой, и для фиксации которой вратарь в шутку даже купил клей.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

«Василевский — лучший игрок команды в этом матче, без сомнения», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит, и спорить с этим невозможно. Помимо момента с сейвом без клюшки у Андрея был ещё один потрясающий эпизод, когда он в растяжке не дал отправить шайбу в ближний угол швейцарцу Филиппу Курашеву.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

О том, насколько важен на старте сезона уверенный в своих силах голкипер, показал страж ворот «Чикаго» Колин Делиа, который на пару с Данканом Китом «привёз» в свои ворота первый гол.



«Это было очень обидно. С моей стороны было просто недопонимание. Я думал, что Кит заберёт шайбу. Наверное, это связано с тем, что я давно не играл. Конечно, это был не лучший момент для меня», — признал Делиа.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Удаление Михаила Сергачёва за пять минут до конца могло принести «Тампе» неприятности, но спецбригада «молний» справилась со своей задачей великолепно. «Да, меньшинство сработало здорово. Это именно то, что способно приносить очки в копилку, потому что независимо от того, какой счёт на табло, удаление в последние 10 минут матча может стоить дорого. Конечно, всё пока далеко от идеала — тренировочный лагерь начался 12 дней назад, а это был лишь второй матч сезона. Но постепенно мы становимся лучше, как и соперники», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.