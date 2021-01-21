Овечкина и других русских из «Вашингтона» отстранили от матчей НХЛ. Что произошло?

Россияне устроили тусовку в номере отеля. Как об этом узнала лига и что с ними будет дальше, пока непонятно. На клуб наложен большой штраф.

Ровно неделя прошла с момента старта нового сезона НХЛ, как в лиге грянул первый скандал, связанный с коронавирусом. Точнее, не с самой болезнью, а с нарушением протоколов безопасности. «Попались» русские ребята из «Вашингтона», понадеявшиеся, видимо, на авось и собственную хитрость. Но не вышло.



В нынешнем уникальном чемпионате уже приходилось вспоминать про корону. «Даллас» перенёс старт сезона из-за положительных тестов в команде, в «Питтсбурге», «Коламбусе», «Виннипеге» отменяли тренировки или не допускали до них отдельных игроков, у «Каролины» уже перенесли три матча. К счастью, вспышек заболеваний ещё нигде не было, все отмены, переносы и ограничения носили превентивный характер. Никто не заболел и сейчас в «Вашингтоне», однако игроки «Кэпиталз» первыми в лиге нарушили протокол безопасности.

НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $ 100 тыс. за нарушение медицинского протокола COVID-19

Несколько часов назад об этом официально заявила НХЛ. На сайте лиги сообщалось, что клуб оштрафован на $100 тыс. за нарушения, которые включали социальное взаимодействие между членами команды, находившимися в тесном контакте и не носили медицинские маски. НХЛ не вдавалась в подробности и не называла фамилий, но стало понятно, что игроки «Вашингтона» где-то собрались вместе и не соблюдали правила безопасности.



Подробностей подкинул журналист Эллиот Фридман, сообщивший в своём «твиттере», что в список проштрафившихся вошли все русские игроки «Кэпиталз» — Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов. Сразу же появилось и заявление от «Вашингтона», в котором клуб всё объяснил. Наши ребята, по простому говоря, решили устроить тусовку в гостиничном номере в обход всех правил, и, очевидно, были пойманы за руку. Но кем? Непонятно, равно как и то, как об этом вообще узнала НХЛ.

«Вашингтон» выступил с заявлением по поводу нарушения протоколов коронавируса

Глупость, конечно, со стороны парней, но правила есть правила, и теперь они не доступны для участия в играх и тренировках. Разумеется, это огромный удар по «Вашингтону». «Столичные» на ровном месте потеряли своих ключевых игроков — безусловного лидера и капитана, ведущего защитника, одного из лучших центральных и основного вратаря. И это мы ещё не знаем, были ли другие нарушители в команде.

Дерзко убежал от Овечкина и забил удивительный гол! Шайба Блюгерса «сломала» «Вашингтон» Классный матч в Питтсбурге с интересным сюжетом, двумя русскими голами и смелым поступком вратаря «пингвинов», который изменил всё.

Александр Овечкин уже успел скупо извиниться за своё поведение, но легче от этого не станет ни ему, ни его команде. Ови и так не в лучшей форме, сезон укорочен, а тут ещё, возможно, придётся терять несколько матчей из-за подобной ерунды. Так до рекорда Гретцки не добраться.

Александр Овечкин извинился за нарушение протокола COVID-19

Кстати, пока неизвестно, сколько времени пропустят Овечкин и Ко. Лига пока отстранила игроков без временной привязки. Издание «Вашингтон Пост» сообщает, что хоккеистам запрещается тренироваться или играть, пока они находятся в списке недоступных, но они могут быть исключены из этого списка в любое время. Не указано минимальное время пребывания в этом списке, поэтому непонятно, смогут ли «столичные» россияне сыграть в следующем матче «Вашингтона». Очередная игра «Кэпиталз» состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, подопечные Лавиолетта примут дома «Баффало».