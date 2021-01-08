Ярослав Аскаров выполнил обещание и купил суперклей после МЧМ-2021

Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров выполнил обещание, данное после МЧМ-2021, и купил суперклей. На турнире вратарь 15 раз терял клюшку, из-за чего стал объектом для шуток.

Фото: Аккаунт Ярослава Аскарова в «Инстаграме»

На молодёжном чемпионате мира 18-летний Аскаров одержал в 6 матчах 3 победы, пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 91,38% бросков. На турнире он не оформил ни одного шат-аута.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место: дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу — сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Последний раз российская команда выиграла золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

Ярослав Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах МЧМ-2021