Овечкин не забивает на старте сезона. Его ждёт худший год в карьере?

Давненько такого не было – Александр Овечкин, практически бессменный обладатель титула лучшего снайпера НХЛ (за последние восемь лет он лишь раз уступил в битве за «Морис Ришар») не забил в первых двух матчах сезона. Более того, даже по бросковой активности он далеко за пределами топ-50 в лиге.

Но не всегда же начинать без раскачки. Овечкин уже не раз доказывал, что его никогда нельзя списывать со счетов. Вполне возможно, он пока притирается к новому тренеру или просто даёт всем остальным нападающим лиги фору в гонке за «Ришаром». А может, время всё-таки возьмёт своё, и впереди у Овечкина – худший сезон в карьере?



Это мы узнаем только в конце чемпионата, но в предыдущих случаях, когда Овечкин не забивал в первых двух матчах, итоговые результаты были разными – от грандиозного успеха до оглушительного провала.

Сезон-2011/2012 – 38 голов

Не забивал в первых двух матчах сезона, стал пятым снайпером в НХЛ



Проблемы Овечкина перетекли из предыдущего сезона, когда он впервые забросил меньше 40 шайб. Куда-то делось всё то, что делало его одним из лучших игроков лиги, — стремительность, точность бросков, нестандартные решения.



Сезон-2011/2012 Овечкин начал с нулём голов, одной передачей и «-2» по показателю полезности. За следующие семь матчей Александр забил пять голов, но затем снова последовало голевое молчание – три гола в 13 матчах.



В прессе писали, что лучшие годы Овечкина позади и теперь он просто средний игрок, эксперты указывали на то, что он не выкладывается на все 100%. В клубе же ухудшающуюся статистику связали с тренером Брюсом Будро, который потерял контакт со своим лучшим игроком. А когда Будро начал затягивать гайки — усаживал Ови на скамейку в решающие моменты матчей, говорил, что он недостаточно хорошо играет, тренера уволили.



Главным назначили проповедника оборонительного хоккея Дэйла Хантера, при котором статистика Овечкина лучше, конечно, не стала. В итоге у него получилось забросить больше шайб, чем годом ранее, но всё равно недостаточно для суперснайпера.



«Я не играл свою роль в команде, если мне давать больше времени, я могу больше дать команде. У Хантера своя система, свой подход, он принимал такие решения. Иногда я чувствовал себя как в ловушке», — говорил Овечкин спустя год.

«Овечкин больше никогда не забьёт?» Он остался без голов, но сделал потрясающий блок-шот Игровое время капитана «Вашингтона» не достигло отметки в 15 минут.

Сезон-2012/2013 – 32 гола

Не забивал в первых четырёх матчах сезона, закончил чемпионат лучшим снайпером в НХЛ



Хантера, конечно, быстро уволили после сезона, и в новый чемпионат «Вашингтон» повёл новый тренер Адам Оутс. Который и сам был звездой НХЛ, и стремился показывать яркий атакующий хоккей. Но Овечкину от этого легче не стало, потому что Оутс пустился в странные эксперименты. Сначала перевёл его на правый фланг, что должно было, по задумке тренера, сбивать с толку соперников и помочь Овечкину разыграться после неудачного сезона. Но Александр по привычке всё время смещался влево, случайно втыкался в своих партнёров, терял шайбу, и в целом выглядел потерянным не на своей обычной позиции.



После этого последовал ещё один чудовищный эксперимент, когда Овечкину в партнёры определили игроков четвёртого звена Бигла и Крэбба, после чего россиянин вернулся на правый фланг. В итоге этот ход в итоге сработал – к концу регулярки Овечкин окончательно разыгрался, забив 23 гола в последних 23 матчах и буквально на своих плечах вытащив практически безнадёжный сезон «столичных», выиграв «Харт Трофи».



Из-за перевода на правый фланг случилась забавная накладка – Овечкин по итогам сезона попал в обе символические сборные – часть журналистов голосовала за него как за правого нападающего, а часть – как за левого. Интересно, что этот сезон, как и нынешний, был сокращённым, так что 32 гола позволили Овечкину выиграть гонку снайперов.

Сезон-2016/2017 – 33 гола

Не забивал в первых двух матчах сезона, закончил чемпионат 15-м снайпером в НХЛ



Худший сезон Овечкина по количеству голов (не считая сокращённый локаутный) был одним из худших и по нескольким другим показателям. Овечкин второй раз в карьере не был лидером лиги по броскам, и впервые его среднее игровое время было меньше 18 с половиной минут.



К тому времени «Вашингтоном» уже несколько лет руководил Барри Тротц, который сразу вернул Овечкина на левый фланг, но в сезоне-2016/2017 начал другой эксперимент под названием «придержим Ови, чтобы он был свежее в плей-офф».



На самом деле, у Тротца были претензии к своему капитану – он пытался заставить его пахать на обеих сторонах площадки и, не называя имён, рассуждал о том, что «игроки, которые не нацелены на ворота, остаются за бортом».



Но это было чуть позже в сезоне, а начинал Овечкин, как и всегда – проводя на льду по 19-20 минут, однако в первых двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка и заработал «-1». Дальше Великая Восьмёрка забила в четырёх матчах подряд, но куда важнее для Тротца было то, что голы Александра Великого не помогают «столичным» побеждать, а его усилия в обороне остаются ничтожными.

Не думай о секундах свысока. Почему Овечкин вновь играет очень мало? Всю «регулярку» Овечкина берегли для плей-офф, но с началом кубковых битв Александр так и не получил «вольную». Почему?

Овечкин стал меньше играть, чаще промахиваться по воротам, растерял в скорости, мог не забивать по 7-10 матчей подряд. Эксперты говорили, что это явный признак того, что Овечкин стареет.



Намеренно или нет, но Тротц пожертвовал сезоном Овечкина, чтобы был шанс вернуть всё с лихвой в следующем. И, главное, не испортил отношений со своей главной звездой и смог донести до него мысль, что в таком возрасте надо относиться к игре серьёзней, тщательнее планировать подготовку, сбросить лишний вес. Что было дальше, вы наверняка помните – Овечкин внял советам Тротца, преобразился и следующий сезон начал с семи голов в первых двух матчах.