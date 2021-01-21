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18-летний Никита Гуслистов оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Автомобилистом»

18-летний Никита Гуслистов
Павел Панышев
18-летний Гуслистов вошёл в историю КХЛ! Он оформил хет-трик за 11 минут
Форвард «Северстали» отправил в нокаут «Автомобилист», сходу добившись сразу нескольких достижений.
Хоккей / КХЛ 0
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Казалось бы, рядовой матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Автомобилистом» в Екатеринбурге вряд ли мог заинтересовать широкую публику. Вывеска, скажем прямо, не самая громкая. Но кто же мог предположить, что в первом периоде команда Андрея Разина буквально помчится вперёд, а главной звездой станет молодой и мало кому известный нападающий гостей Никита Гуслистов.

18-летний парень, выступающий по большей части за череповецкий «Алмаз» под чутким присмотром входящего в тренерский штаб череповчан опытного наставника Игоря Петрова (все помнят мощный тренерский тандем Назаров – Петров в «Нефтехимике»), продемонстрировал в отчётной встрече какой-то нереальный хоккей. В это сложно поверить, но россиянин оформил натуральный хет-трик (серию из трёх заброшенных игроком в одном матче шайб, которая не прерывалась голами других игроков) за 11 минут!

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Да, именно столько времени понадобилось форварду, чтобы трижды огорчить голкипера хозяев Владислава Гросса. Третий гол и вовсе получился мастерским: Гуслистов воспользовался грубой ошибкой в передаче дорогостоящего немецкого легионера Корбиниана Хольцера, выскочил на рандеву с голкипером и хлёстко поразил верхний угол ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В результате Никита Гуслистов стал четвёртым игроком «Северстали», сделавшим хет-трик в КХЛ. Последний раз автором хет-трика становился нынешний нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в сезоне-2015/2016.

Кроме того, Никита забросил три шайбы в возрасте 18 лет и 236 дней. По этому показателю он уступает лишь экс-форварду «Йокерита» Ээли Толванену (18 лет и 123 дня). Гуслистов подвинул на третье место золотого призёра МЧМ-2011 Максима Кицына. Форвард «Северстали» вошёл в историю, став самым молодым россиянином, сумевшим оформить хет-трик в Континентальной лиге.

Если посмотреть на статистику Гуслистова в КХЛ, то можно заметить, что за один период в Екатеринбурге нападающий забросил больше, чем за всю свою (пускай пока непродолжительную) карьеру в КХЛ. До матча с «Автомобилистом» форвард сыграл за первую команду 17 матчей, набрав два (2+0) балла за результативность при показателе полезности «-5». Зато в нужный момент хоккеист выстрелил.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Капустин) – 03:17' (5x5)   0:2 Гуслистов (Гераськин) – 05:44' (5x5)   0:3 Гуслистов – 14:48' (5x5)   0:4 Провольнев (Берглунд, Лишка) – 24:39' (5x5)   0:5 Петунин (Гуслистов) – 41:37' (5x5)   1:5 Холланд (Секстон, Мамкин) – 47:59' (5x5)   2:5 Василевский (Дацюк, Дженовей) – 48:56' (5x5)   2:6 Петунин (Вовченко, Хабаров) – 52:04' (5x5)   3:6 Мэйсек (Дженовей, Василевский) – 55:36' (5x5)

Нет сомнений, что для главного тренера «Северстали» Андрея Разина матч с «Автомобилистом» носил особый и принципиальный характер. Напомним, что в своё время Андрей Владимирович работал в уральской команде. В этой связи Разин мог соответствующим образом настроить своих хоккеистов.

Не хватало екатеринбуржцам и чешского голкипера Якуба Коваржа, получившего повреждение в предыдущей встрече со СКА. Прошла информация, что ничего серьёзного с чехом не случилось, но выйти на игру он всё равно не смог. Если честно, то складывается ощущение, что Коварж давно потерял мотивацию играть в «Автомобилисте». Якубу пора сменить обстановку.

Но всё это не принижает заслуг молодого россиянина Никиты Гуслистова, доказавшего, что если доверять молодёжи, то она обязательно себя проявит и покажет с лучшей стороны. Главное, чтобы Гуслистов не сбавлял оборотов, тогда в молодёжной сборной России, ведомой Игорем Ларионовым, на Никиту могут обратить внимание.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

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ХК Северсталь ХК Автомобилист •••
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